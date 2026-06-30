Sociedad

Lanzaron una colecta para ayudar a las víctimas de los terremotos en Venezuela y en un día se recaudaron $21 millones

La iniciativa está encabezada por La Fundación Pastoral San Lucas y la UADE. Los fondos serán transferidos a Cáritas Venezuela y destinados a la compra de insumos médicos. Las donaciones se recibirán hasta el jueves 2 de julio y serán auditadas por una firma internacional para garantizar transparencia

Guardar
Google icon
La Pastoral Universitaria, la Fundación Pastoral San Lucas y la UADE lanzaron una colecta solidaria para asistir a las víctimas de los terremotos en Venezuela. REUTERS/Maxwell Briceno
La Pastoral Universitaria, la Fundación Pastoral San Lucas y la UADE lanzaron una colecta solidaria para asistir a las víctimas de los terremotos en Venezuela. REUTERS/Maxwell Briceno

La Pastoral Universitaria, la Fundación Pastoral San Lucas y la UADE lanzaron una colecta solidaria para asistir a las víctimas de los terremotos que el 24 de junio sacudieron Venezuela, dejando más de 1.700 muertos y 5.034 heridos según el balance oficial, cifra que las propias autoridades advierten que continuará en aumento. En apenas 24 horas, la campaña reunió 21 millones de pesos.

El alias para realizar donaciones es: UADE.AYUDA.

Los fondos recaudados serán transferidos a Cáritas Venezuela y destinados principalmente a la adquisición de insumos médicos para los hospitales de la zona de La Guaira, la región costera al norte de Caracas que concentró los daños más graves: más de 100 edificios colapsaron allí tras los sismos. Las donaciones permanecerán abiertas hasta el jueves 2 de julio.

PUBLICIDAD

La iniciativa no parte de cero. Según explicó el padre Guillermo Marcó, presidente de la Pastoral Universitaria, la institución sostiene desde hace años un programa de becas para estudiantes universitarios de bajos recursos con buenos promedios, aplicado en decenas de universidades del país. El año pasado, esa misma red de organizaciones había impulsado una campaña equivalente tras el temporal que devastó Bahía Blanca.

Afiche con la palabra "Venezuela" con los colores de su bandera, un edificio en ruinas, texto sobre colecta y donaciones, y logos de organizaciones
La colecta será esencialmente para insumos médicos para Venezuela

Ante la magnitud de la catástrofe venezolana, los directivos de la Pastoral retomaron la iniciativa y establecieron contacto con Janeth Márquez, directora nacional de Cáritas Venezuela, y con monseñor Juan Carlos Bravo, obispo de Petare, quienes otorgaron una cuenta bancaria fuera del país para recibir los recursos. Fue a través de esos interlocutores que se identificó la necesidad concreta: insumos médicos para los centros de salud de La Guaira.

PUBLICIDAD

Marcó subrayó que los fondos recaudados serán auditados por la firma internacional PwC (PricewaterhouseCoopers). El mecanismo prevé convertir los pesos donados a dólares y aplicar un sistema de trazabilidad sobre cada peso girado. “Consideró fundamental dar garantías de transparencia”, se informó desde la organización.

El Padre Marcó destacó la solidaridad de la gente, que quedó reflejada en la respuesta inmediata y volvió a remarcar que brindar claridad en el uso de los fondos es fundamental.

La urgencia de la ayuda se entiende mejor al dimensionar lo que ocurrió bajo tierra el 24 de junio. A las 18:04 hora de Caracas se registró un primer sismo de magnitud 7,2 con epicentro cerca de San Felipe, en el estado de Yaracuy, a unos 20 kilómetros de profundidad. Apenas 39 segundos más tarde, la tierra volvió a moverse con un terremoto de magnitud 7,5, más superficial, a solo 10 kilómetros bajo la superficie.

La campaña por los terremotos en Venezuela reunió 21 millones de pesos en 24 horas y recibirá donaciones hasta el 2 de julio. REUTERS/Gaby Oraa
La campaña por los terremotos en Venezuela reunió 21 millones de pesos en 24 horas y recibirá donaciones hasta el 2 de julio. REUTERS/Gaby Oraa

El geólogo Víctor Ramos, investigador emérito del CONICET y profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires —primer sudamericano en ser miembro honorario de la Sociedad Geológica Americana—, explicó a Infobae que este tipo de fenómeno se denomina doblete sísmico. “El primer sismo activó niveles más superficiales y produjo el sismo de 7,5, que liberó tres veces más energía que el anterior”, señaló. El caso más parecido registrado ocurrió en Pakistán en 1997, con dos sismos de 7,0 y 6,8 grados separados por 19 segundos.

La poca profundidad del segundo terremoto explica en gran parte la escala de la destrucción. A 10 kilómetros bajo la superficie, la energía no recorre distancia suficiente para disiparse antes de golpear el suelo. La falla protagonista fue la de Boconó, que se extiende unos 500 kilómetros desde la frontera con Colombia hasta el centro-norte del país, con una tasa de desplazamiento de entre 5 y 8 centímetros por año. No registraba un movimiento de esta magnitud desde 1812, cuando un terremoto arrasó Caracas el Jueves Santo.

