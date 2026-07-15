Retiran más de 3.800 cocinas a gas por riesgo de incendio y piden a usuarios dejar de usarlas

Best Buy retiró del mercado de Estados Unidos unas 3.820 cocinas a gas Insignia por un riesgo de incendio asociado a la activación accidental de los mandos frontales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La empresa Best Buy retiró del mercado estadounidense unas 3.820 cocinas a gas Insignia tras detectarse que los mandos frontales pueden activarse accidentalmente y generar un riesgo de incendio, según la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de Estados Unidos (CPSC). El aviso, emitido el 9 de julio de 2026, afecta a consumidores que compraron estos equipos entre noviembre de 2020 y marzo de 2026.

De acuerdo con la CPSC, la alerta involucra los modelos NS-RGFGSS1 y NS-RGFCGS2 de la serie Insignia Front Control Gas Range, fabricados en China y vendidos exclusivamente a través de Best Buy en tiendas físicas y en línea. La autoridad explicó que los mandos frontales pueden girarse por accidente, tanto por personas como por mascotas, lo que puede provocar la liberación de gas y un encendido inesperado. Hasta ahora, la empresa reportó un solo caso de activación accidental, sin que se hayan registrado lesiones. El retiro incluye la entrega gratuita de kits de reparación para todos los propietarios afectados, según el comunicado oficial disponible en la web de la comisión reguladora.

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El retiro se produce tras un monitoreo de la seguridad de electrodomésticos importados, en especial aquellos que presentan riesgos potenciales en el ámbito doméstico. La CPSC y Best Buy habilitaron canales específicos para la gestión del retiro y la entrega del kit de seguridad a los consumidores, en cumplimiento de la normativa vigente sobre protección al consumidor. Según el reporte institucional, el aviso se enmarca en la política de prevención de incidentes y en la obligación de los comercializadores de informar y corregir defectos antes de que se produzcan daños.

¿Por qué Best Buy retiró cocinas en Estados Unidos?

El retiro de las cocinas Insignia por parte de Best Buy responde a la identificación de un defecto de seguridad en los modelos NS-RGFGSS1 y NS-RGFCGS2. Según la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de Estados Unidos (CPSC), los mandos frontales pueden activarse de manera accidental, lo que permitiría la liberación de gas y la posibilidad de un incendio en el entorno doméstico. El defecto surge por la facilidad con la que estos mandos pueden girarse, tanto por contacto humano como por mascotas o incluso por objetos cercanos.

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La CPSC detalló que la decisión de retirar los productos fue preventiva y que, hasta la fecha, se recibió un solo reporte de activación accidental sin consecuencias graves. La agencia subrayó que “los consumidores deben dejar de usar el horno afectado de inmediato y participar en el retiro”, como consta en su comunicado oficial. Esta medida busca evitar potenciales incidentes y preservar la seguridad de los hogares.

La CPSC informó que el recall de cocinas Insignia alcanza a los modelos NS-RGFGSS1 y NS-RGFCGS2 de la serie Insignia Front Control Gas Range. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los modelos de cocinas afectadas por el retiro?

El retiro afecta a dos modelos específicos de la línea Insignia Front Control Gas Range: NS-RGFGSS1 y NS-RGFCGS2. Ambos se caracterizan por su acabado en acero inoxidable, la presencia de cinco mandos frontales y la etiqueta “Insignia” en la parte inferior de la puerta del horno. El número de modelo se encuentra en una etiqueta ubicada en el interior del cajón inferior del equipo.

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De acuerdo con la información oficial de la CPSC, estos modelos se vendieron en Estados Unidos y Canadá. En el territorio estadounidense, la cifra alcanza unas 3.820 unidades, mientras que en Canadá se comercializaron aproximadamente 700 cocinas adicionales. Todos los productos fueron fabricados en China e importados por Best Buy Purchasing LLC, con sede en Minnesota.

¿Qué riesgos presentan las cocinas retiradas del mercado?

La CPSC identificó que el principal riesgo de las cocinas Insignia retiradas radica en la posibilidad de activación accidental de los mandos frontales, lo que puede causar una fuga de gas y, en consecuencia, un incendio. El informe oficial precisa que esta vulnerabilidad permite que personas, mascotas o incluso objetos rocen los controles y los giren sin que el usuario se percate, lo que incrementa el riesgo en entornos residenciales.

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Hasta el momento, se reportó un solo caso de activación accidental, sin que se hayan registrado lesiones ni daños materiales. La Comisión de Seguridad de Productos de Consumo enfatizó que el retiro es una medida preventiva y que la reparación ofrecida, consistente en la instalación de cubiertas para los mandos, es suficiente para mitigar el riesgo identificado.

Los mandos frontales de las cocinas Insignia pueden girarse por contacto humano, mascotas u objetos y provocar liberación de gas y encendido inesperado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué deben hacer los consumidores que poseen una cocina afectada?

