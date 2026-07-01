Juicio por Loan Peña, en vivo: todas las declaraciones y las últimas noticias, hoy 1 de julio

(Enviado especial a Corrientes) El juicio oral por la desaparición de Loan Peña continúa hoy en Corrientes con la declaración de cinco hermanos del niño, una instancia clave para reconstruir qué ocurrió después del almuerzo del 13 de junio de 2024 y cómo se desarrollaron las primeras horas de búsqueda, en un proceso que además tiene a 17 personas sentadas en el banquillo.
La sexta audiencia se realizará nuevamente en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional. Allí serán convocados Cristian, Alfredo, José, César y Fernando Peña, que se sumarán a la ronda de testimonios familiares iniciada ayer, martes.
Esa secuencia de declaraciones concluirá el jueves con la comparecencia de Catalina Peña, la abuela de Loan y dueña de la casa donde se hizo el almuerzo previo a la desaparición del menor. Para el tribunal, ese tramo del debate es central para reconstruir cómo transcurrió ese encuentro y qué pasó en las horas posteriores, cuando se perdió el rastro del niño.
Se demora el comienzo de la sexta audiencia
La nueva jornada del juicio está programada para las 9:30. Solo están los medios periodísticos presentes. Arribaron los fiscales y abogados de los imputados, que aún no llegaron a la sala. Estiman que comenzará a las 10.
Enviado especial a Corrientes.—El juicio oral por Loan Danilo Peña continuará este miércoles con una nueva audiencia en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional en Corrientes, donde está previsto que declaren cinco de los hermanos del niño desaparecido el 13 de junio de 2024.
Enviado especial a Corrientes.—La quinta audiencia del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña dejó un hilo conductor que atravesó los tres testimonios de la jornada. José Peña, María Noguera y Mariano Peña, padre, madre y hermano mayor del niño, coincidieron en ubicar a Laudelina Peña en el centro de sus recuerdos sobre el 13 de junio de 2024. Cada uno reconstruyó momentos distintos, pero todos describieron comportamientos que, con el paso del tiempo, comenzaron a interpretar como fuera de lo habitual.
Enviado especial a Corrientes.—Este martes se vivió una de las audiencias más esperadas desde el inicio del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña. José Peña, María Noguera y Mariano Peña, los padres y el hermano mayor del niño, declararon por primera vez ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes y quedaron frente a frente con los familiares imputados por el caso. De la entereza del padre al desgarrador testimonio de la madre y el silencio de Laudelina Peña, tía del nene y una de las principales acusadas: la quinta jornada del debate estuvo cargada de tensión y emoción.
(Enviado especial a Corrientes) José Peña y María Noguera declararon este martes ante el Tribunal Oral Federal en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, donde se juzga a los 17 acusados por la desaparición de Loan Danilo Peña. Durante más de seis horas reconstruyeron lo ocurrido el 13 de junio de 2024 y señalaron directamente a dos de los principales imputados: Laudelina Peña y el ex capitán de navío Carlos Pérez.