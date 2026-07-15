Crimen y Justicia

La banda de ladrones de 50 años que cayó en Pergamino por un millonario robo en una joyería de Córdoba

El hecho ocurrió a mediados de junio y derivó en una investigación conjunta entre la policía cordobesa y la bonaerense. Los acusados había maniatado al dueño del local. Cómo los descubrieron

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Una banda de ladrones de 50 años cayó en Pergamino por un millonario robo en una joyería de Córdoba
Los tres detenidos

El pasado 18 de junio a las 9 de la mañana, un comerciante cordobés fue víctima de un violento asalto en su joyería de la localidad de Corral de Bustos: tres hombres encapuchados y armados ingresaron al local, lo maniataron y robaron joyas de oro y plata, cadenas y relojes guardados en la caja fuerte. Luego escaparon. Minutos después, el dueño logró desatarse e hizo la denuncia que derivó en una investigación que llegó hasta Buenos Aires y que tuvo resultados en las últimas horas.

La descripción de la víctima sobre los asaltantes fue clave para el comienzo del caso. Los ladrones eran adultos, vestían ropa oscura, de contextura robusta y una altura promedio de 1,75 metros.

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La causa comenzó en la Fiscalía de Instrucción de Corral de Bustos, que dispuso tareas de investigación junto con la Dirección General de Investigaciones Criminales (DGIC) de Marcos Juárez. La primera pista importante surgió cuando los investigadores detectaron la presunta participación de una camioneta Volkswagen Amarok en el robo. El vehículo, según los registros, pertenecía a Roberto Carlos Luque, de 53 años.

Los elementos incautados
Los elementos incautados

El 24 de junio, la Policía Bonaerense localizó la camioneta en una finca situada en las afueras de Pergamino, provincia de Buenos Aires, cerca del cruce de la Ruta Nacional 188 y la Ruta Provincial 32. Así, personal de la DDI local junto con agentes de Córdoba, realizaron un operativo en el que detuvieron a Luque y secuestraron la camioneta, además de otros elementos presuntamente vinculados al hecho. Todo lo incautado fue puesto a disposición de la justicia cordobesa.

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Las tareas de inteligencia continuaron en forma conjunta entre la DDI Pergamino y la Policía de Córdoba, lo que permitió reunir nuevas pruebas y solicitar órdenes de allanamiento y detención para dos domicilios más en la ciudad bonaerense.

El 10 de julio se llevaron adelante dos procedimientos simultáneos. En uno de los domicilios, ubicado en la intersección de calle Dr. Valentini y R. Obligado, fue arrestado Víctor Martín Castillo, de 46 años. En el otro, en calle F. Blanco, se detuvo a José Luis Cepeda, de 56 años.

Durante los operativos, la policía secuestró alhajas, relojes, teléfonos celulares, un DVR y tarjetas de memoria. Los tres detenidos quedaron imputados por el delito de robo doblemente calificado por el uso de arma y por haber sido cometido en poblado y en banda.

La causa es instruida por el Juzgado de Garantías N°2 de Pergamino, a cargo de Julio Caturla, y por el Juzgado de Garantías Departamental N°1, bajo la dirección de César Solazzi.

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