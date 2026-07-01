Crimen y Justicia

Estafa en Bahía Blanca: dos detenidos por un “cuento del tío” millonario que comenzó con un llamado telefónico

El robo fue de 183 mil dólares. Uno de los sospechosos ya tiene antecedentes por el mismo delito en Neuquén

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Cuento del tío millonario en Bahía Blanca
La mujer detenida fue captada por las cámaras

La policía bonaerense detuvo a dos personas acusadas de concretar una estafa bajo la modalidad “cuento del tío” por más de 180 mil dólares a un adulto mayor en la ciudad de Bahía Blanca, tras un operativo coordinado que incluyó allanamientos y el secuestro de diversos elementos vinculados al ilícito.

Según detallaron fuentes de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Bahía Blanca, la investigación se originó a partir de la denuncia presentada por un hombre de 76 años, quien relató haber recibido un llamado en el que una voz femenina, haciéndose pasar por su hija, le solicitó que reuniera y entregara todos los dólares que poseía en su casa.

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De acuerdo con la denuncia recogida, la víctima explicó que tras la comunicación de quien dijo ser su hija a quien un supuesto empleado bancario le advirtió sobre el retiro de circulación de determinados billetes, él y su esposa prepararon un bolso con 183.000 dólares, tal como les indicaron.

Dos detenidos por un "cuento del tío" millonario en Bahía Blanca
Los dos detenidos

La entrega se concretó cuando una mujer, que se identificó como Andrea Díaz, se presentó en el domicilio y recibió el dinero, negándose a ingresar al departamento bajo el argumento de que el banco no se lo permitía.

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El caso motivó el trabajo de personal de la DDI, que recurrió a cámaras de seguridad privadas para identificar a los autores.

Las imágenes permitieron establecer que, además de la mujer que retiró el dinero, había un hombre aguardando en las inmediaciones a bordo de un Toyota Corolla blanco, quien fue identificado como José Luis Ramírez, oriundo de Neuquén y con antecedentes por delitos similares.

La investigación incluyó un pedido de colaboración a la Brigada de Investigaciones de esa provincia para localizar los domicilios del sospechoso.

El seguimiento del vehículo y de los movimientos de los involucrados llevó a los efectivos hasta la calle Moreno al 700, en el centro de Bahía Blanca, donde se realizó una vigilancia encubierta tras detectarse el ingreso del Toyota Corolla, a la ciudad.

Este martes, los agentes observaron a Ramírez acercarse al automóvil, mientras que Gabriela Noemí Such salió del inmueble lindante, siendo reconocida como la autora material del hecho. Ambos fueron aprehendidos en el lugar.

Según confirmaron fuentes de la investigación, durante el allanamiento de urgencia autorizado por la Fiscalía de turno, se incautaron el rodado utilizado, una suma de 1.714.140 pesos argentinos, un bolso de gamuza marrón, un par de lentes de sol, dos pendrives, tres teléfonos celulares y documentación variada.

Toda la telefonía móvil quedó bajo resguardo para pericias tecnológicas, mientras que la UFIJ N°2 continúa con las diligencias.

Los acusados, Ramírez (52 años) y Such (46 años), permanecen detenidos bajo los cargos de estafa, a disposición de la Fiscalía.

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