Ramos precisó a que el sismo “parece haber comenzado en la parte norte de la falla de Boconó y luego se desplazó hacia la falla de San Sebastián, una longitud total de aproximadamente 160 a 170 kilómetros”. Esa segunda falla corre paralela a la costa y pasa bajo el valle que separa Caracas del aeropuerto de Maiquetía; el viaducto que cruza ese corredor sufrió daños severos y dejó al aeropuerto desconectado de la capital durante los días más críticos del rescate.

Funvisis, la agencia estatal venezolana de monitoreo sísmico, registró más de 300 réplicas desde los sismos principales. Ramos advirtió que vendrán decenas más a lo largo de la falla de San Sebastián y que el terreno afectado “tardará meses en recuperar la estabilidad”. Cerca del 80% de la población venezolana reside en zonas de alta amenaza sísmica, y el parque edilicio acumula décadas de déficit en normas de construcción antisísmica.

Temas Relacionados

TerremotosVenezuelaCáritasAyuda humanitaria

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una nueva ola polar llega al país y se espera el día más frío del año para esta semana

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que se espera una semana con bajas temperaturas. Hay advertencias por heladas en varias regiones del centro y también por nevadas en gran parte del territorio

Una nueva ola polar llega al país y se espera el día más frío del año para esta semana

Chaco: imputarán a dos ex directores del Hospital de Quitilipi por contratar a la falsa médica

El fiscal Marcelo Soto investiga si las autoridades del centro de salud omitieron controlar las credenciales de Lidia Mabel Ojeda, acusada de ejercer la medicina sin título habilitante y de atender a más de 1.200 pacientes

Chaco: imputarán a dos ex directores del Hospital de Quitilipi por contratar a la falsa médica

Cayó una “viuda negra” en Mar del Plata: violó 116 veces la prisión domiciliaria y ordenaron su traslado al penal de Batán

La joven, de 25 años, había sido condenada a cinco años de prisión por dos robos agravados con arma. La Justicia le revocó la domiciliaria luego de que la Dirección de Monitoreo Electrónico informara más de un centenar de incumplimientos

Cayó una “viuda negra” en Mar del Plata: violó 116 veces la prisión domiciliaria y ordenaron su traslado al penal de Batán

La emotiva despedida de la familia de uno de los pescadores que fue encontrado sin vida en el Río de la Plata

Los restos de Carlos Kovach y Sebastián Romegialli fueron localizados e identificados por sus seres queridos. Continúa la búsqueda del resto de los hombres que salieron en lancha a pescar

La emotiva despedida de la familia de uno de los pescadores que fue encontrado sin vida en el Río de la Plata

El gobierno porteño creó un registro de perfiles genéticos en el que incluirá a quienes cometan delitos

También podrán integrarlo imputados “con expresa orden judicial”. El jefe de Gobierno Jorge Macri lo presentó como un “banco de ADN de delincuentes” e indicó que los datos serán cruzados para “conectar investigaciones”. El antecedente en la provincia de Mendoza

El gobierno porteño creó un registro de perfiles genéticos en el que incluirá a quienes cometan delitos

DEPORTES

“Batacazo mundial” y “¡tu papá!”: la reacción de los medios de Paraguay tras la victoria por penales ante Alemania en el Mundial

“Batacazo mundial” y “¡tu papá!”: la reacción de los medios de Paraguay tras la victoria por penales ante Alemania en el Mundial

La maldición que sufre Alemania desde el triunfo ante Argentina en la final del Mundial 2014 y las burlas a los “gauchos”

LeBron James queda libre y dos franquicias de la NBA se pelearían por su incorporación

Cuál es el ritual de Vinicius Jr antes de los partidos que los nutricionistas pusieron bajo la lupa

La lupa sobre el gol de Alemania que anuló el árbitro a instancias del VAR en el suplementario ante Paraguay

TELESHOW

Susana Giménez viajó a Miami junto a Mecha Sarrabayrouse para ver a Lionel Messi en el Mundial: las fotos

Susana Giménez viajó a Miami junto a Mecha Sarrabayrouse para ver a Lionel Messi en el Mundial: las fotos

Diego Ramos compartió la fuerte frase de la mamá de Ernestina Pais en el velatorio: “Necesitan a alguien acorde”

Nicolás Cabré: “La extraño a Rufina y es difícil cuando uno pierde la cotidianeidad”

Jimena Monteverde lloró al aire al despedir a Ernestina Pais, compañera en Mañanas informales: “Era una mina espectacular”

Las tiernas imágenes de Gemma, la hijita del Colo Barco, jugando en la concentración argentina

INFOBAE AMÉRICA

Venezuela a cinco días del terremoto: damnificados sin ayuda, réplicas y el Gobierno bajo presión

Venezuela a cinco días del terremoto: damnificados sin ayuda, réplicas y el Gobierno bajo presión

Denuncian que la falta de maquinaria pesada complica las labores de rescate en Venezuela: “Se burlan de nosotros”

Un análisis de la NASA estima que cerca de 59.000 edificios resultaron dañados tras el doble terremoto en Venezuela

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala denuncia graves amenazas contra tres de sus magistrados

Reino Unido destinará más de 5.000 millones de libras para acelerar el desarrollo de drones militares