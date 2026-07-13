Siguen las neblinas y el frío en el AMBA: cuándo comenzarán a subir las temperaturas

A pesar del anticipo del SMN, el lunes estará frío (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este lunes comienza con temperaturas muy bajas en el Área Metropolitana de Buenos Aires, aunque estos valores se verán opacados por algunas sorpresas respecto a los próximos días sobre las temperaturas máximas. Hubo un anticipo semanas atrás.

Hoy se espera en la Ciudad de Buenos Aires una mínima de 6 °C mientras que en varios puntos del conurbano bonaerense los termómetros bajarán hasta los 3 °C, como es habitual en esas zonas donde el frío trae aparejada una alta probabilidad de heladas en la parte baja. A su vez, el Servicio Meteorológico destacó la presencia de neblinas.

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Por la tarde, la máxima se ubicará en torno a los 14 °C. A partir del martes, el viento rota al norte y todo cambia, de acuerdo a lo explicado por Metored. Las mínimas subirán a 8 °C y las máximas treparán a 17 °C, una diferencia de tres grados con el primer día de la semana que se nota.

Según indicó el Servicio Meteorológico Nacional, el miércoles suma uno o dos grados más, y el jueves la máxima podría tocar los 20 °C en los alrededores del Río de la Plata, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Una mini primavera en plena segunda semana de julio.

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El jueves habrá temperaturas superiores a los 15 °C (SMN)

Ese ingreso de aire del norte también traerá más humedad. Las mañanas de mitad de semana podrían arrancar con niebla, algo habitual cuando el viento cambia de dirección sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), tal como anticipó el organismo nacional del clima para la jornada de hoy.

Pero el calorcito no vendrá solo. En la previa al fin de semana, los modelos meteorológicos muestran condiciones favorables para lluvias y algunas tormentas, algunas aisladas.

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Mientras tanto, en el resto del país el panorama será más variado. En Córdoba, este lunes empezará con neblina por la mañana y mínima de 6 °C, pero la tarde los valores máximos estarán por encima de los 17 °C, con viento del norte de entre 23 y 31 km/h.

El jueves habrá un poco de alivio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más al sur, el SMN emitió alertas amarillas por nevadas en la Patagonia. En Chubut, las zonas cordilleranas de Futaleufú, Languiñeo y Tehuelches recibirán entre 10 y 20 cm de nieve acumulada, con posibilidad de lluvia o aguanieve en los valles de menor altura. La situación será similar en Santa Cruz, donde las cordilleras de Lago Buenos Aires, Río Chico, Güer Aike y Lago Argentino también esperan entre 10 y 20 cm de nieve durante todo el lunes.

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Sobre la meseta sur de Santa Cruz los valores de nieve acumulada serán menores, de entre 5 y 10 cm, aunque el SMN mantiene la alerta amarillo y recomienda a la población tomar precauciones ante las condiciones climáticas “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

El SMN anticipó alertas por nevadas en zonas cordilleranas y por vientos en San Luis (SMN)

En su sistema de alerta temprana, el SMN destacó en Río Gallegos una temperatura que rondará los 0 °C con sensación térmica que puede bajar hasta los -4°C. En San Luis, el alerta amarilla es por viento: se esperan ráfagas de hasta 65 km/h del sector norte, con velocidades sostenidas de entre 30 y 45 km/h que podrían superarse de forma puntual.

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De vuelta en Buenos Aires, el pronóstico extendido para el resto de la semana muestra temperaturas en ascenso progresivo: 18 °C el miércoles, 20 °C el jueves y 19 °C el viernes, con probabilidad de precipitaciones que se mantiene en el rango del 0 al 10 % hasta que llegue la inestabilidad del jueves. Las noches seguirán frescas, con mínimas que no bajarán de los 9 °C durante toda la semana.