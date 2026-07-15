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Líbano e Israel acordaron avances en la estructura de las “zonas piloto” durante las negociaciones en Roma

La sexta ronda del diálogo culminó de forma positiva. Las delegaciones pactaron mantener un nuevo encuentro para sostener “conversaciones técnicas más amplias”

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Representaciones de las banderas israelí y libanesa en un monumento conmemorativo cerca de la frontera entre Israel y Líbano, en las afueras de Metula, Israel, el 27 de junio de 2026, después de que Israel y Líbano firmaran un acuerdo marco tras las conversaciones mediadas por Estados Unidos (REUTERS/Amir Cohen)
Representaciones de las banderas israelí y libanesa en un monumento conmemorativo cerca de la frontera entre Israel y Líbano, en las afueras de Metula, Israel, el 27 de junio de 2026, después de que Israel y Líbano firmaran un acuerdo marco tras las conversaciones mediadas por Estados Unidos (REUTERS/Amir Cohen)

La sexta ronda de conversaciones entre Líbano e Israel finalizó este miércoles en Roma con avances en el mecanismo para la retirada de las fuerzas israelíes de dos primeras zonas piloto en el sur libanés y el posterior despliegue del Ejército libanés, según informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN).

De acuerdo con la ANN, que cita a la agencia italiana Agenzia Nova y a fuentes cercanas a las negociaciones, ambas delegaciones pactaron mantener una nueva reunión para continuar el diálogo, aunque todavía no hay fecha definida.

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La retirada de estas dos zonas ya estaba prevista en el acuerdo marco alcanzado el 26 de junio en Washington. El encuentro en la capital italiana se centró en precisar la secuencia y condiciones para la implementación.

Las negociaciones incluyeron el calendario para la retirada de las tropas israelíes, el despliegue del Ejército libanés en las áreas evacuadas, el desarme del grupo terrorista Hezbollah y los mecanismos de verificación para asegurar el control de las instituciones estatales libanesas sobre la zona.

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Según la ANN, los contactos permitieron avanzar particularmente en el mecanismo que regulará tanto la retirada israelí como el despliegue de las fuerzas armadas libanesas en el sur.

Las negociaciones incluyeron el calendario para la retirada de las tropas israelíes, el despliegue del Ejército libanés en las áreas evacuadas, el desarme del grupo terrorista Hezbollah y los mecanismos de verificación para asegurar el control de las instituciones estatales libanesas sobre la zona (Europa Press/Archivo)
Las negociaciones incluyeron el calendario para la retirada de las tropas israelíes, el despliegue del Ejército libanés en las áreas evacuadas, el desarme del grupo terrorista Hezbollah y los mecanismos de verificación para asegurar el control de las instituciones estatales libanesas sobre la zona (Europa Press/Archivo)

La reunión coincidió con declaraciones del presidente libanés, Joseph Aoun, quien sostuvo este miércoles que Estados Unidosha empezado a escuchar” a las autoridades libanesas y que la situación del país “se encuentra ahora sobre la mesa del presidente estadounidense”. Aoun defendió la “fórmula marco” promovida por su Gobierno como “la mejor posible”, aseguró que ya muestra resultados y reiteró que Líbano no cederá en sus derechos. Expresó confianza en que el proceso ayude a terminar con la violencia en el sur y facilite la retirada israelí.

Las reuniones en Roma, celebradas entre martes y miércoles, tuvieron carácter técnico y organizativo para avanzar en la aplicación del acuerdo de Washington.

Las autoridades libanesas prevén nuevos encuentros en la capital italiana y otros lugares para supervisar el cumplimiento de los compromisos.

Por su parte, Estados Unidos calificó las negociaciones en Roma de “productivas y positivas”, según un alto funcionario del Departamento de Estado, que habló bajo anonimato.

Las conversaciones concluyeron tras dos días de debates productivos y positivos”, indicó la fuente, según recogió la agencia de noticias EFE.

El funcionario del Departamento de Estado anticipó que próximamente habrá “conversaciones técnicas más amplias” con miras a un acuerdo integral de paz entre Israel y Líbano.

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