Un diario inglés publicó un artículo en el que reveló “los 10 trucos sucios” del Dibu Martínez

En la previa a la semifinal entre Argentina e Inglaterra, un medio británico lanzó una publicación en la que hizo foco en el arquero albiceleste, Emiliano Martínez. El Dibu, que desde hace rato compite en la liga inglesa con los colores del West Ham, quedó en el centro del debate por los “trucos sucios” que implementa a la hora de jugar, según el reconocido periódico The Sun.

“Las tácticas dudosas de Emiliano Martínez serán una de las mayores amenazas que Inglaterra enfrentará contra Argentina”, advirtieron desde el diario inglés, a horas del match que se celebrará en Atlanta. Y fueron por más: “Este jugador de 33 años es conocido por las tácticas que utiliza para desestabilizar a sus oponentes”.

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¿Cuáles son los “trucos sucios” del Dibu Martínez según The Sun?

1- Bienvenida hostil

“Las payasadas de Martínez en 2022 provocaron la condena internacional, ya que utilizó todos los trucos posibles para desestabilizar a sus oponentes, hasta el punto de que el organismo rector del fútbol, ​​la IFAB, introdujo nuevas reglas para evitarlo", sentenciaron. Entre las tácticas mencionadas precisaron la de acercarse al lanzador del penal antes de la ejecución con la intención de interrumpir su rutina y alertaron a Harry Kane, encargado de los remates desde los 12 pasos.

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2- Provocaciones verbales

The Sun recordó el cruce que el Dibu tuvo ante Colombia en la tanda de penales de las semifinales de la Copa América 2021, en la que resultó figura con tres tiros desviados: “Tratará de meterse en la mente de sus rivales diciéndoles que sabe adónde van”.

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3- Demora para entregar el balón

“A Martínez le encanta tocar el balón con las manos antes de que se ejecute un penalti, lo que provoca un pequeño retraso en el procedimiento”, remarcaron. Más allá de que el reglamento fue actualizado por la IFAB para impedir estas artimañas, desde el periódico inglés advirtieron: “Con Martínez puedes estar seguro de que intentará encontrar la manera”.

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4- Tirar lejos la pelota

Se refiere a tomar el balón antes de que se ejecute el penal y tirarlo lejos del punto de penal para distraer y poner nervioso a su oponente, algo que ocurrió con el francés Aurelian Tchouameni en la final del Mundial de Qatar 2022. “Martínez seguramente infringirá las reglas en la medida de lo posible”, aseguraron.

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5- Quejas hacia el árbitro

“Martínez no solo es muy expresivo con sus rivales, sino también con los árbitros. El portero siempre está provocando para asegurarse de que los árbitros lo escuchen a él y a sus quejas infundadas antes de que se ejecute el tiro. Esto puede sembrar dudas en el fondo de la mente de su oponente y desviar la atención hacia sus propias quejas teatrales”, fue otro de los puntos analizados sobre el arquero argentino.

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El francés Aurelien Tchouameni fue uno de los que sufrió al Dibu Martínez en Qatar 2022 (REUTERS/Carl Recine)

6- Celebraciones exageradas

Con casi 2 metros de altura, Martínez se impone debajo del arco y también en todas las áreas que defiende. Eso lo pone en el centro de la escena en cada ataque rival, algo que se potencia por su “teatralidad”: “Es todo un actor cuando se trata de aparentar ser más importante de lo que es. Con su imponente estatura de 1,96 metros, no pasa desapercibido entre la multitud, pero aprovecha al máximo su gran físico. Y aunque bailar sobre la línea y tocar la madera está prohibido, aún así será difícil superarlo”.

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7- Contacto visual

Una de las claves para sacar provecho de sus condiciones físicas y atléticas en los penales. The Sun adelantó: “Además de su imponente físico, Martínez también mira fijamente a sus oponentes con una mirada inquebrantable. En realidad, ni siquiera mira el balón durante la carrera de aproximación, sino que opta por mirar a los ojos del pateador para desconcentrarlo”.

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8- Uso de su tamaño

“El ex jugador del Arsenal es propenso a sobrecelebrar para desconcentrar a sus rivales y provocar una reacción, incluyendo su famoso movimiento de hombros”, fue la referencia a la tanda de penales en la que Argentina resultó victoriosa contra Países Bajos en los cuartos de final de Qatar 2022. Lo que no fue mencionado por The Sun es el contexto de altas revoluciones de uno y otro lado en el que se había disputado el match, incluso con provocaciones en los micrófonos de los neerlandeses en la previa.

Uno de los bailes que protagonizó el Dibu Martínez en las tandas de penales que ganó con Argentina (JUAN MABROMATA / AFP)

9- Rol de villano

Arengas, bailes y provocaciones. En este combo entró una de las facetas que el Dibu Martínez exhibió de un tiempo a esta parte. “Parece absorber la energía del estadio, pero las emociones negativas le resbalan como a un pato en el agua”, analizaron.

10- Rebotes calculados

The Sun informó que sus antiguos entrenadores juveniles revelaron que el Dibu dejaba pelotas sueltas y balones que les parecían fáciles a los delanteros para que cayeran en su trampa: “Permitía rebotes suaves, de modo que el atacante, frustrado, realizaba tiros precipitados pensando que tenía más posibilidades de anotar de las que realmente tenía”.