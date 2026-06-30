Aumentan las jubilaciones en julio: de cuánto será la mínima

El Gobierno oficializó a partir de julio un aumento en las jubilaciones y pensiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tal como sucede cada mes, el Gobierno nacional oficializó un nuevo aumento en las jubilaciones y asignaciones familiares para el mes de julio, de acuerdo con el último dato de la inflación.

Los nuevos valores quedaron establecidos mediante la resolución 186/2026 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). De esta manera, el haber mínimo será de $411.989,33, una decisión que responde tanto a la actualización legal como a la evolución de la economía nacional. Por otra parte, el haber máximo para el mismo período será de $2.772.298,06.

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La resolución también establece las bases imponibles mínima y máxima para el período devengado julio de 2026. El valor mínimo será de $138.757,90, mientras que el máximo ascenderá a $4.509.567,41.

De igual forma, al haber mínimo se sumará el bono extraordinario de 70 mil pesos, que el Gobierno otorga mes a mes.

En cuanto a prestaciones específicas, la Prestación Básica Universal (PBU) se fijará en $188.466,31 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) en $329.591,46 a partir de julio de 2026.

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El ajuste de estos valores se fundamenta en la Ley N° 26.417, que regula la movilidad de las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 274/24. Este último sustituyó el artículo 32 de la Ley N° 24.241, estableciendo que los haberes se actualizarán mensualmente de acuerdo con las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

De acuerdo con lo dispuesto, la primera actualización bajo esta fórmula se realizó en julio de 2024. Para la actualización correspondiente a julio de 2026, la ANSES tomó como referencia el Informe N° IF-2026-58384655-ANSES-DESS#ANSES, que calculó la movilidad a considerar en 2,15% sobre la base de los datos publicados por el INDEC.

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Aumento de las asignaciones familiares

La ANSES dispuso por la Resolución 187/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial, un incremento del 2,15% sobre los límites, rangos de ingresos y montos de las asignaciones familiare.

El aumento alcanza tanto a los trabajadores registrados en el sector privado y público nacional, como a beneficiarios del seguro de desempleo, monotributistas, titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), pensiones no contributivas y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). También están comprendidas asignaciones como la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo para Protección Social. El ajuste anunciado excluye únicamente las asignaciones previstas en los incisos d) y e) del artículo 6° de la Ley N° 24.714.

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El aumento en las asignaciones familiares regirá a partir de julio

Uno de los aspectos centrales de la nueva normativa es el establecimiento de un tope individual de ingresos para el acceso a las asignaciones familiares. La percepción de un ingreso superior a $3.034.844 por parte de cualquiera de los integrantes del grupo familiar excluye automáticamente a ese grupo del cobro de las asignaciones, aun si la suma de sus ingresos no supera el límite máximo fijado en los anexos de la resolución.

Una por una, todos los montos de las asignaciones

A partir de julio de 2026, la estructura de las asignaciones familiares en Argentina incorpora una amplia gama de montos y escalas, diferenciados según el régimen de cobertura, el ingreso del grupo familiar (IGF) y la zona geográfica de residencia. Estas diferencias reflejan tanto criterios de equidad como de acceso y compensación regional.

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La asignación por nacimiento se fijó en $86.295 en todo el país, mientras que la adopción asciende a $515.930 y el matrimonio a $129.209, con valores idénticos en todas las zonas geográficas. La asignación por prenatal varía desde $74.033 para el IGF más bajo en el valor general, hasta $15.586 para el rango más alto. En la Zona 1, los montos son de $74.033, $49.940, $30.206 y $15.586 según el rango de ingresos. En la Zona 2, los valores van de $241.041 hasta $55.672. En la Zona 3, de $55.672 hasta $515.930. En la Zona 4, la escala es de $129.209 hasta $74.033.

La asignación por hijo parte de $159.630 en el valor general para el IGF más bajo y desciende hasta $45.601 en el rango superior. En la Zona 1, los valores van desde $159.630 hasta $45.601; en la Zona 2, desde $361.208 hasta $92.877; en la Zona 3, de $92.877 en adelante; y en la Zona 4, de $515.930 hasta $129.209.

