América Latina

Brasil aumentará al 32% la mezcla del etanol en la gasolina para contener los precios por la crisis en Medio Oriente

La decisión fue aprobada por el Consejo Nacional de Política Energética, que dispuso la medida por un período inicial de 180 días

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Empleados ajustan el precio de la gasolina en medio de la creciente preocupación por los costes del combustible en Brasil (REUTERS/Diego Vara/Archivo)
Empleados ajustan el precio de la gasolina en medio de la creciente preocupación por los costes del combustible en Brasil (REUTERS/Diego Vara/Archivo)

Brasil elevará temporalmente hasta el 32% la proporción obligatoria de etanol mezclado en la gasolina comercializada en el país como medida para reducir la presión sobre los precios de los combustibles, provocada por la volatilidad del mercado internacional ante las tensiones en Medio Oriente.

La decisión fue aprobada por el Consejo Nacional de Política Energética, que dispuso aumentar del 30% al 32% la mezcla obligatoria durante un período inicial de 180 días, con la posibilidad de prorrogar la medida una sola vez por otros seis meses.

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Según el Ministerio de Minas y Energía, el incremento en el porcentaje de etanol permitirá disminuir la dependencia de combustibles fósiles importados y evitar la importación de aproximadamente 900 millones de litros de gasolina al año, al sustituir parte del combustible fósil por biocombustible producido localmente.

El Gobierno fundamentó la medida en la actual inestabilidad del mercado petrolero internacional y el impacto de las recientes tensiones geopolíticas en Medio Oriente sobre los precios del crudo y sus derivados.

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Vista de una gasolinera de Petrobras en San Pablo (REUTERS/Alexandre Meneghini/Archivo)
Vista de una gasolinera de Petrobras en San Pablo (REUTERS/Alexandre Meneghini/Archivo)

La resolución forma parte de la Ley del Combustible del Futuro, aprobada en 2024, que autoriza aumentar gradualmente la participación del etanol en la gasolina tras la realización de estudios técnicos sobre el desempeño de la mezcla.

El Gobierno sostiene que posee estudios según los cuales una mezcla del 32% de etanol en la gasolina “no perjudica el rendimiento de los motores” y ya ha encargado una investigación sobre la viabilidad de elevar la proporción hasta el 35%.

Brasil es considerado uno de los pioneros globales en el uso de etanol como combustible para automóviles. Desde la década de 1970, el país impulsó un amplio programa para sustituir parcialmente la gasolina por biocombustibles y actualmente posee una de las mayores industrias de etanol del mundo.

La mayoría de los automóviles particulares vendidos en Brasil tiene motores que pueden funcionar con gasolina, etanol hidratado o cualquier mezcla de ambos, lo que otorga mayor flexibilidad a los consumidores.

El etanol utilizado en Brasil se produce principalmente a partir de caña de azúcar, materia prima que convierte al país en el mayor exportador mundial de azúcar y en uno de los principales productores globales de este biocombustible.

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