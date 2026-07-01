Desesperada búsqueda de un marinero que cayó al mar en medio de un fuerte temporal frente a Santa Cruz

El operativo se lleva a cabo a 250 kilómetros de la costa. Advirtieron por las condiciones del agua como de la superficie

Un intenso operativo se lleva adelante desde este miércoles frente a las costas de la provincia de Santa Cruz para encontrar a un marinero de un buque pesquero que cayó al mar en medio de un intenso temporal que provocó fuertes vientos y grandes olas.

Según pudo saber Infobae, todo ocurrió durante este martes cuando el barco pesquero “Luca Mario”, de bandera argentina, navegaba a más de 250 kilómetros de Puerto Deseado. Fuentes de la Prefectura Naval aclararon que el aviso fue realizado por el capitán del buque, que se comunicó para alertar sobre la caída de un tripulante de 46 años, identificado con las iniciales J. C. G., oriundo de la localidad de Empedrado, provincia de Corrientes.

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En ese sentido, de acuerdo a la reconstrucción que brindaron a este medio, el hombre trabajaba en la cubierta de un buque congelador que se dedicaba a la pesca de langostinos y estaba en planes de regreso al puerto de Mar del Plata, desde donde partió el pasado 16 de junio.

El hecho ocurrió en medio de condiciones climáticas complejas para la navegación, con fuertes vientos y grandes olas que golpeaban de costado al barco. Justamente, señalaron que las condiciones de seguridad e higiene del buque eran bastante precarias y la víctima no habría estado correctamente amarrada para evitar su caída al agua al momento del hecho.

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No es un dato menor que la parte sur del país enfrenta la entrada de una masa polar que incluso provocó nevadas tanto en la zona cordillerana como en la parte de la costa, y aclararon que las condiciones tanto del agua como de la superficie son prácticamente mortales para cualquier ser humano.

De acuerdo a la información brindada por fuentes de la investigación, el marinero llevaba puestas botas de agua, overol, abrigo, casco de seguridad y chaleco salvavidas al momento del incidente.

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El operativo de búsqueda y rescate que lleva adelante Prefectura cuenta con la ayuda de varios buques que estaban en la zona. Además, un avión PA-25 sobrevoló la zona, con el objetivo de divisar al tripulante desaparecido.

Un marino de 46 años cayó al agua y está desaparecido

Desde el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos emitieron un comunicado ante la desaparición del marinero y advirtieron por las condiciones en las que se produjo la caída. “Queremos manifestar nuestro enérgico rechazo hacia los CAPITANES que, ante la recomendación de PREFECTURA de ponerse a resguardo por inminente temporal, hacen caso omiso a dicha recomendación y se quedan en altamar por un poco más de pesca, despreciando así el valor de la vida“, escribieron en el reclamo.

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“Sabemos que la pesca es uno de los oficios más peligrosos del mundo, pero hoy en día, teniendo todos los elementos y recomendaciones de la autoridad de aplicación, todos estos siniestros pueden evitarse”, añadieron.

Por otro lado, desde la organización Ningún hundimiento más, reclamaron: “Las tareas de rastrillaje se desarrollan en condiciones extremadamente adversas, con bajas temperaturas, fuerte oleaje y vientos intensos, factores que dificultan la búsqueda y reducen las posibilidades de supervivencia con el paso de las horas”.

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Y sumaron: “Acompañamos a sus familiares, compañeros y seres queridos en estas horas de profunda angustia. Al mismo tiempo, reiteramos la necesidad de seguir fortaleciendo las medidas de prevención, las condiciones de seguridad a bordo y los protocolos de respuesta ante emergencias, porque ningún trabajador debería perder la vida en el mar por causas que pueden y deben prevenirse”9.

Quienes conocen el mundo de la pesca comentaron a este medio que el buque en cuestión era del año 1976 y pertenecía al Grupo Solimelo, una empresa que se dedica a la pesca y está radicada en Mar del Plata. Incluso, remarcaron que tuvo una importante reparación entre el 2022 y el 2023.

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