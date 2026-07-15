El posible “orteguismo sin Ortega” y el dilema de una sucesión que preserve la estructura del poder en Nicaragua

El opositor dice que la salida depende del apoyo externo, de quiebres en el oficialismo y de una estrategia compartida entre quienes buscan una transición democrática. (Imagen de cortesía)

Félix Maradiaga sostuvo que Nicaragua atraviesa una ventana de oportunidad para salir de la dictadura de Daniel Ortega, aunque advirtió que ese margen depende de la presión internacional, de las fracturas internas del régimen y de la capacidad opositora para articular una estrategia común frente a un sistema que, según describió, pasó del autoritarismo competitivo a un cierre total tras las protestas de 2018.

En una entrevista con Canal Antigua, el opositor, analista político y autor de Nicaragua: la ventana entreabierta afirmó que el exilio debe dejar de leerse como una derrota y convertirse en una plataforma de acción política. En ese marco, aseguró que uno de cada cinco nicaragüenses vive desplazado fuera del país y que esa diáspora puede funcionar como una red para internacionalizar la denuncia sobre la situación interna.

PUBLICIDAD

Maradiaga presentó a Nicaragua como un caso que ya no afecta solo a su población, sino al conjunto de Centroamérica. Su argumento es que el régimen de Ortega opera en alianza con Rusia, el Partido Comunista de China e Irán, mientras el campo democrático actúa de manera fragmentada.

El exilio, las alianzas del régimen y la presión internacional

El dirigente opositor planteó que la comunidad internacional es una de las variables decisivas para cualquier transición. A su juicio, la principal ventaja de Ortega fue moverse durante años fuera del foco geopolítico, pese a que, según dijo, convirtió a Nicaragua en una plataforma de inteligencia y espionaje ruso y en un punto de tráfico de personas.

PUBLICIDAD

Uno de cada cinco ciudadanos vive fuera del país y, según el analista, esa diáspora puede servir para denunciar la crisis y sostener la acción cívica desde afuera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Maradiaga también vinculó la coyuntura actual con factores internos del poder. Señaló que Ortega supera los 80 años y que la variable biológica, junto con posibles fisuras dentro del oficialismo, influye sobre los escenarios futuros. Añadió que el mandatario no logró consolidar un heredero aceptado dentro del sandinismo y que eso abre una contradicción para las fuerzas armadas y para la propia estructura partidaria.

Según explicó al medio, ese cuadro convive con una “resistencia silenciosa” dentro del país. Mencionó la persecución religiosa, la organización clandestina, el trabajo de periodistas que informan desde el exilio y la persistencia de redes sociales y comunitarias que, pese al cerco estatal, mantienen activa la oposición social.

PUBLICIDAD

En su descripción del desmontaje institucional, resumió tres mecanismos centrales: el control del poder judicial, la destrucción de los partidos de oposición y la subordinación del poder económico. A eso sumó el control de la prensa, el uso de grupos paramilitares y la corrupción como piezas del mismo esquema.

Puso como ejemplo una medida reciente: el 10 de julio, al menos 2.000 abogados fueron despojados de sus protocolos, sellos y licencias, de acuerdo con lo que relató en la entrevista. Para Maradiaga, ese episodio forma parte de una estrategia de casi dos décadas para capturar la justicia y eliminar cualquier resguardo del Estado de derecho.

PUBLICIDAD

ARCHIVO - El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se dirige a sus seguidores mientras su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, le aplaude, en Managua, Nicaragua, el 29 de agosto de 2018. (Foto AP/Alfredo Zuniga, archivo)

Una economía que crece apoyada en remesas y expulsión

Maradiaga cuestionó la lectura de los indicadores macroeconómicos como prueba de normalidad. Dijo que, según el Banco Central de Nicaragua, el país creció más del 4%, mientras el Banco Mundial estimó 3,8%, pero sostuvo que esa expansión no refleja una economía sana.

Su explicación es que una parte sustancial del funcionamiento económico descansa en la salida forzada de población y en el envío de dinero desde el exterior. Afirmó que las remesas representan al menos 30% del PIB y que en el último año sumaron casi USD 5,800 millones, una cifra que atribuyó a estadísticas del banco central.

