Los dos goles de Harry Kane que rescataron a Inglaterra en el Mundial: la pelea por las marcas de Messi y Mbappé

Mundial 2026 - Inglaterra 2 - RD Congo 1

Harry Kane rescató a Inglaterra con dos goles en los últimos quince minutos del partido para remontar un 0-1 y sellar una victoria 2-1 ante la República Democrática del Congo en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El partido, disputado en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta, tuvo al capitán inglés como protagonista absoluto en el tramo final de un encuentro que se complicó mucho antes de lo esperado.

Brian Cipenga, extremo izquierdo del Congo, sorprendió a todos en el séptimo minuto con un potente remate cruzado dentro del área que batió a Jordan Pickford. Fue el primer gol internacional del jugador africano, y mantuvo en ventaja a su selección durante más de una hora de juego. Inglaterra no encontraba los caminos para igualar, y la eliminación empezaba a asomar en el horizonte.

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La reacción del capitán inglés llegó al minuto 75 del segundo tiempo: tras un centro de Anthony Gordon por la derecha, Kane se desmarcó de su marca y cabeceó con precisión para empatar el encuentro. El tanto destrabó el partido y abrió la puerta para el desenlace definitivo.

Cuatro minutos después, el delantero del Bayern de Múnich, de 32 años, volvió a aparecer. Después de que el arquero congoleño bloqueara un remate de Jude Bellingham, Kane recogió el rebote y colocó el balón en el ángulo con un derechazo desde dentro del área para poner el 2-1 definitivo. El doblete que clasificó a Inglaterra a los octavos de final, donde se medirá con México.

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Con esos dos tantos, Kane acumula cinco goles en este Mundial 2026 —ya había marcado tres en la fase de grupos— y eleva su registro histórico en Copas del Mundo a 13 goles en tres ediciones (2018, 2022 y 2026), lo que lo sitúa en el octavo lugar de la tabla de todos los tiempos.

La distancia que separa al capitán inglés de los dos grandes dominadores del torneo es todavía amplia. Kylian Mbappé llegó a este partido con 18 goles en su carrera mundialista tras su doblete ante Suecia en la misma ronda —incluido el que lo convirtió en el máximo goleador histórico de la fase de eliminación directa con diez tantos—, mientras que Lionel Messi lidera el registro histórico con 19 goles a lo largo de seis ediciones. Kane, con sus 11, se encuentra a siete del francés y a ocho del argentino.

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En la tabla de goleadores de este Mundial, Kane también quedó por detrás de ambos: Messi y Mbappé comparten el liderato con seis goles cada uno tras la fase de grupos, en tanto que el inglés tiene cinco, lo que lo deja a uno del dúo que encabeza la carrera por la Bota de Oro - en la misma línea del británico aparece Erling Haaland (Noruega)-.

El próximo duelo de Inglaterra será ante México en los octavos de final, con Kane como referente ofensivo de un equipo que necesitó llegar al límite para avanzar en un torneo en el que los dirigidos por Thomas Tuchel han mostrado un rendimiento irregular, pero siempre han contado con su ariete para salir a flote.

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