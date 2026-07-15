Ekaterina Ojeda debutó en La Jaula de la Moda: el desenfado de la joven que estalló por el escándalo con Mauro Icardi

La Jaula de la Moda destacó el look de Ekaterina Ojeda y su visita se viralizó en redes (Video: La jaula de la moda)

El ciclo televisivo La Jaula de la Moda vivió un momento de alto impacto con el debut de Ekaterina Ojeda. La modelo e influencer que saltó a la fama luego de protagonizar un escándalo en un boliche con Mauro Icardi, desfiló en el estudio televisivo recibiendo elogios inmediatos. El equipo de conductores quedó asombrado por su presencia, según manifestaron al aire.

Durante la transmisión, los integrantes del programa destacaron el look de la invitada y su manejo en la pasarela. Ella habló de sus gustos, de su relación con Wanda Nara y de sus nuevas vivencias.

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En el momento de evaluar los looks de celebrities dentro del programa, Eka fue contundente en su opinión sobre Wanda. La empresaria, desde Paris, mostró varios outfits que fueron sometidos al escrutinio de los integrantes del ciclo.

“Me encanta cómo encuentra a través de la simpleza siempre maneras de destacar”, señaló la joven. Entre risas, el debate giró en torno a si debían puntuar los looks de la conductora de Masterchef o simplemente comentarlos.

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Ekaterina Ojeda contó que trabaja en la misma agencia que Wanda Nara y mencionó productos de la línea de belleza de la empresaria

Mientras algunos elogiaban su estilo simple y su rostro sin maquillaje, Ekaterina aclaró que, aunque no conoce personalmente a Wanda, sí trabaja en la misma agencia. “Me mandó unos productos, me estuve maquillando y mostrándolos. Están muy buenos”, señaló al hablar sobre la línea de belleza de la empresaria.

La conversación se tornó distendida, con comentarios sobre la rapidez con la que recibió los productos y la calidad de los mismos. “Si no los hubiese recibido, los compraría”, aseguró entre risas.

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Las imágenes de Wanda recorriendo distintos puntos de París impulsaron una reflexión sobre su presente. “Cómo ella se tomó un relax, ¿no? Porque no está metida en toda la movida mundial”, comentaron al aire acerca de los nuevos pasos de la empresaria, quien se permitió un tiempo de descanso lejos de la exposición intensa.

Cabe destacar que Wanda disfruta actualmente de unos días de descanso en París y Marsella, donde se la ha visto en diferentes escenarios emblemáticos y en actitud relajada. Este viaje marca una pausa en su rutina ligada a los negocios y la exposición mediática, permitiéndole retomar energías y compartir momentos personales.

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La jaula de la moda: el debut de Ekaterina Ojeda

En paralelo a su debut en la televisión como modelo, Ekaterina Ojeda viene atravesando un crecimiento notable en el mundo de la moda. El revuelo mediático que la involucró semanas atrás a figuras como Mauro Icardi y Eugenia China Suárez multiplicó su visibilidad digital, lo que derivó en nuevas campañas fotográficas y la atención de varias marcas de cosmética y moda.

El episodio que detonó su notoriedad tuvo lugar en la noche porteña, cuando Ojeda contó que el exfutbolista del Galatasaray intentó besarla en un boliche, mientras él estaba acompañado por la China. La versión generó un cruce de declaraciones y una ola de comentarios en los portales de espectáculos.

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El desembarco de Ekaterina Ojeda en el programa de moda se vivió en un clima festivo, pero también de expectativa. Los productores del ciclo remarcaron el impacto de su presencia y la energía que transmitió sobre la pasarela.

Mientras tanto, la comparación entre la modelo y la actriz China Suárez se intensificó en las plataformas digitales. Ojeda, lejos de esquivar el tema, respondió a sus seguidores con una frase categórica a través de sus historias: “Sobras no, no hay que comer sobras. Hay que comer nuevos”, en clara alusión a las recurrentes comparaciones con la exCasi Ángeles.

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Ekaterina capitalizó su reciente viralización para consolidar su imagen en la pantalla y en la industria de la moda. Su debut en La Jaula de la Moda fue celebrado en vivo y amplificado por las redes, mientras su decisión de viajar a Miami suma un nuevo capítulo a una historia que mezcla desfiles, polémicas y estrategias de posicionamiento en el mundo digital y televisivo.