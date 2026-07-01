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¿Quiénes llegarán a la final del Mundial?: una supercomputadora predijo a las dos selecciones que disputarán el título

Mientras se definen los cruces de octavos de final de la Copa del Mundo, se realizaron nuevas proyecciones sobre los equipos que pelearán por el trofeo

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Trofeo de la Copa Mundial. Sala de servidores con racks, cables y diez banderas nacionales.
Las proyecciones de la Supercomputadora vaticina a los finalistas del Mundial 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mundial 2026 entró en la etapa de duelos de eliminación directa y en el transcurso de los 16avos de final, una supercomputadora realizó sus nuevas predicciones de acuerdo con los equipos que podrían alcanzar la deseada final del 19 de junio en Nueva Jersey.

Hasta el momento, los clasificados a los octavos de final de la Copa del Mundo son: Canadá, Marruecos, Paraguay, Francia, México, Brasil, Noruega e Inglaterra pero los vaticinios de la supercomputadora de la empresa de estadísticas deportivas Opta dan a las selecciones favoritas para disputar mano a mano el título en los Estados Unidos.

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El gran favorito para llegar al último partido del Mundial, según el informe estadístico, es la actual subcampeona Francia. El equipo de Didier Deschamps, que viene de eliminar con un contundente 3-0 a Suecia y que se medirá ante Paraguay en octavos de final, tiene un 45.37% de ser finalista y un 30.04% de ser campeón.

El seleccionado que tiene a Kylian Mbappé como figura se enfrentará a los dirigidos por el argentino Gustavo Alfaro el próximo sábado en Philadelphia y, de acuerdo con las estimaciones, Les Bleus tienen un 85.70% de superar a la Albirroja y meterse en cuartos de final. El cuadro podría enfrentarlos a Marruecos, que chocará ante Canadá y posee el 65.56% de chances de avanzar a la siguiente ronda.

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Kylian Mbappé festeja uno de sus goles ante Suecia. Francia asoma como una de las candidatas al título en el Mundial 2026 (Reuters/Vincent Carchietta)
Kylian Mbappé festeja uno de sus goles ante Suecia. Francia asoma como una de las candidatas al título en el Mundial 2026 (Reuters/Vincent Carchietta)

El eventual rival de los franceses en la semifinal, según la supercomputadora de Opta, sería ante España, que jugará mañana contra Austria los 16avos de final. La Roja tiene un 19.34% de ser finalista y un 11.52% de ser campeón, de acuerdo con las proyecciones. Cabe destacar que días antes del comienzo del Mundial, el mismo ordenador colocó a los comandados por Luis de la Fuente como máximos favoritos al título.

La principal amenaza de Francia sería la Argentina. Tomando como referencia el cuadro de las predicciones, la Scaloneta -aún debe jugar su partido de 16avos de final ante Cabo Verde- tiene una probabilidad del 87.19% de superar a los africanos y un 29.30% de repetir la final contra los galos. El porcentaje de repetir la gesta de Qatar 2022 sería de un 15.47%, según los pronósticos.

El camino de la selección que tiene a Lionel Messi como máximo referente en cancha sería contra Egipto en octavos de final, Suiza en cuartos y Brasil en una hipotética semifinal. En otra predicción previa al Mundial, la Albiceleste figuraba cuarta entre las máximas aspirantes al título, con un 10.4%, detrás de España, Francia e Inglaterra.

Lionel Messi celebra su gol de tiro libre ante Jordania en la fase de grupos del Mundial 2026 (AP Foto/Tony Gutiérrez)
Lionel Messi celebra su gol de tiro libre ante Jordania en la fase de grupos del Mundial 2026 (AP Foto/Tony Gutiérrez)

De acuerdo con la lista actualizada de la supercomputadora, la final sería Francia-Argentina y los europeos tienen un porcentaje mayor de quedarse con el trofeo. Más atrás, con menos probabilidades figuran España (11.5%), Brasil (10.7%), Inglaterra (4.9%), Portugal (4.6%), México (3.7%), Noruega (3.6%), Marruecos (3.4%), Colombia (2.9%), Estados Unidos (2%), Suiza (1.8%), Bélgica (1.5%), Canadá (0.6%), Senegal (0.5%), Croacia (0.5%), Paraguay (0.4%), Egipto (0.3%), Austria (0.19%), Argelia (0.18%), Ghana (0.17%), Bosnia (0.12%) y Cabo Verde (0.06%).

Las predicciones de la Supercomputadora de Opta para la recta final del Mundial 2026
Las predicciones de la Supercomputadora de Opta para la recta final del Mundial 2026

Así está el cuadro con los cruces del Mundial 2026:

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