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El monto por hijo con discapacidad presenta una escala más alta: en el valor general, los montos son de $147.852, $131.368, $118.713 y $60.337, según el rango de IGF. En la Zona 1, los valores van de $147.852 a $60.337; en la Zona 2, de $481.468 a $110.967; en la Zona 3, de $110.967 en adelante; y en la Zona 4, de $515.930 hasta $129.209. La Ayuda Escolar Anual es de $86.295 en el valor general y se replica en las zonas diferenciales, mientras que para la ayuda escolar por hijo con discapacidad el monto asciende a $515.930.

Para los titulares de la prestación por desempleo, la asignación por nacimiento es de $86.295 y la de adopción $515.930, sin distinción de zona. El prenatal y por hijo varían desde $74.033 hasta $15.586 según el IGF. Por hijo con discapacidad, los valores son $241.041, $170.522 y $107.621, sin tope máximo en la franja superior. La ayuda escolar anual es de $55.672 para todos los titulares, con el mismo importe para la ayuda escolar anual por hijo con discapacidad.

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En el caso de los titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), la asignación por cónyuge llega a $17.964 (valor general) y $35.638 (Zona 1). La asignación por hijo se ajusta según el IGF y la zona, con valores que van desde $74.033 hasta $15.586 (valor general) y de $74.033 a $30.472 (Zona 1). Para hijo con discapacidad, los montos son de $241.041, $170.522 y $107.621 (valor general), mientras que en Zona 1 equivalen a $232.511, $223.862 y $74.257. La ayuda escolar anual es de $55.672 en ambas zonas y la ayuda escolar anual por hijo con discapacidad no tiene tope de ingresos.

Para veteranos de guerra del Atlántico Sur, los valores son: nacimiento $86.295, adopción $515.930, matrimonio $129.209 (sin distinción de zona), cónyuge $17.964 (valor general) y $35.638 (Zona 1). El prenatal y el hijo varían según los rangos de IGF y la zona. Para hijo con discapacidad, los valores van de $241.041 a $107.621 (valor general) y de $232.511 a $223.862 (Zona 1). La ayuda escolar anual y la ayuda escolar anual por hijo con discapacidad alcanzan $55.672 (valor general) y $74.257 (Zona 1).

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Los beneficiarios de Asignaciones Universales para Protección Social percibirán $148.049 (valor general) o $192.464 (Zona 1) por hijo, embarazo y cuidado de salud. Por hijo con discapacidad, los montos ascienden a $482.062 y $626.681. Nacimiento y adopción también se pagan: $86.295 y $515.930 respectivamente. La ayuda escolar anual es de $55.672 en ambas zonas.

Para trabajadores monotributistas, la asignación prenatal y por hijo oscila entre $74.033 y $15.586 según la categoría de monotributo. Por hijo con discapacidad, los valores son $241.041, $170.522 y $107.621 (las últimas tres escalas iguales). La ayuda escolar anual, tanto común como por hijo con discapacidad, se fija en $55.672 para todas las categorías.

En el caso de beneficiarios alcanzados por el Decreto N° 514/21 (trabajadores temporarios, rurales y actividades específicas), los montos de nacimiento, adopción y matrimonio son $86.295, $515.930 y $129.209 respectivamente. El prenatal e hijo, para IGF hasta $1.146.199, son $148.049 en el valor general y $159.630 en Zonas 3 y 4. Por hijo con discapacidad, el monto es $482.062 para todos los tramos y zonas. La ayuda escolar anual varía: $55.672 (valor general), $74.257 (Zona 1), $92.877 (Zona 2) y $110.967 (Zonas 3 y 4).

Las zonas geográficas diferenciadas incluyen a provincias como La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, además de departamentos específicos en Mendoza, Salta, Jujuy, Catamarca y Formosa. Esta estructura busca compensar las condiciones socioeconómicas y de acceso, asegurando que la política de asignaciones familiares acompañe las realidades regionales y los cambios económicos que afectan a los hogares argentinos.