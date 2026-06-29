Sociedad

Desesperada búsqueda en Venezuela de Lucas Gámez, un nene argentino de 8 años que desapareció tras el doble terremoto

El menor se encontraba en La Guaira, una de las zonas más afectadas por los sismos que el pasado miércoles sacudieron a parte del país caribeño. “Esto es una desgracia, una catástrofe. Una cosa es contarlo y otra es verlo”, lamentó entre lágrimas Marcos, el padre del niño

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Desesperada búsqueda en Venezuela de Lucas Gámez, un chico argentino que desapareció durante el doble terremoto

A cinco días de los trágicos terremotos que sacudieron a gran parte de Venezuela, Lucas Gámez, un niño argentino de apenas 8 años, continúa desaparecido y es buscado intensamente en la ciudad de La Guaira, una de las zonas más afectadas por el desastre natural y donde el menor se encontraba junto a sus tíos para disfrutar un día de playa. A pesar de que las horas pasan y no hay novedades, su familia mantiene la ilusión intacta de que su físico lo ayude a sobrevivir debajo de los escombros. “Nos da esperanzas que él es un chico delgado y puede caber en espacios reducidos entre concreto y concreto”, explicó este lunes Marcos, su padre, en declaraciones televisivas.

Hijo de padres venezolanos, pero nacido en Argentina, Lucas el pasado miércoles aprovechó el día festivo en Venezuela y viajó a La Guaira para ir al mar junto a sus tíos. En ese contexto, el niño estuvo en la playa, se compró un helado y en un momento regresó al departamento junto a su tío, ubicado en el segundo piso de uno de los tantos edificiones que terminaron destruidos.

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“El ascensor par estaba dañado y Lucas -junto a su tío- tomó el ascensor impar con otra persona que iba al piso 7. Esa persona se salvó, por eso es que tenemos ciertas teorías de dónde podría estar”, contó un esperanzado Marcos Gámez, el padre de Lucas, en diálogo con el canal de noticias TN.

Lucas Gámez, el nene de 8 años atrapado entre los escombros por los terremotos en Venezuela
Lucas desapareció en La Guaira, la zona más afectada por los terremotos que sacudieron a gran parte de Venezuela.

Y en este sentido, detalló: “Esta persona dice que Lucas tomó el ascensor con él, se bajó con su tío en el piso 3 y esta persona cuando llega al piso 7 e ingresa a su departamento, es cuando ocurre el colapso”.

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Con esta información, ahora la duda que tiene la familia del menor es si, efectivamente, Lucas y su tío llegaron a ingresar al departamento o bien quedaron atrapados en la escalera o el pasillo del segundo piso.

“Por ahora no hemos tenido contacto con Lucas. Tenemos la presunción de que hace dos días intentó comunicarse, pero por el calor y las deshidratación debe estar muy apagado”, señaló su progenitor.

En medio de la desesperada búsqueda entre los escombros, y a la espera de poder utilizar una grúa para remover grandes cantidades de concreto, este domingo la familia de Lucas recibió un aviso relacionado a la supuesta aparición de Lucas. Sin embargo, se trató de una falsa alarma.

Lucas Gámez, el nene de 8 años atrapado entre los escombros por los terremotos en Venezuela
Familiares y amigos de Lucas iniciaron una campaña por redes sociales para difundir su búsqueda.

Fue muy decepcionante. Nos montaron en la ambulancia, nos decían que el chico ya venía y luego de esperar una hora los rescatistas suizos nos dijeron que era una persona adulta. Nos pusimos muy tristes, pero no hay tiempo para lamentarse, hay que levantarse y seguir”, subrayó.

Con la esperanza intacta de que Lucas aparezca con vida, familiares y amigos iniciaron una campaña en redes sociales para darle difusión a la causa. “Estamos esperanzados de poder tener la mejor noticia. Pero esto es una desgracia, es una catástrofe. Una cosa es contarlo y otra es verlo”, concluyó.

La misión humanitaria en Venezuela

Argentina se sumó a las tareas de rescate y en las últimas horas el Gobierno dio a conocer que se rescataron dos menores con vida, gracias a la acción coordinada de soldados con un perro de rescate.

El equipo se trasladaba hacia otro punto asignado cuando recibió un llamado de urgencia de personal de Protección Civil de Venezuela, que había confirmado la presencia de personas con vida en la zona. El rescate “fue posible gracias al trabajo de Bart, uno de los perros del contingente nacional, que ingresó a un túnel abierto entre los escombros, marcó presencia positiva y permitió redireccionar la búsqueda y orientar la excavación hacia el lugar correcto”, explicaron desde el Ministerio de Defensa sobre la tarea del animal que integra el dispositivo de búsqueda del primer escalón de militares especializados.

El operativo tuvo lugar este domingo por la tarde, donde infantes de marina con el desempeño del animal “contribuyeron al hallazgo con vida de dos menores atrapados en una estructura colapsada”. “Finalizada la operación, Bart fue reconocido por las autoridades venezolanas presentes en el lugar en agradecimiento por su desempeño durante la tarea”, poniendo fin a su misión, remarcaron a través de una publicación en la red social X.

El contingente argentino opera en Venezuela en el marco de una misión de respuesta humanitaria que incluye tareas de búsqueda, asistencia y apoyo a los equipos locales e internacionales desplegados en la zona afectada. Los infantes de marina trabajan en coordinación con las autoridades venezolanas y con otros contingentes extranjeros presentes en el terreno.

Previamente, el canciller Pablo Quirno había hecho público el arribo de una misión consular a suelo venezolano el día sábado 27, para relevar “las necesidades de asistencia de la colectividad argentina, documentar a los ciudadanos y colaborar con las familias en la búsqueda de paraderos. entre los escombros. Venezuela hoy es un pueblo rodeado de infraestructura caída”.

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