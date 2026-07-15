Insólito comunicado de un club brasileño: anunciaron la salida de un defensor en redes con videos de errores

Léo Coelho llegó a mediados de 2025 y el club lo expuso en redes sociales (Instagram / @amazonasfcoficial)

El Amazonas Futebol Clube, actualmente en el Brasileirao Serie C (tercera división de Brasil), desvinculó de manera oficial a Leonardo Henriques Coelho, defensor central que había arribado un año atrás proveniente del fútbol uruguayo. Sin embargo, el comunicado en redes sociales llamó la atención por la manera en la que notificaron a los socios y simpatizantes.

Con un mensaje de agradecimiento, el club amazónico compartió una serie de videos en los cuales exponía al futbolista brasileño con errores en defensa. Si bien el texto de la publicación agradece “la dedicación, profesionalismo y compromiso”, las imágenes expresan lo contrario: cuatro fallos en la zona defensiva que derivaron en goles rivales. “El atleta deja el club después de 39 partidos y dos goles con la camiseta Onça-pintada”, escribieron en el posteo.

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Lo desvincularon y expusieron en redes sociales

A pesar de haber disputado menos de 40 partidos, el club no dejó de exhibir las equivocaciones del zaguero. Con pasado en Nacional y Peñarol de Uruguay, el brasileño había llegado en condición de libre desde el carbonero a mediados de 2025. A un año de su llegada, Golbo Esporte informó que el jugador había pedido la rescisión de su contrato de forma indirecta y además el pago de salarios atrasados, una suma que alcanza los ocho millones de reales (2.300 millones de pesos argentinos), según indicó un comunicado de su representación.

La despedida de Amazonas a Léo Coelho

El primer video muestra al jugador intentando defender una pelota frontal. Tras errar el primer cabezazo, recupera la posición e intenta pasársela con la cabeza al arquero. Sin embargo, volvió a calcular mal y el pase salió despacio. El delantero, que poco había hecho en la jugada, aprovechó y eludió al golero, quien le cometió penal.

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La despedida de Amazonas a Léo Coelho

En el segundo video, Léo Coelho vuelve a errar de cálculo en un pelotazo proveniente del campo adversario. En este caso, un compañero que estaba delante de él también erra y ambos le dejan el balón servido al delantero rival. La jugada siguió con un pase que derivó en un gol.

La despedida de Amazonas a Léo Coelho

Luego, la tercera imagen lo exhibe en una salida con pelota controlada. En la jugada, el defensor sale jugando por abajo y sin una marca cercana. Sin embargo, el pase no fue bueno y terminó en los pies de un contrincante que pasó la pelota a un compañero y definió para el gol. El cuarto video, con el mismo resultado que los anteriores, lo muestra siendo eludido por jugadores de otro equipo.

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La despedida de Amazonas a Léo Coelho

El comunicado del club destaca: “El equipo Amazonas FC informa que el defensa Léo Coelho ya no forma parte del plantel profesional para la próxima temporada. El atleta deja el club después de 39 partidos y dos goles”. Asimismo, agradecieron su “dedicación, profesionalismo y compromiso” mientras vistió la camiseta y le desearon “éxito en los próximos desafíos de su carrera”. En tanto, la cuenta oficial también fijó un comentario de un hincha: “Cada acción genera una reacción; quien exponga será expuesto. ¡Los que entiendan, entenderán!“, lee el mensaje del hincha.

En su estadía en el club, además de los 39 partidos con dos goles y una asistencia, ganó el premio al mejor defensor central del campeonato amazonense, el torneo estadual del estado de Amazonas.

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La respuesta de Léo Coelho a la publicación de Amazonas

En una nota oficial, en conjunto con su representante y la agencia que lo representa, el defensor comunicó: “Tras las desafortunadas publicaciones en redes sociales efectuadas por el Amazonas FC SAF, el atleta Léo Coelho ha salido a aclarar que dicha publicación tenía como objetivo desviar la atención real del problema que viene ocurriendo en el club desde el año 2025. Ausencia de pagos de salarios, derecho de imagen, ayudas para la vivienda y aportaciones al FGTS”.

En tanto, también niega cualquier desvinculación comunicada por el equipo amazónico: “Asimismo, se aclara que el atleta Léo Coelho no fue despedido el 12 de julio de 2026, tal como sugiere la publicación”.

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En el descargo realizado por redes sociales, el defensor exige el pago de los salarios de febrero, marzo, abril, mayo y junio del corriente año, al igual que los derechos de imagen y ayudas para la vivienda. El valor total que pretende el zaguero es de R$8.125.567,16; que son aproximadamente 2.300 millones de pesos argentinos o un millón y medio de dólares.