La insólita frase de José María Listorti a Rodrigo Vagoneta el día que se conocieron: “O está loco o es un genio”

José María Listorti recibió a Vagoneta en su cilco de streaming Blender at night

La noche en que José María Listorti y Rodrigo Vagoneta rememoraron su primera salida juntos marcó un momento singular para los seguidores de ambos humoristas. El conductor regresó a su ciclo de streaming luego de un viaje donde presenció algunos partidos del Mundial 2026 en los Estados Unidos. La vuelta al programa trajo consigo la visita de un viejo compañero de aventuras televisivas, con quien compartió pantalla y risas en los tiempos de El Show de VideoMatch.

El reencuentro no solo sirvió para ponerse al día sobre sus vidas actuales, sino también para revivir anécdotas que definieron el inicio de su vínculo profesional y personal. Vagoneta recordó, con humor, la dinámica del grupo cuando recién se incorporó al ciclo humorístico. Según relató, la integración de los nuevos comediantes solía ser distante al principio: “Cuando recién empecé en VideoMatch, medio que no te daban bola porque uno era el que recién entraba”, contextualizó sobre aquellos años.

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En ese contexto, Listorti desempeñó un papel inesperadamente cercano. El invitado relató cómo, en medio de esa indiferencia inicial, recibió una invitación que lo sorprendió y ayudó a romper el hielo: “Me acuerdo que viniste un día y me dijiste: ‘Yo voy a La Diosa, ¿Vos también?’ Y yo te dije: ‘Sí’ y dijiste ‘yo te llevo’”. Esta propuesta marcó el inicio de una relación de camaradería que terminaría siendo clave para ambos.

La anécdota central de la noche giró en torno a esa salida al por entonces reconocido boliche. Vagoneta compartió detalles que ilustraron el particular humor y estilo de Listorti: “Subimos al auto, me miraste y me dijiste: ‘Disfrutame, por favor’”. Fue genial, no me olvido más", señaló el humorista en su visita a Blender at night. La sorpresa y el desconcierto fueron inmediatos, ya que Vagoneta, al ser un recién llegado en el grupo, no entendía el tono del comentario: “Yo no entendía porque yo recién lo conocía. Dije: ‘¿Está loco o es un genio?’”.

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La anécdota desconocida de la primera noche juntos de José María Listorti y Vagoneta

La situación cobró aún más colorido cuando Listorti destacó que no recordaba para nada ese instante vivido, lo que obligó al invitado a brindar más detalles. Según su palabra, Josema encendió el estéreo y puso Aquí llegó Balá, canción que acompañó todo el trayecto. El recuerdo se volvió aún más vívido al describir la llegada al boliche: “Y cuando llegamos al boliche, había dos lugares en la puerta que eran para los dueños del lugar. Clavaste el auto en la puerta con los vidrios bajos y sonaba 'Aquí llegó Balá, Balá, Balá... Y la gente haciendo la fila para entrar”.

La actitud distendida y el sentido del humor de Listorti se convirtieron en un gesto de bienvenida para Vagoneta. El propio José María, en tono aún de sorpresa, intervino para preguntar si le había cobrado por el viaje, a lo que Vagoneta respondió entre risas que no. El intercambio demuestra la naturaleza lúdica del vínculo entre ambos desde el inicio.

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La conversación entre ambos dejó en evidencia cómo funcionaban las relaciones dentro del grupo cuando un nuevo integrante se sumaba al elenco. Vagoneta admitió que el recibimiento solía ser frío: la atención y la confianza se ganaban con el tiempo y a partir de gestos como el de Listorti. Estos pequeños actos de inclusión resultaban fundamentales para construir lazos duraderos y una dinámica de trabajo armoniosa.

A la distancia, Vagoneta reconoció el gesto de su compañero, con más recorrido en el programa: “Ahí, ahí te empecé a amar. Ahí te empecé a amar”. La frase resume el impacto que tuvo ese primer gesto en su percepción sobre Listorti y en la consolidación de su amistad. El humor, la complicidad y las bromas espontáneas se convirtieron en la base de una relación que trascendió la pantalla chica.

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