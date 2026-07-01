Crimen y Justicia

Un joven con discapacidad fue secuestrado y torturado en Córdoba: hay cuatro detenidos

El caso se conoció tras un incendio en una casa del barrio La Calera, donde los bomberos hallaron a Carlos Beltrán, de 21 años, con lesiones múltiples y en grave estado

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Una mujer y un hombre sostienen dos carteles negros con letras blancas. Un cartel muestra fotografías de heridas. El otro cartel muestra fotos de personas
Carlos Beltrán fue secuestrado y torturado en Córdoba (Créditos: El Doce)

La Policía de Córdoba investiga el secuestro y la brutal agresión a un joven con discapacidad motriz en Villa María. El hecho se descubrió tras un incendio en una vivienda del barrio La Calera y está siendo investigado por la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple N° 2 de la ciudad, que ordenó la detención de cuatro personas mientras la víctima permanece internada en estado delicado.

El episodio se desencadenó el domingo por la tarde, cuando los bomberos acudieron a sofocar un incendio en una casa de la calle Marcos Juárez al 500. Tras extinguir las llamas, los rescatistas encontraron a Carlos Beltrán, de 21 años, en el fondo de la propiedad. El joven presentaba múltiples lesiones y se encontraba en un charco de sangre, de acuerdo con el testimonio de su madre, Mónica.

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La familia de la víctima relató a El Doce que la noche previa, Carlos había salido a un cumpleaños y luego fue invitado a la casa de uno de los detenidos. Al no regresar, sus familiares iniciaron una búsqueda, sin obtener resultados. En este sentido, Mónica declaró: “Al otro día no aparece, lo busco por todos lados".

Sin embargo, el domingo al mediodía el panorama cambió por completo. Una pareja se presentó para avisar que el joven permanecía privado de su libertad, en una vivienda del barrio La Calera. Y, aunque algunas personas procuraron asistirlo y ayudarlo, no lograron permitirle la salida.

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Al llegar al lugar señalado, los familiares de Beltrán encontraron una escena de extrema violencia. “Estaba en el fondo de la casa, en un charco de sangre, más muerto que vivo”, describió la madre a dicho medio.

Dos agentes de policía introducen a una persona en una camioneta policial azul y blanca. Los uniformes llevan la palabra 'POLICIA' y un emblema de sol
La Policía de Córdoba detiene a uno de los sospechosos

Según la investigación, el ataque se habría iniciado cuando intentaron robarle el teléfono. Al resistirse, Carlos Beltrán fue privado de su libertad y sometido a golpes y torturas durante varias horas. “Le cortaron los dedos, la cabeza, la cara toda desfigurada, todo el cuerpo con fierros le habían pegado”, detalló la madre. La mujer también denunció que los agresores grabaron el ataque y difundieron imágenes y videos en redes sociales.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Regional Pasteur de Villa María, donde permanece internada en terapia intensiva. El equipo médico informó que se encuentra estable, aunque su estado sigue siendo delicado.

La investigación judicial avanzó con allanamientos y arrestos. Por el caso, la fuerza de seguridad cordobesa informó que detuvieron a tres hombres de 21, 26 y 36 años, “presuntos autores de los delitos de lesiones graves y privación ilegítima de la libertad calificada”. Ya se encontraba detenido otro hombre de 21 años.

Además, se secuestraron cuatro teléfonos celulares para ser sometidos a peritajes, con el objetivo de determinar si contienen evidencias relacionadas con el hecho.

El entorno de Carlos Beltrán reclama la identificación de todos los responsables, ya que sospechan que hubo más personas involucradas en el ataque. Por el momento, los detenidos permanecen a disposición de la justicia provincial.

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