Crimen y Justicia

Abusó de una mujer en pleno centro porteño y fue condenado en menos de 72 horas

El agresor, de 28 años, interceptó a una mujer en la esquina de Lavalle y Esmeralda, la sujetó de la cintura y la manoseó mientras exhibía sus genitales

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Vista a nivel de calle de la calle Esmeralda en Buenos Aires, mostrando edificios, tiendas, peatones, un taxi negro y amarillo, y plantas en macetas
El ataque ocurrió en Esmeralda y Lavalle (captura Google Maps)

Un hombre de 28 años fue condenado en las últimas horas en la Ciudad de Buenos Aires tras abusar sexualmente de una mujer en pleno centro porteño, a quien sujetó contra su voluntad y manoseó mientras exhibía sus genitales.

La particularidad del caso es la rapidez de la resolución judicial: la condena se dictó en menos de 72 horas desde ocurrido el ataque.

Según informaron fuentes de la investigación a Infobae, el hecho tuvo lugar cuando la víctima, de 25 años, caminaba por la calle Lavalle en dirección a su trabajo. Al llegar a la intersección con Esmeralda, a una cuadra de la avenida Corrientes, se encontró con un hombre que estaba orinando sobre una pared.

Al advertir su presencia, el agresor comenzó a realizar exhibiciones obscenas y comentarios de tono sexual. Luego, siguió a la mujer, la tomó de la cintura y le realizó tocamientos en distintas partes del cuerpo, mientras continuaba exhibiendo sus genitales.

La situación se agravó aún más cuando familiares de la víctima llegaron al lugar del hecho. En ese momento, mientras la policía identificaba al sospechoso, el agresor se abalanzó sobre el padrino de la mujer.

No solo lo golpeó, sino que además le clavó una varilla en la espalda. La violenta escena ocurrió ante la mirada de la pareja de la víctima y el hijastro de siete años.

La investigación de la Unidad de Flagrancia (UFLA) Este del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, con la intervención del auxiliar fiscal Federico Ghisio, culminó con una condena por abuso sexual, exhibiciones obscenas y lesiones.

Mediante un acuerdo homologado por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°15, a cargo de la jueza Karina Andrade, se le impuso una pena de un año y tres meses de prisión efectiva, en el marco de delitos cuyo mínimo legal es de seis meses de cárcel.

Además, el condenado fue declarado reincidente y se ordenó la extracción de muestras biológicas para su incorporación al Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.

Fuentes allegadas al caso precisaron que, tras el hecho, la fiscalía dispuso la detención del sospechoso y la recolección de diversas pruebas y testimonios.

También se determinó que el agresor se encontraba “lúcido, reactivo, orientado en tiempo y espacio y con conciencia de su estado y situación”, lo que permitió descartar un posible cuadro de inimputabilidad.

En cuanto a las lesiones sufridas por el padrino de la víctima, indicaron que le impedirán trabajar durante al menos un mes debido a las secuelas.

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