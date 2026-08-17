Femicidio de Villa Devoto: la puñalada que mató a la víctima según la autopsia y la lista de heridas en el cuerpo del asesino

La cuadra de la calle Pedro Morán, donde ocurrió el crimen

Guardar

La investigación del brutal femicidio de Villa Devoto continúa con nuevos datos. Los forenses de la Morgue Judicial enviaron en las últimas horas al juez Darío Bonanno el resultado de la autopsia al cuerpo de Romina María de los Ángeles Calvo, asesinada el jueves pasado por su marido, el carnicero Walter Humberto Verón, en su domicilio de la calle Pedró Morán en Villa Devoto, frente a la hija de ocho años de ambos.

El informe oficial de la Morgue determinó que el cuerpo tenía 53 heridas: 46 de ellas eran puñaladas. Calvo sufrió corte en el pecho, la espalda y las axilas. Varios órganos fueron comprometidos. De todas estas lesiones, la lesión que le costó la vida fue la número 36 en la lista, una puñalada en el lado derecho del epigastrio, la boca del estómago. El cuchillo de carnicero de su marido, en un trayecto ascendente, llegó hasta su corazón.

PUBLICIDAD

“Examinado en profundidad, esta lesión penetra en el tórax y lesiona el ventrículo izquierdo en dos sitios contiguos, siendo la causante del deceso inmediato de la víctima”, aseguró el informe, al que accedió Infobae.

Romina Calvo y "Pitty, La Numeróloga".

La pericia a las heridas del asesino y qué pasa con “Pitty La Numeróloga”

El Cuerpo Médico Forense también analizó las heridas de Verón, que intentó quitarse la vida con su cuchillo y continúa internado en grave estado en el Hospital Vélez Sarsfield. En un informe, al que también accedió este medio, los especialistas de la Corte Suprema detallaron que el presunto femicida se practicó cortes:

PUBLICIDAD

. En el lado izquierdo del cuello, lo que provocó un fuerte sangrado de la vena subclava izquierda.

. En el cuadrante superior izquierdo del abdomen, sin comprometer sus órganos.

. En la muñeca izquierda, con dos heridas de ocho a diez centímetros de largo, que cortaron su tendón y un nervio.

. El tratamiento para Verón incluyó asistencia respiratoria mecánica con una intubación en la tráquea, una operación de urgencia y el uso de medicación vasopresora.

PUBLICIDAD

En total, el crimen de Romina y el intento de suicidio de su marido llegaron a un total de 60 puñaladas.

La investigación continúa con tareas designadas a la División Homicidios de la Policía de la Ciudad, con pericias a los celulares incautados en la casa. La hija de la pareja, de ocho años, que presenció el crimen, podrá declarar en cámara Gesell cuando sea estabilizada y contenida psic

PUBLICIDAD

Verónica Asad, más conocida como “Pitty La Numeróloga”, para quien la víctima trabajaba y mencionada por el asesino en una carta que dejó en la escena, no será citada por lo pronto como testigo en el expediente por el crimen. Sin embargo, dada una denuncia previa en su contra por estafa -que fue archivada en el Juzgado N°32 en mayo último- el juez Bonanno investigará la posibilidad de un posible segundo delito. El magistrado, por lo pronto, se encuentra concentrado en el esclarecimiento del femicidio de Calvo.