Limpiar a fondo toda la casa en un día es posible: cómo conviene organizar las tareas

Un plan por prioridades permite concentrar la energía en las zonas de mayor uso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una limpieza profunda de la casa puede organizarse en un solo día si el trabajo sigue un orden claro y prioriza las zonas con más uso, según pautas de organismos especializados en higiene del hogar y salud ambiental.

El enfoque coincide con criterios de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), que identifica al polvo interior y a ciertos contaminantes domésticos como factores que afectan la calidad del aire en espacios cerrados.

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Ordenar antes de limpiar

El primer paso consiste en despejar superficies y pisos para evitar que el desorden retrase la tarea. La sugerencia incluye guardar lo que ya tiene lugar definido y apartar en una caja lo que todavía no tiene destino fijo.

Ese criterio aparece también en recomendaciones de la American Cleaning Institute (ACI), que señala que el orden previo facilita la limpieza de contacto y mejora el acceso a superficies, rincones y zonas de paso. Preparar la casa antes de usar aspiradora, trapos o fregona reduce interrupciones y permite sostener una rutina más uniforme.

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El orden previo despeja superficies y libera el acceso a rincones y áreas de paso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparar cada ambiente

Tras el orden inicial, el siguiente paso apunta a quitar polvo y residuos sueltos antes del fregado o de la limpieza húmeda. La preparación “en seco” con aspiradora y plumero permite que el resto del proceso resulte más eficaz.

La EPA aconseja la remoción frecuente de polvo en interiores, en especial en textiles, pisos y superficies donde se acumulan partículas. Una pasada inicial de aspiradora ayuda a detectar qué áreas concentran más suciedad y evita que restos secos se conviertan en barro o marcas al contacto con agua o productos de limpieza.

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Priorizar cocina y baños

La limpieza profunda de toda la vivienda no siempre permite dedicar el mismo tiempo a cada cuarto. Por eso, la cocina y baños aparecen al frente de la lista, ya que concentran residuos orgánicos, humedad y olores.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió en sus materiales sobre agua, saneamiento e higiene que las superficies sanitarias y los entornos húmedos requieren atención regular para reducir riesgos vinculados con microorganismos y contaminación. La cocina y el baño figuran entre las áreas de mayor impacto sobre la higiene general del hogar.

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La cocina y los baños concentran humedad y residuos, por eso van primero en la lista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hacer primero las tareas más exigentes

La secuencia también contempla el esfuerzo físico. Conviene reservar el inicio de la jornada para los trabajos de fregado más intensos, cuando todavía hay más energía disponible.

En la práctica, eso supone comenzar por tareas como lavar platos acumulados, desinfectar superficies de cocina, quitar restos adheridos en duchas o limpiar pisos de baño. La ACI recomienda separar las tareas por nivel de exigencia y por tipo de superficie para evitar pasos innecesarios y usar mejor el tiempo disponible.

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Por su parte, una tarea puede avanzar mientras otra queda en marcha, como sucede con el lavavajillas. Poner en funcionamiento electrodomésticos al comienzo libera tiempo para atender otros sectores de la casa y ayuda a sostener un recorrido continuo entre ambientes.

Los tiempos de espera de electrodomésticos se aprovechan para avanzar en otros ambientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incluir zonas que suelen quedar afuera

Una limpieza profunda se diferencia de la rutina diaria porque incorpora sectores menos visibles. Entre ellos aparecen rejillas de ventilación, zócalos, puertas, cestos, interiores de alacenas y electrodomésticos.

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La National Sanitation Foundation (NSF) difundió en distintos relevamientos sobre higiene doméstica que varios de los objetos y superficies más usados de la casa reciben menos atención de la que requieren. Los puntos de contacto frecuente y los espacios cerrados pueden concentrar suciedad aunque no siempre estén a la vista, por lo que su inclusión resulta clave dentro de una limpieza de fondo.

Limpiar de arriba hacia abajo

El recorrido dentro de cada habitación también importa. La pauta general consiste en avanzar desde las partes altas hacia las bajas y de un lado al otro para no ensuciar de nuevo lo que ya quedó limpio.

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En dormitorios, ese orden puede empezar por retirar y cambiar la ropa de cama, seguir con mesas de luz, muebles y espejos, y terminar con aspiradora o piso húmedo. Trabajar de arriba hacia abajo evita duplicar tareas y reduce la posibilidad de dejar áreas sin revisar.

Las tareas más exigentes se resuelven mejor al inicio de la jornada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sostener el resultado con una lista de mantenimiento

El esquema de un día se vuelve más viable si parte del trabajo ya se resolvió en la rutina habitual. Las tareas pequeñas hechas con anticipación facilitan la jornada de limpieza profunda y permiten concentrarse en lo más pesado cuando llega ese momento.

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Instituciones como la OMS y la EPA insisten en la importancia del mantenimiento regular de los espacios interiores para controlar suciedad, humedad y residuos. Una lista simple de tareas diarias, semanales y estacionales puede acortar el tiempo necesario para una limpieza profunda posterior, sobre todo en ambientes con más tránsito o uso constante.