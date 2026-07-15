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La formación de Argentina que piensa Scaloni para jugar contra Inglaterra por el pase a la final del Mundial

El entrenador ensayó varias pruebas durante las últimas dos prácticas y definirá junto a su cuerpo técnico el once inicial para el duelo de esta tarde en Atlanta

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Scaloni ensayó variantes para jugar frente a Inglaterra (IMAGN IMAGES via Reuters/Jay Biggerstaff)
Scaloni ensayó variantes para jugar frente a Inglaterra (IMAGN IMAGES via Reuters/Jay Biggerstaff)

(Desde Estados Unidos) Restan algunas horas para el trascendental duelo entre Argentina e Inglaterra por la otra semifinal del Mundial. España ya espera en la definición, a jugarse el próximo domingo en Nueva York-Nueva Jersey, y esta tarde en Atlanta vamos a conocer al otro que intentará levantar el trofeo de la FIFA. Y mientras el público comienza a acercarse al estadio a la espera de que abran las puertas, todavía sigue la incógnita con respecto a la formación que elegirá Lionel Scaloni.

Después de la revolución de medios en el último entrenamiento, y una vez que la prensa fue retirada del predio del Atlanta United tras los 15 minutos habituales para poder presenciar el trabajo de la Albiceleste, el entrenador junto con su cuerpo técnico realizó ensayó variantes para el encuentro ante los dirigidos por Thomas Tuchel. Lo primero que hay que decir es que, de no mediar un cambio de última hora, Scaloni no repetirá la formación que utilizó los últimos dos partidos frente a Egipto y Suiza.

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Es decir, mantendrá una ley de su ciclo que comenzó allá en 2018: nunca puso el mismo 11 inicial en tres duelos consecutivos. Ahora bien, entre las varias que dispuso, el nombre de Nicolás Otamendi se repitió en todos los equipos. Ya sea como stopper en una línea de tres marcadores centrales (con Cuti Romero y Lisandro Martínez), o con cuatro defensores, el flamante refuerzo de River Plate parece que será de la partida. Por ende, el jugador del Manchester United podría recalar en el lateral izquierdo, tomando el lugar de Nico Tagliafico.

Otro de los puestos que no está claro es el mismo lugar, pero por la derecha. Como pasó tantas veces durante el ciclo, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel se disputan ese puesto.

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Rodrigo de Paul y Enzo Fernández. Alguno de los dos podría salir del equipo titular frente a los ingleses (REUTERS/Marco Bello)
Rodrigo de Paul y Enzo Fernández. Alguno de los dos podría salir del equipo titular frente a los ingleses (REUTERS/Marco Bello)

El otro aspecto a remarcar es que Rodrigo De Paul podría perder su lugar como titular indiscutido del equipo. El futbolista con más presencias en la era Scaloni saldría para que en su lugar ingrese Exequiel Palacios o Giuliano Simeone. Esa fue otra de las pruebas que se dieron ayer en la última práctica. Pero cuidado, porque la otra variante en el mediocampo podría ser el ingreso de Nicolás González, el jugador número 12 del combinado nacional, lo que llevaría a que Alexis Mac Allister se corra al sector derecho entre los volantes. ¿Habrá una sorpresa más y Enzo Fernández también podría dejar de ser titular? Parece que entre él y el actual compañero de Lionel Messi en el Inter Miami, jugará uno.

De esta manera, son siete los nombres que tendrían asegurado su lugar en la formación titular: Dibu Martínez, Romero, Martínez, Leandro Paredes, Mac Allister, Messi y Julián Álvarez. El resto, saldrá de la decisión que tome Scaloni junto a Walter Samuel, Roberto Ayala y Pablo Aimar.

Así las cosas, el DT oriundo de Pujato se plantea cambiar para enfrentar a una selección que sabe muy bien a lo que juega. Con Harry Kane como bandera, y con el enorme aporte que hizo Jude Bellingham hasta el momento en esta Copa del Mundo (seis goles, el volante con más tantos en la competición), Argentina sabe que tiene que dar un salto en su juego para llegar a la Gran Manzana, sede de la final del Mundial el domingo desde las 16 (hora argentina). Y es por eso que Scaloni buscará algo nuevo.

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