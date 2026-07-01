El Banco Central salió a frenar al dólar: vendió letras y contratos futuros para contener a la divisa

Analistas y operadores coincidieron en que la estrategia oficial priorizó limitar la volatilidad del dólar (Reuters)

El Banco Central (BCRA) está internviniendo en el mercado cambiario utilizando contratos de dólar futuro y fuertes ventas de letras dollar-linked para contener el avance de la moneda estadounidense, que registró subas consecutivas y consolidó su valor por encima de los 1.500 pesos. El volumen de operaciones en estos instrumentos tomó un protagonismo inusual y disparó diversas interpretaciones de los operadores financieros, donde se interpretó la estrategia oficial como un intento de acotar la volatilidad cambiaria y evitar un traslado directo a precios.

En la plaza financiera, la atención se centró en la demanda de dólares y en la respuesta de la autoridad monetaria. Según operadpores, la entidad conducida por Santiago Bausili optó por no vender divisas de manera directa, dado que el tipo de cambio se ubicó por debajo del techo de la banda de flotación. Ante la consulta de Infobae, en el BCRA optaron por no hacer declaraciones, algo habitual a la hora de discutir la participación de la entidad en el mercado.

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Pero para influir sobre los precios de manera indirecta, desplegó dos herramientas principales: la venta de contratos de futuros y la oferta de letras dollar-linked, instrumentos del Tesoro que ajustan por el valor del dólar oficial. Según fuentes bancarias, la intervención oficial se concentró especialmente en el contrato de futuros de vencimiento más corto, a finales de julio, aunque el monto no resultó desmesurado en esa plaza. Más relevante fue la venta de letras atadas al dólar.

Según comentaron operadores, el BCRA realizó ventas considerables de la letra dollar-linked D31L6, un papel con vencimiento a fin de julio, y luego pasó a ofrecer la D30S6, que vence en septiembre (el cambio de instrumento disparó especulaciones respecto a que la entidad se habría quedado sin más letras cortas para vender). El volumen negociado en estas operaciones alcanzó los 500 millones de dólares en la jornada, luego de dos ruedas con cifras también elevadas, entre 400 y 500 millones cada una. Habitualmente, el volumen diario ronda los 150 millones de dólares, dijeron en una mesa de operaciones de un banco.

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Estos movimientos son clave para explicar por qué no hubo subas aún mayores del billete, que cerró el día a $1.510 para la venta en el Banco Nación. Cada vez que el BCRA vendeletras o bonos que tiene en cartera, saca de circulación pesos en manos de inversores privados. Así, evita que esa liquidez empuje hacia arriba a la divisa.

En el último mes, el volumen operado en instrumentos dollar-linked aumentó en 3.000 millones de dólares, de los cuales casi 2.000 millones se negociaron la semana pasada según estimaciones de Isaías Marini, analista macro de One618. Esta dinámica fue atribuida principalmente al accionar del BCRA en el mercado secundario, que buscó ofrecer cobertura a bancos, empresas e inversores ante la mayor demanda de divisas.

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En la mesa de operaciones de un banco líder señalaron que el fenómeno de suba del dólar no respondió a un cambio relevante en los flujos de importación y exportación. Lo que sí ocurrió, según explicaron, fue un giro en la estrategia de las entidades financieras: bancos que estaban posicionados para un dólar estable o en baja se volcaron a comprar divisas, en parte por un repunte de la demanda minorista coincidente con el pago de aguinaldos. Pasaron de estar “vendidos” a “comprados”. Esta modificación en el posicionamiento obligó a los bancos a abastecerse de dólares para responder a sus clientes, lo que contribuyó a reforzar la presión sobre el tipo de cambio.

Pero en ese mismo banco, los operadores aseguraron no haber detectado cambios estructurales en la dinámica de la demanda de divisas. Remarcaron que la cantidad de pesos en circulación no permite sostener un salto mayor en la demanda de dólares en el corto plazo. Bajo este diagnóstico, interpretaron que la estrategia oficial se encuadra en una flotación sucia, donde el BCRA no busca defender un nivel exacto para el dólar sino suavizar los movimientos bruscos. El objetivo de evitar sobresaltos cobra relevancia en el actual esquema desinflacionario, donde la autoridad monetaria procura mantener la estabilidad de precios y evitar que una suba abrupta del dólar impacte en la inflación.

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Para Marini el BCRA recurre a dos instrumentos principales para influir sobre el mercado: la venta de futuros y la colocación de instrumentos dollar-linked. En el primer caso, el organismo vende contratos a un plazo determinado con un tipo de cambio preestablecido, que permiten a productores y empresas cubrirse ante eventuales subas, sin necesidad de comprar divisas en el momento. En paralelo, el Tesoro coloca instrumentos dolarizados que pueden ser adquiridos por inversores y ahorristas. El BCRA, además, dispone de estos títulos y los oferta en el mercado secundario, reforzando la oferta de cobertura.

Marini consideró que el Gobierno actúa con pragmatismo, priorizando la reducción de la volatilidad y no la defensa estricta de un valor particular para el dólar. “No creo que el Central esté defendiendo un número sino más bien tratando de acotar la volatilidad (y evitar el potencial traspaso a precios); el tipo de cambio subió más de 5% en el último mes, en parte por depreciación de otras monedas emergentes, pero también frente a la expectativa de un segundo semestre más desafiante en materia cambiaria y rendimientos en pesos muy bajos”, dijo.

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Desde ABC Mercado de Cambios, Francisco Díaz Mayer explicó que el mercado spot mostró hoy una suba de entre 7 y 8 pesos, mientras los futuros se ubicaron levemente por debajo. El volumen operado en futuros alcanzó cifras superiores a los 1.000 millones de dólares, lo que evidenció una cobertura activa por parte de la autoridad monetaria. Díaz Mayer consideró que el Gobierno probablemente no esperaba estos niveles de dólar en esta época del año. “Por ahí lo esperábamos en un par de meses, con un ajuste no tan rápido. Me parece que puede venir un poco por ahí. Por ahí ellos estimaban que este número esté más en agosto, septiembre, y no ahora, y, bueno, empiezan a empiezan a poner un poquito el freno para que no se les desboque”, comentó.

Por su parte, Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, sostuvo que el BCRA utiliza herramientas para moderar los movimientos del dólar. “Si bien me parece que el deslizamiento le interesa, no creo que le agrade que la suba se espiralice, por esto pude intervenir para moderar los ajustes. Lo hacen todos los bancos centrales del mundo”, comentó.

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