Secuestraron una avioneta en Salta e investigan si es parte de una red de narcotráfico: hay dos detenidos

La avioneta secuestrada

La Unidad de Investigaciones Antidrogas “Aguaray” de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) secuestró una avioneta en el aeródromo de la localidad salteña de General Mosconi, detuvo a sus dos ocupantes -ambos de nacionalidad boliviana- e investiga si son parte de una red de narcotráfico en la frontera norte del país.

Fuentes oficiales indicaron a Infobae que el operativo se concretó el jueves 9 de julio pasado, alrededor de las 16.40, cuando las autoridades tomaron conocimiento de que una aeronave Cessna 210, matrícula LV-KDE, había aterrizado en el aeródromo.

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Según pudieron establecer los investigadores, los ocupantes salieron de la terminal aérea en un remis hacia la localidad.

El plan de vuelo de la aeronave inicialmente no figuraba en los registros aeronáuticos, aunque posteriormente la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) confirmó que había sido presentado con origen en Santiago del Estero y destino en General Mosconi.

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El personal antidrogas se presentó en el aeródromo y, con la autorización del responsable del predio, realizó las primeras diligencias para recabar información sobre el arribo y los movimientos de los ocupantes.

En coordinación con la Fiscalía Federal de Tartagal, los investigadores desplegaron tareas de análisis e inteligencia que permitieron localizar el hotel donde se alojaban los sospechosos. Con los indicios reunidos, la Fiscalía solicitó al Juzgado Federal de Orán, a cargo del juez Jorge Gustavo Montoya, las órdenes de allanamiento y detención, que fueron autorizadas de inmediato.

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El operativo, realizado con apoyo de la fuerza especial ESTAGAL, incluyó el allanamiento del alojamiento, la extracción de información de los teléfonos celulares hallados y la inspección posterior de la aeronave, que fue secuestrada por orden judicial.

Entre los elementos incautados figuran un teléfono iPhone 13 Pro, un teléfono Samsung A04, tres bidones de combustible vacíos y documentación de interés para la causa. Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia Federal.

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Según informó la Unidad de Investigaciones Antidrogas, el avalúo de los bienes secuestrados asciende a más de $300 millones de pesos. Asimismo, las fuentes consultadas por este medio, indicaron que la investigación y procedimientos se encuadran en el marco de la Ley 23.737, que regula los delitos relacionados al tráfico de estupefacientes.

El operativo lo llevó adelante la Gendarmería Nacional

El operativo se desarrolló con comunicación fluida entre la fuerza y el Ministerio Público Fiscal, lo que permitió la obtención y el análisis de indicios, antecedentes y elementos para solicitar medidas judiciales con rapidez. La intervención incluyó tareas de campo, gabinete y análisis de información.

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La investigación, bajo la órbita de la Fiscalía Federal de Tartagal que encabeza la fiscal Lucía Romina Orsetti junto al secretario federal Rafael Lamas, continúa con el objetivo de determinar el rol de los detenidos y el destino que tendría la aeronave dentro de la maniobra que se investiga.

Según el diario El Tribuno de Salta, tras la audiencia de imputación realizada ayer, la Fiscalía les atribuyó los delitos de ejercicio ilegal de la actividad aeronáutica y tentativa de contrabando de exportación agravado, al considerar que pretendían sacar del país la aeronave. El juez Montoya hizo lugar al pedido de prisión preventiva por 80 días formulado por la Fiscalía, medida que cumplirán en el Complejo Penitenciario Federal NOA III.

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