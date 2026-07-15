Tomás Cataldi contó más detalles de la denuncia contra su madre: “Me arruinaron toda la vida emocionalmente”

Geraldine Mayer y Tomás Cataldi (Instagram)

El caso de Tomás Cataldi sumó un nuevo capítulo: en una entrevista televisiva, el joven de 22 años amplió sus declaraciones contra su madre, la influencer Geraldine Mayer. La denuncia pública y viral, que también alcanza a su padre, es por violencia física y psicológica sufrida durante su infancia y adolescencia.

Desde los estudios de DDM, Cataldi relató cuándo comenzaron las agresiones: “El maltrato arrancó cuando me empezó a ir mal en el colegio cursando en la primaria. Recibía insultos, nunca amor. Siempre fue así. Cuando terminaba la hora del colegio quería seguir ahí porque si regresaba a casa no sabía lo que me esperaba”.

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Luego, Cataldi relató que el proceso de reconocer el maltrato comenzó cuando inició terapia: “Yo quería hacer terapia hace rato. Me lo venían recomendando por cosas que estaba sufriendo también por parte de mi mamá, que estaba sufriendo un montón de cosas y me decían: ‘Hacé terapia, está bueno, tal vez ahora no lo ves’”. El joven explicó que la terapia le permitió identificar patrones de conducta que había naturalizado en su vínculo familiar. “Quería transmitir mi experiencia. Cosas que ya me habían pasado, era como que las tenía normalizadas y mucha gente me decía: ‘No es normal’. Y yo no podía tal vez pensar si era normal o no”.

Ante la consulta sobre la reacción de su familia tras la viralización de su testimonio, Cataldi sostuvo: “Después del video quisieron comunicar, por familiares, que borre el video, que esto va a escalar, que nos va a arruinar la carrera. Bueno, la verdad que a mí me arruinaron toda la vida emocionalmente y eso me lastima también, pero parece que solo les importa su carrera, su ego y siguen sin entender que yo me sentía así toda la vida”. El joven destacó que recomendó a sus padres iniciar un proceso terapéutico, pero ellos rechazaron la sugerencia.

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Uno de los puntos más sensibles de la entrevista fue el reconocimiento de pensamientos suicidas durante la adolescencia. “Sí, varias veces y no solo en este momento, sino años atrás también. Lo tenía pensado, no me animaba. Siempre estaba triste”, expresó el entrevistado. Y explicó que nunca habló del tema por miedo a la reacción de su madre: “Tenía miedo a decírselo a alguien y que mi mamá reciba ese mensaje. No sabía cómo iba a reaccionar".

La denuncia contra Geraldine Mayer abrió un debate sobre las redes sociales, la imagen pública de las familias y la visibilización del maltrato sin distinción social

El joven reconoció que encontró refugio en sus amistades: “Siempre me mostraba feliz. Me gustaba hablar con mucha gente para expresarme, para no sentirme solo, porque en casa me sentía solo”. Con el tiempo, optó por alejarse de sus padres y mudarse a la Argentina, donde vive actualmente bajo el cuidado de su abuela. “Nunca quise haber ido para allá, para Estados Unidos, pero me obligaron. Me habían mentido también, que íbamos seis meses de vacaciones. No pude hacerle despedida a mis amigos. Después me dijeron que nos quedábamos a vivir. Yo no quería, me decepcionaba, me entristecía”, relató Cataldi.

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Sobre su madre, quien previamente cerró sus redes sociales tras la repercusión del caso, pero actualmente se encuentran en modo privado, Cataldi señaló: “Siempre se basó en subir fotos. Sé que mi madre vive de las redes sociales. Sé que mi padre es arquitecto”. El joven indicó que el interés por la imagen pública pesaba más en la dinámica familiar que el bienestar emocional: “Me parece que un exceso, porque yo estudiaba, sí, me iba mal, pero era también difícil estudiar con mi madre porque me insultaba también y me criticaba por todo. Era como si no me salía perfecto, si no me recordaba todos los textos de memoria perfectos, me iba a ir mal”.

Entre los insultos más repetidos se encontraba la palabra “pelotudo”, que, según Cataldi, su madre utilizaba frecuentemente: “Es una palabra que me dolía mucho y me la repetía muchas veces. Encima hay bastantes veces que se repite en los chats y en presencia que no se puede demostrar mucho. La repetía bastante”.

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El joven aseguró que actualmente mantiene contacto cero con sus padres y expresó su deseo de que su experiencia sirva para proteger a su hermana menor, que aún convive con la familia en Estados Unidos: “Para mí fue como una salvación para mí, porque ahora espero que se cuiden más, que realmente empiecen esa terapia con profesionales y la cuiden a ella”.

Respecto a la posibilidad de perdonar, manifestó: “Sí, podría perdonar, pero yo perdono, no odio, no tengo rencor, no tengo bronca. Son errores que suceden, pero son errores que igual también yo venía diciendo y no me escuchan. Puedo perdonar, pero estoy como que no quiero hablar hoy por hoy con mis padres”.

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El caso

Tomás Cataldi

Tomás Cataldi, hijo de la influencer Geraldine Mayer, hizo pública su denuncia a través de un video donde relató años de maltrato físico y psicológico por parte de sus padres, especialmente de su madre. El joven, de 20 años, expuso situaciones que vivió tanto en Miami como en Buenos Aires, presentando audios, mensajes, fotos y videos como pruebas. El testimonio, que rápidamente se viralizó en redes sociales, mostró golpes en su cuerpo y describió episodios de humillación, gritos, restricciones alimentarias y control psicológico, mientras la familia mantenía una imagen de perfección en las redes.

En este sentido, Cataldi detalló que desde niño sufrió comparaciones, destrato, prohibiciones de acceso a la cocina y exigencias escolares estrictas. Y mostró mensajes donde su madre le recordaba que nada era suyo porque no trabajaba y le prohibía comer en la casa.

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Tras regresar a Buenos Aires y vivir con su abuela, Tomás Cataldi hizo pública la denuncia para visibilizar el maltrato y ayudar a otras personas

También incluyó audios, donde Mayer lo responsabilizaba por cualquier consecuencia futura y lo amenazaba con hacerlo trabajar si no mejoraba su rendimiento escolar. Tomás explicó que su madre buscaba hijos “perfectos” para mantener la imagen pública, y que la presión y el maltrato lo llevaron a buscar refugio fuera del hogar.

La repercusión del testimonio llevó a Geraldine Mayer a cerrar sus redes sociales y abrió un debate sobre la diferencia entre la vida mostrada en redes sociales y la realidad familiar. Tras regresar a Buenos Aires y vivir con su abuela, Tomás decidió visibilizar su experiencia para ayudar a otras personas en situaciones similares.

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