Crimen y Justicia

Cayó una banda de narcotraficantes chinos tras la captura de una mula en el aeropuerto de Ezeiza

La organización enviaba cocaína al Sudeste Asiático e ingresaba al país catinonas sintéticas, una droga similar al MDMA, pero más fuerte. Un argentino habría actuado como testaferro

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Cayó una banda de traficantes chinos tras la captura de una mula en el aeropuerto de Ezeiza

Una investigación coordinada por la Dirección de Narcotráfico y Delitos Conexos de la Dirección General de Aduanas (DGA) permitió detectar y desarticular una presunta organización dedicada al tráfico internacional de drogas, integrada por ciudadanos chinos y un argentino, luego de un operativo realizado sobre un vuelo de Ethiopian Airlines con destino final en Malasia.

El caso, a cargo de Pablo Yadarola, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, secretaría 3, a cargo de Lucía Kenny, se originó el 11 de septiembre de 2025, cuando personal especializado de la DGA efectuó un control selectivo en el sector de salidas internacionales y detuvo a una pasajera que intentaba transportar 6,810 kilogramos de cocaína ocultos en envases plásticos de alimentos.

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Cayó una banda de traficantes chinos tras la captura de una mula en el aeropuerto de Ezeiza
Pastillas de catinona sintética entre los elementos secuestrados

Según fuentes de la investigación, la detención y el secuestro de la droga permitieron abrir una línea investigativa que derivó en nuevas medidas judiciales.

Personal de la División Narcotráfico Metropolitana de ARCA-DGA y de la División Operaciones Federales de la PFA llevó adelante tareas conjuntas, entre ellas el análisis del teléfono celular secuestrado, el seguimiento digital de la compra de pasajes aéreos y el entrecruzamiento de datos bancarios y financieros. Estas maniobras permitieron identificar a personas presuntamente vinculadas con la logística, financiación y coordinación de la operación.

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Los datos reunidos permitieron establecer la existencia de una presunta organización criminal compuesta por individuos con roles diferenciados. También se investiga la utilización de estructuras societarias para canalizar fondos relacionados con la maniobra. Se presenta en redes como titular de “Asiabridges”, una empresa dedicada a “establecer puentes comerciales”, entre Argentina y Asia.

Con base en estos elementos, el magistrado interviniente dispuso el allanamiento de cinco domicilios y la detención de dos personas.

Se trata de Jian Lin, de nacionalidad china y considerado líder de la organización, responsable operativo, coordinador de los flujos financieros de lavado y enlace con la rama internacional de la estructura narcocriminal, remarcaron las fuentes.

Al mismo tiempo, se apresó a Lucas Ezequiel Tascherio, apuntado como nexo logístico, de provisión de infraestructura y testaferro dentro del territorio nacional.

Cayó una banda de traficantes chinos tras la captura de una mula en el aeropuerto de Ezeiza

Además, se ordenó la captura nacional e internacional de una tercera persona involucrada en la causa.

Durante los procedimientos, las fuerzas actuantes secuestraron 629 pastillas de catinona sintética, una droga similar al MDMA, pero más fuerte, 8,93 gramos de pseudoefedrina, equipos electrónicos y documentación de interés para el expediente.

Los detenidos y los elementos incautados quedaron a disposición del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, que continúa la investigación por presuntas maniobras de tráfico internacional de estupefacientes y delitos conexos.

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