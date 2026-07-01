Juicio por Loan Peña, en vivo: todas las declaraciones y las últimas noticias, hoy 1 de julio

La tía de Loan, Laudelina, y Carlos Pérez, el excapitán de navío, dos de los detenidos por la desaparición del niño en Corrientes (Joaquín Meabe)

(Enviado especial a Corrientes) El juicio oral por la desaparición de Loan Peña continúa hoy en Corrientes con la declaración de cinco hermanos del niño, una instancia clave para reconstruir qué ocurrió después del almuerzo del 13 de junio de 2024 y cómo se desarrollaron las primeras horas de búsqueda, en un proceso que además tiene a 17 personas sentadas en el banquillo.

La sexta audiencia se realizará nuevamente en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional. Allí serán convocados Cristian, Alfredo, José, César y Fernando Peña, que se sumarán a la ronda de testimonios familiares iniciada ayer, martes.

Esa secuencia de declaraciones concluirá el jueves con la comparecencia de Catalina Peña, la abuela de Loan y dueña de la casa donde se hizo el almuerzo previo a la desaparición del menor. Para el tribunal, ese tramo del debate es central para reconstruir cómo transcurrió ese encuentro y qué pasó en las horas posteriores, cuando se perdió el rastro del niño.