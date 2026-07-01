Dictaron prisión preventiva al hijo de la docente y exconcejal Margarita Gutiérrez por el crimen de su madre

David Enrique Delmadé está acusado de matar y calcinar a su madre Margarita Gutiérrez

La Justicia de Mendoza dictó este martes la prisión preventiva para David Enrique Delmadé, de 46 años, el hijo de la docente y exconcejal Margarita Gutiérrez, asesinada en mayo pasado en la localidad mendocina de Junín. La medida fue dispuesta en el marco de la investigación que encabeza el fiscal de Instrucción Carlos Alberto Giuliani, bajo las directivas del Fiscal en jefe de la Unidad Fiscal Rivadavia-Junín, Mariano Carbajal

Según informó el Ministerio Público Fiscal, el juez del Juzgado Penal Colegiado N° 1 de la Tercera Circunscripción Judicial, Darío Dal Dosso, hizo lugar al pedido de la fiscalía y resolvió dictar la prisión preventiva de Delmadé por homicidio agravado por el vínculo, delito que prevé la pena de prisión perpetua.

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De momento, el imputado permanece alojado en la penitenciaría.

David Enrique Demaldé, acusado del crimen, es psicólogo

Delmadé es psicólogo y había quedado bajo la lupa desde los primeros días de la investigación. En un comienzo fue demorado, pero luego recuperó la libertad. Sin embargo, el avance de las pericias volvió a ponerlo en el centro de la causa y derivó en su imputación como presunto autor del crimen de su madre.

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Con esa decisión, la hipótesis inicial de un hecho de inseguridad quedó descartada. Según señalaron fuentes del caso en ese momento, el móvil del homicidio podría haber estado relacionado con un conflicto económico. Las mismas fuentes también indicaron que el acusado no mantenía relación con su madre desde hacía tiempo y que presentaría problemas de consumo de estupefacientes.

Margarita Gutiérrez tenía 72 años

Margarita Gutiérrez era viuda de Enrique Olivio Delmadé, un reconocido empresario mendocino, dueño de una olivícola y una bodega en Junín, que murió hace tres años. Tras su fallecimiento, los negocios familiares quedaron bajo la administración de sus hijos varones.

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Delmadé es el mayor de los tres. Sus hermanos, Ever y Mariano, están vinculados al mundo del fútbol.

Antes de que la muerte de Gutiérrez conmocionara a Junín, la mujer ya era una figura reconocida en esa localidad de Mendoza. Desde hacía años, su nombre estaba escrito en la fachada de un jardín de infantes que la tuvo como primera directora.

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Y es que, además de criar a sus hijos, Margarita dedicó buena parte de su vida a la enseñanza. En 2016, la Dirección General de Escuelas le rindió homenaje al bautizar con su nombre el Jardín Nucleado N° 0-157, una institución que la tuvo como su primera directora.

El jardín que lleva el nombre de Margarita

Gutiérrez también tuvo participación en la vida pública local: fue concejal por el Partido Demócrata y mantuvo durante años presencia en actividades sociales e institucionales de Junín. En la comunidad, su figura aparecía vinculada tanto a la educación inicial como al compromiso público.

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Tras la noticia de su deceso, los mensajes de lamento y despedida se replicaron en redes sociales, donde vecinos y exalumnos destacaron la calidez y el profesionalismo de Margarita.

“Una querida amiga, maestra jardinera, dulce, amorosa y dedicada a tantos niños que tuvieron la dicha de conocerla. Nadie merece partir de una manera tan cruel. El dolor y la indignación nos atraviesan el alma. Que Dios la reciba en sus brazos y acompañe a su familia y seres queridos en este momento tan desgarrador. Descansa en paz, Margarita”, se leía en uno.

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Otra usuaria de Facebook recordó su influencia: “Fui a la escuela Blanco Encalada. Estando en séptimo grado, acompañaba a mi hermana al jardín. Allí conocí a Margarita, y ¡por ella quise ser maestra jardinera!”.