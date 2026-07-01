Crimen y Justicia

Juicio por Loan Peña, en vivo: todas las declaraciones y las últimas noticias, hoy 1 de julio

Para la sexta audiencia de este miércoles en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional están convocados Cristian, Alfredo, José, César y Fernando Peña. Los hermanos reconstruirán el almuerzo previo a la desaparición del menor y la búsqueda inicial

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Juicio Caso Loan - 30 de junio
La tía de Loan, Laudelina, y Carlos Pérez, el excapitán de navío, dos de los detenidos por la desaparición del niño en Corrientes (Joaquín Meabe)

(Enviado especial a Corrientes) El juicio oral por la desaparición de Loan Peña continúa hoy en Corrientes con la declaración de cinco hermanos del niño, una instancia clave para reconstruir qué ocurrió después del almuerzo del 13 de junio de 2024 y cómo se desarrollaron las primeras horas de búsqueda, en un proceso que además tiene a 17 personas sentadas en el banquillo.

La sexta audiencia se realizará nuevamente en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional. Allí serán convocados Cristian, Alfredo, José, César y Fernando Peña, que se sumarán a la ronda de testimonios familiares iniciada ayer, martes.

Esa secuencia de declaraciones concluirá el jueves con la comparecencia de Catalina Peña, la abuela de Loan y dueña de la casa donde se hizo el almuerzo previo a la desaparición del menor. Para el tribunal, ese tramo del debate es central para reconstruir cómo transcurrió ese encuentro y qué pasó en las horas posteriores, cuando se perdió el rastro del niño.

12:21 hsHoy

Se demora el comienzo de la sexta audiencia

La nueva jornada del juicio está programada para las 9:30. Solo están los medios periodísticos presentes. Arribaron los fiscales y abogados de los imputados, que aún no llegaron a la sala. Estiman que comenzará a las 10.

11:43 hsHoy

Juicio por Loan Peña: continúa la ronda de testimonios familiares con la declaración de cinco hermanos del niño

La sexta audiencia del debate oral comenzará este miércoles con nuevos testimonios de la familia Peña. El jueves está previsto que declare Catalina, la abuela del niño desaparecido

Loan Peña tenía 5 años al momento de su desaparición
Loan Peña tenía 5 años al momento de su desaparición

Enviado especial a Corrientes.—El juicio oral por Loan Danilo Peña continuará este miércoles con una nueva audiencia en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional en Corrientes, donde está previsto que declaren cinco de los hermanos del niño desaparecido el 13 de junio de 2024.

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11:40 hsHoy

“Se alejaba de nosotros, estaba nerviosa”: qué dijeron los padres de Loan sobre la actitud de Laudelina el día de la desaparición

José Peña, María Noguera y su hijo Mariano declararon por primera vez ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes. En sus testimonios, coincidieron en recordar distintas actitudes de Laudelina Peña que les resultaron llamativas el día de la desaparición de Loan y durante las primeras horas de la búsqueda

Laudelina Peña, tía de Loan
Laudelina Peña, tía de Loan

Enviado especial a Corrientes.—La quinta audiencia del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña dejó un hilo conductor que atravesó los tres testimonios de la jornada. José Peña, María Noguera y Mariano Peña, padre, madre y hermano mayor del niño, coincidieron en ubicar a Laudelina Peña en el centro de sus recuerdos sobre el 13 de junio de 2024. Cada uno reconstruyó momentos distintos, pero todos describieron comportamientos que, con el paso del tiempo, comenzaron a interpretar como fuera de lo habitual.

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11:38 hsHoy

Del llanto de la madre al tenso cruce con Laudelina: lo que no se vio de la audiencia más esperada del juicio por Loan

Este martes se dio uno de los momentos más esperados. Los padres y el hermano mayor del chico desaparecido declararon y enfrentaron a los familiares imputados. De la tranquilidad de José a la emoción de María, cómo se vivió la jornada

A la izquierda, Laudelina Peña. Más alejados, Carlos Pérez junto a Victoria Caillava
A la izquierda, Laudelina Peña. Más alejados, Carlos Pérez junto a Victoria Caillava

Enviado especial a Corrientes.—Este martes se vivió una de las audiencias más esperadas desde el inicio del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña. José Peña, María Noguera y Mariano Peña, los padres y el hermano mayor del niño, declararon por primera vez ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes y quedaron frente a frente con los familiares imputados por el caso. De la entereza del padre al desgarrador testimonio de la madre y el silencio de Laudelina Peña, tía del nene y una de las principales acusadas: la quinta jornada del debate estuvo cargada de tensión y emoción.

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11:36 hsHoy

Juicio por Loan: “Que diga dónde está”, el desesperado pedido de la madre del niño a Laudelina Peña, principal acusada

María Noguera declaró durante varias horas ante el Tribunal Oral Federal, señaló a la tía del niño y a Carlos Pérez como las personas que saben qué pasó con su hijo y terminó su testimonio entre lágrimas. También declararon el padre de Loan y el hermano mayor

María Noguera, la mamá de Loan
María Noguera, la mamá de Loan

(Enviado especial a Corrientes) José Peña y María Noguera declararon este martes ante el Tribunal Oral Federal en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, donde se juzga a los 17 acusados por la desaparición de Loan Danilo Peña. Durante más de seis horas reconstruyeron lo ocurrido el 13 de junio de 2024 y señalaron directamente a dos de los principales imputados: Laudelina Peña y el ex capitán de navío Carlos Pérez.

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