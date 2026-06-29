Sociedad

Un hombre de 69 años dio positivo en un control de alcoholemia y dijo que era por la medicación

El conductor fue demorado en Trelew. Manejaba con 2,06 gramos de alcohol por litro de sangre. “Tomé un remedio”, respondió al ser abordado por los agentes de tránsito

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El insólito episodio ocurrió durante un control de alcoholemia en la ciudad de Trelew, Chubut

Un hombre de 69 años fue demorado durante la madrugada del sábado 27 de junio en Trelew, provincia de Chubut, tras registrar 2,06 gramos de alcohol por litro de sangre en un control de alcoholemia realizado por agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Al ser consultado sobre qué había consumido, el conductor ofreció una respuesta que llamó la atención de los fiscalizadores: “Remedio”.

El resultado duplica con creces el límite de tolerancia cero que rige en la provincia desde 2020, cuando Chubut sancionó su normativa provincial y se adhirió formalmente a la Ley Nacional de Tránsito. Según informaron la ANSV y la agencia Noticias Argentinas, el 70% de los municipios chubutenses se sumaron a la prohibición total de alcohol al volante, lo que convierte cualquier valor positivo en una infracción pasible de sanciones.

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El episodio no es un caso aislado en la región. En los últimos meses, los controles nocturnos en Trelew y ciudades vecinas acumularon una serie de detecciones con niveles elevados, lo que expone un patrón de conducta que las autoridades viales buscan revertir con operativos sostenidos.

La justificación del conductor no convenció a los agentes. El test de alcoholemia arrojó un valor de 2,06 g/l, cifra que la ANSV clasifica como grave y que, según el organismo, “incrementa significativamente el riesgo de protagonizar un siniestro vial y pone en peligro la vida de quienes circulan por la vía pública”, según consta en el comunicado oficial. De forma inmediata, los fiscalizadores retuvieron tanto la licencia de conducir como el vehículo, e impidieron al conductor continuar su marcha.

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Vista lateral de una oficial de Tránsito Argentina con mascarilla tomando un test de alcoholemia a un hombre, junto a una patrulla en ruta al atardecer.
El hombre aseguró que había consumido "remedio", pero el test de alcoholemia confirmó una infracción grave en Chubut. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las consecuencias administrativas para el infractor son de consideración. Deberá abonar una multa superior a los 5 millones de pesos, quedará inhabilitado para conducir por un período que determinará la Justicia y tendrá la obligación de completar un curso teórico antes de poder recuperar el registro. La normativa vigente en Chubut no contempla atenuantes por alegaciones de consumo medicamentoso sin respaldo comprobable.

El antecedente más reciente en la misma ciudad data de una madrugada posterior al partido de la Selección Argentina, cuando un operativo conjunto entre la ANSV, Tránsito de Trelew y la Policía del Chubut controló 103 vehículos en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Fuchs. De los 40 test realizados, 10 resultaron positivos, con valores que oscilaron entre 0,22 y 1,33 g/l, según consignó Madryn Ahora. En aquella ocasión se retuvieron 11 licencias y 10 automóviles, y las autoridades vincularon el número de casos con los festejos posteriores al encuentro deportivo.

Un caso de mayor gravedad había sido documentado en abril: un conductor de 50 años fue detenido dos veces en 14 días en Trelew y Rawson, con registros de 2,49 y 2,81 g/l respectivamente. En el segundo procedimiento, los agentes advirtieron aliento etílico pronunciado y comportamiento errático; al verificar la documentación, comprobaron que el hombre ya cargaba una sanción previa por la misma infracción. La ANSV señaló en ese caso que la inhabilitación podía extenderse hasta 400 días.

El patrón se repite más allá de las fronteras provinciales. A fines de marzo, operativos en la provincia de Buenos Aires detectaron tres conductores con niveles inusualmente altos: dos de ellos superaron el límite de medición del alcoholímetro —fijado en 3,0 g/l— mientras que un tercero arrojó 2,14 g/l en la Ruta Nacional 9. Ese último había intentado minimizar su situación explicando que venía de compartir “una copa” en lo de un amigo.

La ANSV sostuvo que realiza “controles diarios en todo el país para sacar de circulación a quienes ponen en riesgo la vida de los demás”, y advirtió que “al volante, la irresponsabilidad mata”, según el comunicado difundido por el organismo. El caso del conductor trelwense de 69 años, con su explicación de los remedios y más de dos gramos de alcohol en sangre, quedó registrado además en un video difundido por la propia agencia.

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