PUBLICIDAD

El opositor agregó que la estructura económica también se sostiene en el extractivismo minero y en la devastación de bosques. Desde esa perspectiva, sostuvo que una transición política exigiría también reconstruir el mercado, restablecer el respeto a la propiedad privada y permitir que la actividad económica funcione sin interferencia arbitraria del Estado.

En ese punto, insistió en que salir de Ortega no equivaldría por sí solo a desmontar el sistema. Su advertencia fue que el país necesita recuperar no solo libertades cívicas, sino también condiciones básicas para el trabajo por cuenta propia, la protección patrimonial y la propiedad intelectual.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, asiste a la cumbre de la Alba, en Caracas, Venezuela, el 24 de abril de 2024. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria

El riesgo de un “orteguismo sin Ortega”

Maradiaga describió como el escenario más delicado la continuidad del régimen sin su actual jefe. Lo definió como un posible “orteguismo sin Ortega”: una transferencia del poder hacia Rosario Murillo, Laureano Ortega u otras figuras del círculo oficialista, incluso bajo fórmulas de copresidencia.

PUBLICIDAD

Según su análisis, la muerte o incapacidad de un líder no implica necesariamente la caída del sistema. Para sostener esa idea comparó el caso nicaragüense con la continuidad del poder en Cuba tras Fidel Castro y con Venezuela después de Hugo Chávez.

También afirmó que Ortega regresó al poder en 2006 favorecido por la división de las fuerzas democráticas. Recordó que ganó con 38% de los votos, mientras 62% eligió otras opciones, y sostuvo que hoy ya no conserva ese respaldo. En su estimación, el oficialismo podría moverse entre 18% y 20%, aunque esa cifra fue presentada como cálculo político suyo y no como dato de un estudio.

PUBLICIDAD

Sobre la Iglesia católica, dijo que el régimen la percibe como la última voz con autoridad moral capaz de cuestionar al poder. En ese contexto, señaló que en Nicaragua se cerraron más de 5,000 organizaciones no gubernamentales, más de 25 universidades y se expulsó a la Cruz Roja Internacional, a Naciones Unidas, a la OEA y a varias misiones diplomáticas.

Maradiaga extendió esa descripción a otras confesiones religiosas. Afirmó que, además del hostigamiento a obispos católicos como Rolando Álvarez y Silvio José Báez, también existe persecución contra iglesias protestantes y contra la Iglesia morava.

La oposición, la juventud y el sistema regional

El autor de Nicaragua: la ventana entreabierta afirmó que el país sigue teniendo una posibilidad real de cambio, pero condicionada a una mayor coordinación entre actores opositores. Dijo que esa unidad debe incluir a ciudadanos que alguna vez votaron por el sandinismo y que no participaron en crímenes ni abusos.

PUBLICIDAD

ARCHIVO – El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, asisten a un mitin en Managua, Nicaragua, el 5 de septiembre de 2018. (AP Foto/Alfredo Zuniga, Archivo)

Al hablar de las nuevas generaciones, recordó que las protestas de abril de 2018 surgieron de la rebelión estudiantil. Para él, ese antecedente prueba que años de propaganda oficial no lograron desactivar la demanda de libertad entre jóvenes, trabajadores y sectores populares.

También pidió revisar el lugar de Nicaragua en el entramado regional. Sostuvo que el país no debería seguir dentro del Sistema de la Integración Centroamericana ni acceder a instancias como el Banco Centroamericano de Integración Económica o el Parlamento Centroamericano mientras mantenga, según dijo, incumplimientos con la OEA y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Como señal de respaldo externo, mencionó una declaración reciente del Parlamento Europeo impulsada por fuerzas liberales, verdes, populares y de otros espacios, que calificó al régimen como ilícito e ilegítimo y reclamó revisar la relación de asociación con Europa. También dijo que la oposición nicaragüense mantuvo reuniones en Washington, Bruselas, Ginebra y Madrid para presentar una hoja de ruta de transición democrática.