La reflexión de un veterano de Malvinas antes del Argentina-Inglaterra: “No confundamos, es un partido de fútbol”

La semifinal entre Argentina e Inglaterra genera una atención especial, pero Trías sostuvo que debe leerse solo en clave deportiva

La selección argentina enfrentará a Inglaterra en una semifinal que genera una atención especial entre los hinchas. Frente a ese escenario, el veterano de Malvinas Esteban Trías pidió no confundir el deporte con la guerra y sostuvo que el partido debe entenderse únicamente en clave deportiva.

Trías sostuvo en Infobae en Vivo Al Amanecer que el cruce deportivo “magnifica este momento”, pero aclaró que “fundamentalmente estamos hablando de deporte”.

Enfatizó que la competencia “es unión, es trabajo, es sacrificio, es celebrar”. El veterano remarcó que la causa Malvinas permanece activa y demanda concientización, aunque advirtió que el partido no debe confundirse con otros planos de la vida nacional.

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En este sentido destacó: “Es un partido de fútbol”. El referente consideró que la selección argentina muestra “trabajo, sacrificio, unión y equipo”. Al mismo tiempo, sostuvo que esos valores también forman parte de su experiencia personal, aunque insistió en que el deporte y la guerra no deben confundirse.

Esteban Trías, veterano de Malvinas, pidió no mezclar el partido entre Argentina e Inglaterra con la guerra

Separar el fútbol de la historia

Trías, quien impulsa actividades educativas desde la asociación Malvinas, Educación y Valores, reconoció que el partido tiene una carga especial para muchos argentinos. Sin embargo, sostuvo en que el deporte debe servir para unir y no para profundizar divisiones.

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“Por un lado, seguir llevando Malvinas con los reclamos, con la concientización, con el proyecto hacia futuro que significa Malvinas. Y, por otro lado, decir esto, como lo dijo nuestro técnico Lionel Scaloni, no confundamos, es un partido de fútbol”, señaló.

El veterano observó que la expectativa social puede intensificarse por el contexto histórico, pero insistió en la necesidad de evitar interpretaciones extremas. “Estamos hablando de deporte. Y hablar de deporte es hablar de unión, hablar de abrazo, hablar de competir sanamente. Y creo que estamos en el momento justo para demostrarle al mundo que podemos como equipo, dividir esas aguas”, afirmó.

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Trías valoró la postura del cuerpo técnico de la selección. Consideró adecuada la decisión de Lionel Scaloni de restar peso a lecturas nacionalistas forzadas. “Es coherente desde el primer día que tomó, que armó este equipo hasta el día de hoy, mantuvo una coherencia”, explicó.

Expectativas y vivencias personales ante el partido

De cara al encuentro contra Inglaterra, Trías expresó sus expectativas. “Que pongan la misma sangre, la misma energía, la misma fuerza, las mismas ganas, el mismo festejo, la misma sonrisa. Que nos llene de placer ver a nuestra selección. Entreguen lo mejor. Que sea eso”, dijo.

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Trías remarcó que el fútbol es para disfrutar, más allá del resultado. “La pasión, la camiseta puesta, el entusiasmo de decir vamos por todo, cantar el himno con ellos, y después disfrutarlos. Cosa que a veces los primeros minutos decís: ‘Che, si no lo estoy disfrutando mucho’, pero después entregan todo y vos decís bueno, es maravilloso”, concluyó el veterano de guerra en diálogo con Infobae en Vivo.

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