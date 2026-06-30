Sociedad

Una nueva ola polar llega al país y se espera el día más frío del año para esta semana

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que se espera una semana con bajas temperaturas. Hay advertencias por heladas en varias regiones del centro y también por nevadas en gran parte del territorio

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Una mujer con abrigo verde, gorro gris, bufanda azul y beige, y guantes marrones camina por una calle urbana con edificios antiguos al fondo.
El próximo viernes se espera que sea el día más frío del año en el AMBA (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que esta semana se espera el día más frío del año y hasta podría haber nevadas incluso cerca del Área Metropolitana de Buenos Aires debido a las bajas temperaturas que se esperan para los próximos días.

El episodio no llega de manera aislada. Según consignó el portal especializado en meteorología Meteored, el invierno 2026 acumula más de dos semanas con frío extremo, mínimas de entre 0 y 8 ℃ y máximas que rara vez superaron los 15 ℃ en el centro del país. El llamado “veranito de San Juan” directamente no se registró, y solo hubo una breve pausa el sábado 27 antes de que el tiempo volviera a deteriorarse.

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Este domingo un frente frío cruzó el territorio nacional, dejando pocas precipitaciones aisladas en la provincia de Buenos Aires. Ese sistema arrastra una masa de aire polar que reinstala el frío desde el lunes y que, según las proyecciones del modelo europeo ECMWF, podría ubicar las temperaturas hasta 10 ℃ por debajo de los valores normales en una franja extensa del país.

Tras el paso del frente, el cielo se despejará y el enfriamiento nocturno golpeará con fuerza desde el lunes.

El pico del episodio polar llegará entre el miércoles 1 y el jueves 2 de julio. El ECMWF proyecta mínimas cercanas a -2 ℃ en sectores de La Pampa y el norte patagónico, alrededor de -1 ℃ en Córdoba y San Juan, y unos 2 ℃ en Rosario y en la Ciudad de Buenos Aires. El aire frío también alcanzará el norte del país, con Salta en torno a los 2 ℃ y Tucumán cerca de los 7 ℃. La anomalía se extenderá además hacia Paraguay, Uruguay y el sur de Brasil, lo que da cuenta de la dimensión del ingreso polar.

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Dos personas, vestidas con abrigos gruesos y gorros, caminan por una calle adoquinada. Un gran edificio de piedra de estilo clásico se alza en el fondo bajo un cielo nublado.
Hay chances de nevadas en gran parte del territorio argentino (Imagen Ilustrativa Infobae)

El SMN ratificó que el viernes 3 de julio será el día más frío de 2026 en el AMBA. Las temperaturas mínimas descenderán por debajo de los 0 ℃ en varios sectores del sur del conurbano bonaerense, con heladas desde las primeras horas de la mañana.

Las localidades de Ezeiza, Cañuelas, Quilmes y Berazategui figuran entre las zonas donde se esperan registros bajo cero, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires y gran parte de la zona norte del Conurbano la mínima rondará 1 ℃. A pesar de la intensidad del frío, no se prevén precipitaciones: la jornada estará dominada por tiempo estable y cielo con poca nubosidad.

Entre el miércoles y el jueves aumenta la probabilidad de nevadas generalizadas en todo el oeste argentino, desde Ushuaia hasta el extremo norte del noroeste, con acumulaciones esperadas cerca de las ciudades de Mendoza y San Juan y en las capitales de las provincias del noroeste. Incluso, según Meteored, también se esperan nevadas débiles en el sudeste bonaerense.

Para encontrar antecedentes de nevadas en el AMBA hay que remontarse a registros históricos. El 9 de julio de 1918, la entonces Capital Federal registró -5,4 ℃, la temperatura más baja medida oficialmente en la ciudad desde que existen datos meteorológicos.

Tiempo AMBA - Día más frío del año

Décadas después, el 9 de julio de 2007 una nevada sorprendió a Buenos Aires y a gran parte del conurbano, un fenómeno que quedó en la memoria de millones de habitantes de la región. Junio y julio de 2024 también dejaron heladas generalizadas en el Conurbano con temperaturas cercanas a esos valores extremos.

Si bien el episodio previsto para esta semana no alcanzaría esos registros históricos, sí consolidará una de las semanas más invernales del año en el AMBA. Las autoridades recomiendan extremar los cuidados con niños, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad, proteger a las mascotas y utilizar los sistemas de calefacción de manera segura para evitar accidentes por intoxicación con monóxido de carbono. Los modelos anticipan una normalización de las temperaturas a partir del fin de semana siguiente.

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