Política

Lo que no se vio de la cumbre en Casa Rosada: el nuevo equipo de fieles que responderá a Karina y el mensaje de Milei por las internas

La secretaria general de la Presidencia reunió a diputados y senadores nacionales en Casa Rosada. Bajó línea sobre las próximas reformas que se impulsarán en los próximos meses. El Presidente dio un discurso

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El presidente Javier Milei se reunió con diputados y senadores de La Libertad Avanza
Karina Milei buscará ordenar el oficialismo para una nueva etapa en el Gobierno, tras la salida de Manuel Adorni (Presidencia)

El Gobierno reunió en la Casa Rosada este miércoles por la mañana a los diputados y senadores de La Libertad Avanza para relanzar la agenda legislativa y política del oficialismo para los próximos meses. La convocatoria había sido realizada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien busca consolidar un esquema de poder que centralice las decisiones políticas alrededor de su figura. El presidente Javier Milei fue invitado a disertar sobre la marcha de la gestión.

El encuentro terminó siendo más extenso de lo planeado. Duró cerca de tres horas y media y contó con tres partes: una disertación de parte de Karina Milei con la presentación de su nuevo equipo de trabajo, un discurso de Javier Milei y un espacio de preguntas y respuestas entre los legisladores nacionales y la cúpula política.

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Durante ese período, la cobertura de la prensa acreditada en la Casa Rosada volvió a sufrir de fuertes restricciones con una celosa directiva a oficiales de Casa Militar para impedir la circulación por fuera de la Sala de Periodistas, en un hecho que no encuentra precedentes en la historia democrática. Se impidió descender a la planta baja, estar en pasillos contiguos y hubo tres oficiales rodeando y monitoreando desde afuera el espacio en donde trabaja la prensa escrita.

La primera fue una disertación de parte de Karina Milei, en la cual agradeció a los legisladores nacionales por el apoyo de los últimos meses. Se trató de una alusión implícita a las peripecias políticas que ocurrieron alrededor del escándalo de Manuel Adorni, aunque su nombre y el hecho en sí no fueron mencionados en ningún momento. “Fueron meses complicados. Sin dudas que lo que buscó dar es un gesto de contención”, afirmó alguien que conocía bien las intenciones de la convocatoria.

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Pero hubo gestualidades que hicieron entender que había motivaciones paralelas para congregar a los diputados y senadores. En el comunicado que difundió el equipo de comunicación de LLA se lanzó la siguiente oración: “Presentó al equipo que la acompañará en esta nueva etapa de gestión”. En un momento, Karina invitó a diferentes referentes políticos del oficialismo a pasar adelante y posar con ella.

Casa Rosada - 1 de julio
La reunión duró más de tres horas (Fotografía: RSFotos)

Allí presentó a los nuevos funcionarios que asumieron por estas semanas y que se sumarán al equipo político del oficialismo. El jefe de Gabinete, Diego Santilli; el flamante vicejefe de Gabinete Ejecutivo, Ignacio Devitt; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el subsecretario de Gestión Institucional, Lule Menem; el vocero presidencial, Adrián Ravier; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; el asesor de comunicación del bloque legislativo, Ariel Ferrentino; y la jefa de bloque del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich. No estuvo el asesor presidencial Santiago Caputo.

Una diputada y un senador libertarios que estuvieron en la reunión afirmaron que a Bullrich se la notó incómoda en el encuentro. “Ahora son todos psicólogos”, se reían en el bullrichismo, dando a entender que aquello no fue asi. Lo cierto es que al final de toda la cumbre se quedó hablando a solas con Javier Milei.

Como adelantó Infobae, el karinismo ya dio muestras explícitas de intervenir su poder como jefa de bloque de LLA. Pretenden que el cuarteto compuesto por Devitt, Santilli y los primos Menem sean quienes marquen las negociaciones con los gobernadores, lo cual influye en el posicionamiento de muchos senadores. Al mismo tiempo, buscan disciplina al interior del bloque debido a que tienen el manejo del apartado del partido nacional de La Libertad Avanza.

A esa foto junto al nuevo equipo político también incluyó al presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala. En ese momento, Karina reconoció: “Los senadores se quejan de que no tenemos tanto margen de aparecer como en Diputados. Y es cierto. Pero la tenemos a nuestra jefa de bloque y a Bartolomé que hace malabarismos con la presidencia que tiene”. La referencia era contra la vicepresidenta Victoria Villarruel.

El presidente Javier Milei se reunió con diputados y senadores de La Libertad Avanza
El presidente Javier Milei brindó un discurso ante diputados y senadores de La Libertad Avanza (Presidencia)

Karina Milei comentó durante ese lapso que los próximos tres grandes proyectos del oficialismo serán la reforma política, el régimen de Zona Fría y las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal. En tanto, el Presidente anunció que está trabajando, junto a los equipos de los ministerios de Economía y de Desregulación y Transformación del Estado, en una propuesta de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Todo ese apartado duró una hora. Después de una pausa para tomar café, Javier Milei habló casi una hora más, en un discurso en el que se hizo hincapié en el proceso de toma de decisiones.

Milei repitió muchos de los conceptos que tuvo en Davos a comienzos de año. Destacó que la oposición entre las dimensiones de eficiencia y justicia es “falsa y errónea”. En rigor, quiso decir que “lo justo no puede ser ineficiente ni lo eficiente injusto. Y es que, en la perspectiva del análisis dinámico, justicia y eficiencia son dos caras de la misma moneda”.

Luego se centró en cómo es su proceso personal de toma de decisiones y mencionó tres conceptos clave según su concepción política. Valores éticos y morales, la eficiencia económica y el utilitarismo político. Dijo que para su gobierno lo primero son los valores y que no hay lugar al relativismo moral: ”Hay valores que no son negociables". Ahí citó a la Tragedia de Filóctetes para concluir que no vale ganar a cualquier precio: “Ganar es importante pero la forma en que uno gana también lo es”. “Si se emparcha sobre lo incorrecto, las decisiones nunca terminan bien”.

El Presidente solo se apartó de su discurso para hablar de la posibilidad de internas: “Los liberales no somos manadas. Cada uno tiene su opinión y es lógico que eso suceda”. Quienes escucharon estas palabras interpretaron que Milei dijo que no hay internas sino discrepancias en puntos de vista.

“Claramente todos sabemos que no es así. Para mí fue una reunión tensa. Hay fragmentación por donde lo mires más allá de que tenés un equipo que, en la cúpula, parece haberse consolidado para un lado”, indicaba un diputado nacional, que marcó que ayer en la Cámara de Diputados hubo una tensa reunión al interior del bloque de La Libertad Avanza.

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