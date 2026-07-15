Sarampión amenaza Centroamérica con rápido incremento de casos

Centroamérica registra en 2026 un brote de sarampión con al menos 26 muertes, en un contexto de caída en la cobertura de vacunas.(FOTO: X)

Después de 30 años de haber erradicado la enfermedad, este 2026 los países centroamericanos han registrado un brote de sarampión que ha cobrado la vida de al menos 26 pacientes en las últimas semanas. Expertos en epidemiología apuntan esta situación ha cobrado fuerza debido a la caída en la cobertura de vacunas.

Durante las últimas semanas el comportamiento de la enfermedad registró el mayor pico de casos en El Salvador, actualmente el Ministerio de Salud (Minsal) ha confirmado 47 casos presuntamente “importados” que han sido atendidos en la red hospitalaria y descarta la transmisión autóctona en el país, según los datos publicados hasta la Semana Epidemiológica (SE) 26. La enfermedad que está tomando fuerza ha concentrado el foco de contagios en la capital salvadoreña con 48.9% de los casos de sarampión y 19% en el oriente del territorio.

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Hasta la fecha la población más afectada por el brote de la enfermedad se concentra en los adultos entre los 20 a 29 años, según los datos oficiales publicados a través del Boletín Epidemiológico.

El Salvador confirmó 47 casos de sarampión importados y descartó transmisión autóctona hasta la Semana Epidemiológica 26. (FOTO: New Mexico University)

En El Salvador, el sarampión se consideraba una enfermedad endémica erradicada. El último caso reportado ocurrió en 1996, logro alcanzado gracias a las altas coberturas de vacunación obtenidas a través de campañas iniciadas en 1973 y la inclusión de la vacuna en el esquema nacional.

Según organismos internacionales de salud, lo casos aparecen con mayor frecuencia en adolescentes y adultos jóvenes, especialmente en personas que recibieron una vacunación incompleta en la infancia, no recibieron refuerzos o no han recibido ninguna dosis de la vacuna.

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El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Los síntomas suelen aparecer entre 8 y 12 días después del contacto con una persona enferma. Estas son sus principales características:

En su fase inicial, por fiebre durante 2 a 4 días, secreción nasal, tos, conjuntivitis, sensibilidad a la luz, bronquitis y la aparición de pequeñas manchas blancas similares a granos de sal en la mucosa oral, a la altura del segundo molar.

Una enfermera habla con una mujer durante una jornada de vacunación contra el sarampión este viernes, en un centro de salud público en Nejapa, a 19 kilómetros de San Salvador (El Salvador). EFE/ Javier Aparicio

Entre el 3 y 7 días, surge un exantema maculopapular que inicia en la región retroauricular y se extiende por el resto del cuerpo.

Esta enfermedad puede debilitar el sistema inmunológico humoral durante aproximadamente tres meses. Por este motivo, la mayoría de las muertes asociadas al sarampión se deben a sobreinfecciones bacterianas, como la neumonía causada por neumococo o Staphylococcus aureus.

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La enfermedad puede transmitirse desde cinco días antes de la aparición del exantema hasta cuatro días después de su desaparición. Ante síntomas compatibles o sospecha de contacto con una persona con sarampión, se recomienda consultar lo antes posible para realizar los exámenes necesarios y confirmar el diagnóstico.

Guatemala registró 27,145 casos confirmados de sarampión y 26 muertes hasta el 5 de julio de 2026, según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. (Ministerio de Salud Guatemala) (Ministerio de Salud Guatemala)

Guatemala concentra la mayor afectación con 26 fallecidos

Guatemala enfrenta un brote de sarampión que ha dejado al menos 26 fallecidos y más de 27,145 casos reportados en lo que va de 2026. La epidemia se ha extendido a 42 jurisdicciones del país, lo que evidencia una dispersión significativa del virus a nivel nacional. Datos oficiales indican que la mayoría de los casos corresponden a brotes iniciados en 2025 que no lograron ser contenidos, mientras que cientos de nuevos contagios se han notificado este año.

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El grupo más afectado corresponde a personas jóvenes y sin protección vacunal. El 70% de los casos notificados se concentra en menores de 19 años y uno de cada cinco contagios afecta a niños menores de cinco años. Además, el 93% de los infectados no contaba con vacunas o su estatus vacunal era desconocido. Esta situación refleja una alta vulnerabilidad en la población infantil y adolescente.

En cuanto a la letalidad, Guatemala reporta una de las cifras más elevadas en la región, con una tasa de fallecidos que supera ampliamente la media de años anteriores. La propagación rápida del virus y el bajo nivel de inmunización han contribuido a que el brote en este país se mantenga entre los más graves del continente, según los datos actualizados por la Organización Panamericana de la Salud.

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Equipos de vigilancia epidemiológica mantienen monitoreo sobre los contactos de la paciente. (FOTO: Secretaría de Salud)

Subregistro de casos amenaza el sistema de salud en Honduras

Honduras ha confirmado 12 casos de sarampión y mantiene bajo sospecha otros dos, de acuerdo con reportes de las autoridades sanitarias. Los brotes se han detectado en distintas zonas del país, aunque la cifra oficial podría ser solo una fracción del total real de infecciones. El subregistro responde, en parte, a la falta de acceso a los servicios de salud en áreas rurales y a la escasa notificación de casos leves, que muchas veces no llegan a los centros de atención.

Esta falta de datos precisos dificulta la identificación de focos activos y complica la implementación de medidas efectivas de control. Además, limita el monitoreo de la propagación del virus y retrasa la toma de decisiones para reforzar las campañas de vacunación y la vigilancia epidemiológica. La situación incrementa el riesgo de expansión del brote a nuevas regiones y coloca bajo presión a los recursos sanitarios y la capacidad hospitalaria.

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