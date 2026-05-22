Crimen y Justicia

Hijo mayor y psicólogo: quién es el hombre acusado de calcinar a su madre en Mendoza

David Demaldé fue imputado por el homicidio agravado de Margarita Gutiérrez, la mujer de 72 años hallada muerta en su casa de Junín. El sospechoso ya había sido demorado en los primeros días de la investigación

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homicidio mendoza
El imputado es psicólogo (Facebook)

La detención de David Enrique Demaldé por el crimen de Margarita Gutiérrez provocó conmoción en Mendoza. Se trata del hijo mayor de la víctima, quien había quedado bajo la lupa de la Justicia desde el inicio de la investigación, luego de que la mujer fuera hallada en su casa con signos de violencia y parcialmente calcinada.

Según pudo saber Infobae, el acusado tiene 46 años, es el mayor de los tres hijos de Gutiérrez y, paradójicamente, psicólogo.

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En un primer momento, Demaldé había sido demorado en el marco de la causa, aunque posteriormente recuperó la libertad. Sin embargo, este viernes las autoridades del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Mendoza informaron que fue imputado por “homicidio agravado por el vínculo”, un delito que prevé pena de prisión perpetua, tras el avance de las pericias.

Cuatro personas, incluyendo un hombre con polo azul y una mujer con blusa estampada, junto a un perro San Bernardo en un jardín soleado con césped
El imputado junto a su madre y sus dos hermanos.

Con esta decisión judicial, la versión de una muerte durante un robo quedó descartada: “Por lo expuesto, se les aclara que de este modo queda desestimada la hipótesis inicial relativa a un hecho de inseguridad”, señalaron fuentes vinculadas a la investigación a este medio.

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Las fuentes también señalaron que el móvil del homicidio podría estar relacionado a un conflicto económico. Hacía tiempo que el imputado no tenía relación con su madre y presentaría problemas de consumo de estupefacientes.

El sospechoso es también hijo de Enrique Olivio Demaldé, un reconocido empresario mendocino -dueño de una olivícola y una bodega, ambas ubicadas en Junín- que falleció hace tres años. Tras su muerte, los negocios familiares quedaron bajo la administración de sus hijos varones.

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Demaldé tiene 46 años.

Los hermanos del imputado son Ever y Mariano Demaldé, ambos vinculados al mundo del fútbol. El diario mendocino Los Andes los describió como una familia histórica de Junín.

De acuerdo con los medios locales, la víctima vivía sola en un chalet ubicado sobre la calle Isaac Estrella. El supuesto autor del homicidio residía en una de las casas donde también funcionaba la bodega, mientras que Ever habitaba otra vivienda dentro del mismo terreno.

En el Colegio de Psicólogos de la provincia figura que su consultorio está ubicado sobre la calle Primavera de esa ciudad y que brinda atención en las áreas laboral y organizacional, jurídica y de adultos mayores. Sin embargo, habría dejado de lado la profesión para volcarse al manejo de las empresas familiares junto a su hermano Mariano, luego de atravesar dificultades para ejercer.

Quién era Margarita Gutiérrez

Antes de que su muerte conmocionara a Junín, Margarita Gutiérrez ya era una figura reconocida en esa localidda de Mendoza. Desde hacía años, su nombre estaba escrito en la fachada de un jardín de infantes que la tuvo como primera directora.

Y es que, además de criar a sus hijos, Margarita dedicó buena parte de su vida a la enseñanza. En 2016, la Dirección General de Escuelas le rindió homenaje al bautizar con su nombre el Jardín Nucleado N°0-157, una institución que la tuvo como su primera directora.

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La víctima tenía 72 años.

Gutiérrez también tuvo participación en la vida pública local: fue concejal por el Partido Demócrata y mantuvo durante años presencia en actividades sociales e institucionales de Junín. En la comunidad, su figura aparecía vinculada tanto a la educación inicial como al compromiso público.

Tras la noticia de su muerte, los mensajes de lamento y despedida se replicaron en redes sociales, donde vecinos y exalumnos destacaron la calidez y el profesionalismo de Margarita.

“Una querida amiga, maestra jardinera, dulce, amorosa y dedicada a tantos niños que tuvieron la dicha de conocerla. Nadie merece partir de una manera tan cruel. El dolor y la indignación nos atraviesan el alma. Que Dios la reciba en sus brazos y acompañe a su familia y seres queridos en este momento tan desgarrador. Descansa en paz, Margarita”, se leía en uno.

Otra usuaria de Facebook recordó su influencia: “Fui a la escuela Blanco Encalada. Estando en séptimo grado acompañaba a mi hermana a jardín. Allí conocí a Margarita, y ¡por ella quise ser maestra jardinera!”.

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