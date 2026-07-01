Natalia Oreiro sorprendió con una foto retro de su adolescencia: “30 años atrás”

Natalia Oreiro compartió una foto retro de 1996

Natalia Oreiro sorprendió a sus seguidores con una imagen de archivo que la muestra tal como era tres décadas atrás. La actriz uruguaya publicó en sus redes una foto de 1996 y una sola línea que indicaba el año. La imagen circuló rápidamente y despertó una oleada de reacciones entre quienes la siguen desde sus inicios y quienes la descubrieron mucho después.

En la postal, con crédito de la fotógrafa Alejandra López, Oreiro aparece con remera roja de manga corta, minifalda roja con estampado floral, pelo largo castaño lacio con flequillo y labios rojos. Mira a cámara con una pose de tres cuartos y una sonrisa contenida. Tenía entonces 19 años y acababa de dar uno de sus primeros pasos importantes en la televisión argentina.

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El año en que fue tomada esa foto no fue cualquiera en su carrera. En 1996, Oreiro protagonizó 90-60-90 Modelos junto a Silvia Kutika, Raúl Taibo y Osvaldo Laport, la telenovela que la instaló en el radar del público masivo. Interpretó a Lucía Peralta en 277 episodios y ese papel fue la plataforma desde la que despegó todo lo que vino después.

La uruguaya había llegado a Buenos Aires apenas dos años antes, a los 17, luego de una adolescencia entre castings, comerciales y el rol de “súper paquita” de Xuxa. Vendió el auto que ganó como premio en ese concurso para costear su mudanza y sus primeros meses en la ciudad. Cuando se sacó esa foto, todavía le faltaban dos años para protagonizar Muñeca Brava, la telenovela que la convirtió en un fenómeno internacional con emisión en más de 80 países.

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La distancia entre aquella imagen de 1996 y su presencia actual en redes resume tres décadas de una carrera que incluyó telenovelas vendidas a decenas de países, una película con más de un millón y medio de espectadores, discos con nominaciones al Grammy Latino y papeles en el cine de autor. La foto que eligió compartir no necesitó más texto que una fecha y una cuenta regresiva de 30 años.

Natalia Oreiro posa de espaldas en una fotografía de 1996, ataviada con una camiseta roja y una minifalda estampada. (Alejandra López)

Esa época de su vida dejó una marca imborrable. Al visitar Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini en El Trece, Natalia relató el momento en que Xuxa la eligió como su “Súper Paquita” en 1993 y cómo ese lazo personal y profesional definió el rumbo de su vida. La actriz y cantante repasó anécdotas del casting, el impacto de la conductora brasileña y el significado que tuvo aquella oportunidad en el inicio de su carrera en Buenos Aires.

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Durante la charla, Oreiro evocó el día en que se presentó al concurso “Súper Paquita” de la animadora con tan solo 16 años. Recordó con humor y emoción el instante en que la animadora infantil la presentó ante cámaras como representante de Uruguay: “Es la persona con más ángel que yo vi en mi vida”, aseguró, destacando la calidez y la simpatía que la brasileña transmitía en el detrás de escena y en el trato personal.

La actriz reveló que el vínculo surgió desde el primer encuentro. “Sigo hablando con Xuxa”, admitió, sorprendiendo a Pergolini y a Rada, quienes compartieron la entrevista. “Te enamorás”, agregó al describir la energía que sentía al estar cerca de ella. El carisma de Xuxa y su capacidad para generar una conexión genuina dejaron una huella en Oreiro, que la sigue valorando décadas después.

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Natalia junto Xuxa algunos años atrás

La actriz relató que se anotó en el certamen casi por casualidad, acompañando a una amiga. “Había ganado un concurso en Uruguay que, típico, había acompañado a mi mejor amiga, yo no me presentaba”, recordó. Tras superar las etapas nacionales y luego la final en Argentina, fue seleccionada por Xuxa como la “Súper Paquita” frente a las representantes de todos los países. El premio incluía un contrato y un automóvil, lo que representaba una oportunidad única para una adolescente que comenzaba a soñar con una carrera artística.