Encontraron muerta a una testigo clave del juicio por el crimen del empresario “Lechuga”

Fernando "Lechuga" Pérez Algaba

Una testigo clave del juicio por el crimen del empresario Fernando “Lechuga” Pérez Algaba fue hallada muerta en un departamento de Lomas del Mirador. Fuentes del caso confirmaron a Infobae, se trata de Ariana Yael González, que tenía 36 años y fue encontrada sin vida en su domicilio de la calle Brandsen al 3500.

El hallazgo ocurrió el lunes. Según supo este medio, la mujer estaba colgada con una soga desde una ventana. Para cuando llegaron las autoridades al lugar, ya estaba sin signos vitales.

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La investigación por su muerte quedó a cargo del fiscal Adrián Arribas, quien dispuso medidas periciales y la producción de pruebas para esclarecer si se trató de un suicidio, existió instigación o fue un homicidio. El expediente está caratulado como averiguación de causales de muerte.

González había declarado en el juicio como testigo principal, dado que residía en la vivienda donde fue asesinado el empresario y había sido pareja de Maximiliano Pilepich, uno de los tres acusados condenados a prisión perpetua por decisión de un jurado popular.

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La valija donde apareció parte del cuerpo de "Lechuga"

Durante el debate oral, la mujer sostuvo ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°9 de Lomas de Zamora que Pilepich era el propietario del terreno donde se cometió el crimen y lo describió como “un manipulador, narcisista y un enfermo”.

En su declaración, llegó a gritar que no tenía la culpa de haberse enamorado de un asesino y señaló también a Nahuel Vargas y Matías Gil, los otros dos condenados por el homicidio.

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El juicio por el crimen de “Lechuga”

El pasado 6 de julio, los 12 integrantes del jurado popular fallaron de manera unánime contra los tres principales implicados en el asesinato de Pérez Algaba, un hecho ocurrido hace más de tres años y cuyas circunstancias incluyeron el hallazgo de los restos de la víctima en valijas arrojadas en un arroyo de Ingeniero Budge.

La sentencia se conocerá en una audiencia de cesura que se llevará adelante en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 9 de Lomas de Zamora.

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Durante la jornada de alegatos, la fiscal Marcela Diamundo y la querella, representada por Baños y Sebastián Queijeiro, habían solicitado la máxima pena prevista en el Código Penal.

Las defensas, en tanto, pidieron las absoluciones y, de manera subsidiaria, reclamaron que sus clientes sean juzgados por encubrimiento.

La causa judicial mantiene a otros imputados pendientes de juicio: la gestora Flavia Bomrad, el comisario Horacio Córdoba, Fernando Gastón Carrizo y Luis Contreras enfrentarán un proceso ordinario en el mismo tribunal, aunque aún no hay fecha definida.

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