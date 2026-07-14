Hasta cuándo sigue el frío y qué zonas registrarán temperaturas primaverales hacia el fin de semana

Las probabilidades de lluvia rigen para el norte del país (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde el lunes el Servicio Meteorológico Nacional venía anticipando un cambio térmico para el tramo final de la semana y esa previsión aún se sostiene. Si bien se espera que el jueves y viernes concentren el salto más pronunciado en las máximas, el organismo remarcó que al menos hasta el miércoles se conservarán las temperaturas bajas al comienzo de cada día.

Este martes, la ciudad de Buenos Aires inicia con cielo parcialmente nublado, al igual que días atrás, sin chances de lluvia. La mínima será de 7 °C y continuarán algunas ráfagas de viento que habían comenzado a soplar el lunes por la noche, provenientes del sur de entre 13 y 22 km/h.

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El miércoles el panorama será similar, aunque la máxima alcanzará los 18 °C —dos grados más que el día anterior— y mínimas de 10 °C. Ese frío tiene fecha de vencimiento: a partir del jueves, un ingreso sostenido de aire cálido desde el norte comenzará a modificar el escenario en gran parte del país, con temperaturas que para el viernes podrían alcanzar los 34 °C en el norte argentino y superar los 20 °C en el Área Metropolitana de Buenos Aires, según explicó Meteored. No obstante, rige una probabilidad de lluvias de entre 10 y 40 por ciento, según la franja horaria.

El viernes la máxima podría tocar los 25 °C (Imagen Ilustrativa Infobae)

El giro climático se debe a un flujo de aire cálido proveniente del norte que avanzará sobre gran parte del territorio nacional a lo largo de los próximos días, según los modelos en los que se basa Meteored. Ese ingreso de masa de aire traerá consigo no solo temperaturas más altas, sino también mayor humedad, una combinación que generará condiciones de inestabilidad hacia el fin de semana.

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Qué pasará en el país

El viernes será la jornada más marcada del cambio a nivel nacional. En el norte argentino, las temperaturas máximas oscilarán entre 28 °C y 34 °C, mientras que en la región central se ubicarán entre 20 °C y 24 °C. Para tomar dimensión del salto: en esta época del año, las máximas habituales rondan entre 18 °C y 22 °C durante el día, con mínimas de entre 3 °C y 13 °C en valles y llanuras.

Mientras el calor avanza desde el norte, el oeste del país enfrentará un escenario diferente. El sur de Mendoza estará bajo alerta amarilla por viento Zonda tanto el martes como el jueves. Las ráfagas podrán superar los 70 kilómetros por hora (Km/h), con velocidades sostenidas de entre 30 y 45 km/h. San Juan también deberá estar atento a este evento, sobre todo cerca de la cordillera. Se trata de un fenómeno climático seco y caliente que desciende desde la cordillera y puede provocar una caída abrupta de la humedad, un aumento repentino de la temperatura y reducción de la visibilidad en cuestión de minutos.

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El pronóstico de CABA (Foto: SMN)

En igual condición estarán las zonas de puna y cordillera de Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja, que quedarán bajo aviso por vientos del oeste con velocidades de entre 65 y 80 km/h y ráfagas que podrán superar los 110 km/h. Las áreas afectadas incluyen sectores de alta montaña como la Puna de Cachi, la Puna de Los Andes, la Cordillera de Rinconada y la Cordillera de Vinchina, entre otras.

En paralelo, la precordillera de San Juan y la cordillera mendocina de Las Heras, Luján de Cuyo y Tupungato tendrán alerta amarilla por nevada. Se esperan acumulaciones de entre 20 y 40 centímetros de nieve, con la posibilidad de que algunos puntos superen esos valores de forma puntual. Las mismas zonas también estarán bajo alerta por vientos fuertes, lo que agrava las condiciones para la circulación vial en rutas de montaña.

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El gráfico engloba las alertas por vientos y nevadas (Foto: SMN)