Los propietarios de las cocinas Insignia afectadas deben dejar de usar el producto de inmediato y consultar la página oficial del retiro en https://www.recallrtr.com/range. Allí pueden verificar si su modelo está incluido en el retiro y solicitar, sin costo, un kit de cubiertas protectoras para los mandos. El kit incluye instrucciones detalladas para la instalación y será enviado una vez que el consumidor confirme que su equipo forma parte del retiro.

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La CPSC recomienda además que los usuarios mantengan a niños y mascotas alejados de la zona de los mandos, verifiquen que todos los controles estén apagados antes de salir de casa o de dormir, y eviten dejar objetos en la superficie de la cocina cuando no está en uso. Para consultas adicionales, Best Buy dispone de la línea 800-566-7498 y de información actualizada en la sección de “Product Recalls” de su sitio web.

¿Dónde y cuándo se vendieron las cocinas incluidas en el retiro?

Las cocinas Insignia modelos NS-RGFGSS1 y NS-RGFCGS2 se vendieron exclusivamente en las tiendas Best Buy y a través de su plataforma online en Estados Unidos, entre noviembre de 2020 y marzo de 2026. Según el aviso oficial publicado por la CPSC, los precios de estos equipos oscilaron entre 280 y 1.470 dólares, dependiendo de la configuración y el punto de venta. En Canadá, la comercialización de las unidades afectadas fue similar en fechas y canales.

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El importador responsable de la distribución en el mercado estadounidense fue Best Buy Purchasing LLC, mientras que la fabricación se realizó en China. La compañía y la autoridad reguladora recordaron que la seguridad de los consumidores es prioritaria y que el retiro cumple con los procedimientos establecidos por la legislación vigente.

Best Buy vendió las cocinas Insignia afectadas entre noviembre de 2020 y marzo de 2026 en tiendas físicas y online, con precios de entre 280 y 1.470 dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué información oficial proporciona la CPSC sobre el retiro de cocinas?

La Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de Estados Unidos (CPSC) publicó el aviso oficial de retiro el 9 de julio de 2026, bajo el número de referencia 26-606. Según el comunicado, “el defecto identificado puede provocar un riesgo de lesiones graves por incendio” y la medida busca evitar incidentes antes de que se produzcan daños personales o materiales.

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La autoridad indicó que el kit de reparación ofrecido a los clientes es gratuito y no afecta la garantía ni el acceso a otros servicios posventa. El comunicado incluye una advertencia clara: “Los consumidores deben abstenerse de utilizar el producto hasta que reciban e instalen la solución de seguridad”. Tanto la CPSC como Best Buy mantienen habilitados los canales de atención para consultas y gestión del retiro.

¿Cómo se gestiona el retiro de cocinas y qué opciones tienen los usuarios?

La gestión del retiro se realiza a través del portal oficial de Best Buy y de la línea telefónica específica. Los consumidores deben registrar su producto en https://www.recallrtr.com/range para recibir el kit de cubiertas para mandos. Una vez recibido, deben seguir las instrucciones de instalación para asegurar el correcto funcionamiento del equipo y reducir el riesgo.

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No se requiere devolver el electrodoméstico a las tiendas, salvo indicación expresa de la empresa o la autoridad. En caso de dudas, la CPSC y Best Buy recomiendan contactar con los canales oficiales para recibir orientación personalizada.

El retiro de cocinas Insignia también incluye unas 700 unidades vendidas en Canadá y la CPSC seguirá monitoreando la implementación del retiro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el impacto del retiro de cocinas en Estados Unidos y Canadá?

El retiro de cocinas Insignia afecta principalmente a consumidores de Estados Unidos y Canadá que adquirieron los modelos NS-RGFGSS1 y NS-RGFCGS2 en los últimos seis años. Según la información oficial de la CPSC, la medida se toma de manera preventiva para garantizar la seguridad en los hogares y evitar incidentes relacionados con incendios domésticos.

A partir de la instalación del kit de seguridad, los usuarios podrán continuar usando sus cocinas Insignia sin restricciones adicionales. Tanto la autoridad reguladora como Best Buy recordaron que la vigilancia sobre la seguridad de productos de consumo es permanente y que los canales de atención seguirán disponibles para nuevas consultas o reportes.

¿Qué pasos seguirán las autoridades tras el retiro de las cocinas?

La CPSC continuará monitoreando la implementación del retiro y el envío de los kits de reparación a los consumidores. La agencia mantiene un registro de incidentes y recopila información sobre la efectividad de la medida. Best Buy, por su parte, reportará periódicamente el avance del proceso y atenderá cualquier requerimiento adicional de las autoridades.

La seguridad de los consumidores seguirá siendo el eje central de las acciones de la CPSC y de los distribuidores, en cumplimiento de la normativa de protección al consumidor en Estados Unidos y Canadá. El proceso de retiro se ajustará conforme a la información que surja y a las necesidades de los usuarios.