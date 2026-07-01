Crimen y Justicia

Una semana sin rastros, llamados extorsivos y un hallazgo inquietante: la búsqueda de una mujer de 32 años en Rosario

Micaela Albornoz desapareció el 24 de junio tras salir de su casa en el barrio Villa Manuelita. Su familia encontró prendas que serían de ella y denunció que comenzó a recibir amenazas y pedidos de dinero

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Micaela está desaparecida desde el 24 de junio

Pasó una semana desde la última vez que los familiares de Micaela Gladys Albornoz tuvieron noticias de ella. El miércoles 24 de junio, la mujer de 32 años salió de su casa en el barrio Villa Manuelita, en Rosario, y nunca regresó. Desde entonces, comenzó su búsqueda.

Eran cerca de las 9.30 cuando Albornoz salió de la vivienda ubicada en Pasaje Becquer al 500 bis, donde vive junto a su hija de dos años y sus dos hermanos. Según contaron sus familiares, iba a dirigirse a una plaza de la zona para disfrutar del aire libre, pero jamás volvió.

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Con el paso de los días, la preocupación fue en aumento. Micaela se encuentra bajo tratamiento con psicofármacos y, de acuerdo con la información difundida por la Fiscalía, al momento de su desaparición vestía una campera negra con inscripciones en amarillo, fucsia y azul, un pantalón de jean y zapatillas de lona negras.

Las últimas pistas llevaron la búsqueda hasta el Parque de la Independencia, uno de los principales espacios verdes de Rosario. Allí, durante la noche del martes, su hermana Eliana encontró varias prendas y otros elementos que identificó como pertenecientes a Micaela.

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Según pudo reconstruir Infobae, el hallazgo ocurrió cerca de las 21 en la zona de bulevar Oroño y avenida Leopoldo Lugones. Eliana les contó a los policías que había recibido un llamado telefónico de una persona que aseguraba haber visto a su hermana en ese sector.

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Los afiches que pegan los seres queridos de Micaela en la ciudad

Al llegar al lugar, encontró debajo de un árbol, junto al Jardín de los Niños, varias prendas que reconoció como de Micaela.

La mujer mide 1,80 metros, tiene tez trigueña, cabello castaño con reflejos rubios, corto hasta los hombros y con rulos, y ojos marrones. Quienes puedan aportar información sobre su paradero pueden comunicarse con el 911 o con la Fiscalía Regional 2.

El trauma que marcó a Micaela y los llamados extorsivos

Otro de los puntos que analizan los investigadores es que Micaela atraviesa problemas de salud mental luego de haber sido víctima de un abuso sexual grupal. Según supo Infobae, al momento de su desaparición se encontraba bajo tratamiento con medicación, aunque habría interrumpido la toma.

Una de las versiones del caso indica que salió de su casa con un bolso con ropa. También, existe la presunción de que podría encontrarse en situación de calle.

En ese contexto, Eliana contó en declaraciones a Radio 2 que la familia comenzó a recibir llamados y mensajes de personas que aseguraban haber visto a Micaela en distintos puntos de Rosario. “Si ven a alguien pidiendo comida, vendiendo pañuelitos, que mire su cara dos segundos; puede ser mi hermana”, pidió.

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La mujer desaparecida sufre problemas de salud mental

Luego agregó: “Íbamos a salir a repartir folletos y recibimos información de que el domingo pasado estuvo con malabaristas en el Parque Urquiza. Nos mandaron mensajes también pidiendo dinero. Nosotros creemos que alguien la está reteniendo”.

De acuerdo con la hermana de Micaela, la mujer pudo haberse ido por su “propia voluntad”, aunque sospecha que alguien podría estar aprovechándose de su estado de vulnerabilidad. “Tenemos datos de que estuvo con una persona y en calles puntuales”, agregó.

A esos testimonios se suman otros que indican que la mujer habría sido vista “delirando” y con la “cara golpeada”.

Por su parte, la madre de Albornoz también expresó su preocupación en declaraciones a El Tres. Allí denunció que, además de los supuestos avistamientos, comenzó a recibir llamados extorsivos: “Me empezaron a llamar personas que la habían visto, pero las últimas llamadas que recibí fueron extorsivas, pidiéndome plata, diciéndome que tienen a mi hija y que, si no pago, la voy a encontrar muerta”.

También cuestionó el accionar de las autoridades durante los primeros días de la búsqueda: “La justicia nunca me llamó, nunca se abrió protocolo de búsqueda de personas. Salíamos mis hijos, familiares, amigos, compañeros, en búsqueda, a pegar carteles por todos lados y la policía nos paraba y nos decía que no sabían nada de esta chica, que nunca se abrió el protocolo, que ellos no sabían nada”.

Según relató, además recibió llamados de vecinos que afirmaron haber visto a su hija en una camioneta negra mientras vomitaba.

Estoy recibiendo amenazas de que la tienen secuestrada y me piden dinero. Y que si no les doy ese monto de dinero, no me la van a dar. Y no son argentinos, no voy a decir de dónde”, sostuvo.

Y concluyó con un pedido dirigido a las autoridades: “Por favor, controlen las fronteras, porque estas personas son de otro país. Tengo miedo de que se la lleven para una red de trata de personas”.

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