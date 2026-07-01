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El emotivo momento que vivieron alumnos de una escuela cuando los jugadores de la selección argentina les hicieron una videollamada

Niños de primaria del colegio Regina, ubicado en la localidad bonaerense de Rafael Calzada, pudieron compartir una llamada con algunos futbolistas del elenco nacional

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El emotivo momento que vivieron los alumnos del colegio Regina con una videollamada con jugadores de la selección argentina

Alumnos de una escuela de Rafael Calzada disfrutaron una videollamada sorpresa con jugadores de la selección argentina en plena jornada escolar, un momento que se viralizó en redes sociales y que tuvo como protagonistas a Nicolás Tagliafico, Thiago Almada y Enzo Fernández, tres de los futbolistas que Lionel Scaloni piensa como titulares para el partido del viernes 3 de julio ante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026.

El video, compartido por una de las docentes en sus redes sociales, muestra a un grupo de maestras de primaria del colegio Regina, ubicado en la localidad bonaerense de Rafael Calzada, partido de Almirante Brown, dialogando primero desde la sala de profesores y luego en los pasillos, donde los alumnos pudieron saludar a las figuras del equipo del elenco albiceleste. Tagliafico, quien tenía el celular al mando, fue la cara visible del encuentro junto a Almada y Fernández.

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La gestora del momento fue Jorgelina, una de las docentes, quien tiene un allegado a un integrante del plantel. Según contó a TN, su intención original era más modesta: pedirle a algún jugador que le grabara un video a los chicos en el marco de un proyecto institucional llamado “Enseñanza del mundial en las escuelas”. “El trabajo que estaban haciendo era muchísimo, para nosotros era toda una movilización, somos una escuela de muchos años. El proyecto era para que los chicos conocieran otros países, pero también para que vinieran motivados“, explicó la maestra al medio.

La secuencia de la videollamada del colegio Regina con la selección argentina
La secuencia de la videollamada del colegio Regina con la selección argentina

La respuesta que recibió superó cualquier expectativa. “Mandé el video de los nenes para que vieran lo que uno vive acá, en Argentina, y automáticamente recibí la llamada. Fue una sorpresa para mí también", relató Jorgelina en declaraciones a TN. El intercambio derivó en risas, saludos y la euforia colectiva de los alumnos. Ciro, uno de los chicos, dijo que estuvo “muy contento y emocionado”, mientras que Cata, una de las nenas, describió su sensación con una sola palabra: “Felicidad”.

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El encuentro virtual se produce en la semana previa a un partido de alta exigencia para la Selección. De acuerdo con información a la que pudo acceder Infobae, Scaloni tiene definida gran parte de la formación para el duelo ante Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami, aunque persisten dos dudas: quién ocupará el lateral izquierdo, si Tagliafico o Facundo Medina, y quién acompañará a Lionel Messi en el ataque, si Lautaro Martínez o Julián Álvarez. De momento, el lateral ex Independiente y el atacante ex Racing sacan ventaja.

El resto del equipo parece encaminado. Cuti Romero superó sus molestias físicas y se perfila para reemplazar a Nicolás Otamendi en la defensa central, junto a Lisandro Martínez. El mediocampo lo completarían Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada, con Nahuel Molina en el lateral derecho y Dibu Martínez bajo los tres palos.

La Selección viajará a Miami este miércoles a las 18 horas de Argentina, y el jueves habrá conferencia de prensa del técnico en el estadio Hard Rock y un entrenamiento en el complejo del Inter Miami.

El encuentro frente a Cabo Verde tendrá lugar el viernes 3 de julio desde las 19 (hora de Argentina). Allí, el elenco nacional albiceleste buscará pasar a los octavos de final y continuar con la defensa del título conseguido en Qatar 2022. Del otro lado de la llave esperan Egipto o Australia, que se medirán ese mismo día, pero desde las 15. Por lo tanto, los dirigidos por Scaloni comenzarán el duelo con el conjunto africano con la certeza del rival que les tocaría en caso de pasar el escollo de 16avos.

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