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Perdió el control de su camioneta tras un choque, atropelló a cuatro personas, volcó y destruyó un almacén en Mar del Plata

El siniestro ocurrió en el cruce de Cerrito y Magallanes de la ciudad costera. Ninguno de los heridos tiene su vida en riesgo, aunque uno de ellos se encuentra en estado reservado

El siniestro ocurrió en el cruce de Cerrito y Magallanes de la ciudad costera. Ninguno de los heridos tiene su vida en riesgo
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El conductor de una Toyota RAV4 perdió el control en la madrugada de este sábado en el barrio Las Avenidas de Mar del Plata, atropelló a cuatro personas que estaban sobre la vereda, volcó y destruyó el frente de un almacén. El siniestro se produjo apenas pasadas las 2.30 en la calle Cerrito, entre Magallanes y 12 de Octubre, y dejó un tendal de heridos que debieron recibir asistencia médica de urgencia.

Todo comenzó con una colisión entre dos vehículos conducidos ambos por jóvenes de 21 años. Según las primeras actuaciones relevadas por La Capital, un Volkswagen Gol Trend habría impactado contra la parte trasera de la RAV4, lo que provocó un accidente aún más espectacular y peligroso: la camioneta perdió estabilidad, volcó sobre uno de sus laterales y salió despedida hacia la vereda, donde varias personas permanecían en ese momento. Las imágenes de las cámaras de seguridad del propio comercio registraron la violencia de la maniobra y el instante en que el vehículo embistió a quienes se encontraban en el lugar.

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La parte delantera del almacén quedó completamente destruida. Los vecinos de la cuadra se encontraron durante la mañana con los rastros del impacto sobre la vereda y el local dañado, en una escena que evidenciaba la magnitud del accidente ocurrido horas antes. La causa de la colisión inicial todavía es materia de investigación judicial.

Fachada de ladrillo rojo de un almacén destruida por impacto, con escombros y vidrios en la acera; una camioneta blanca volcada sobre su lateral
Así quedaron la camioneta y el almacén tras el espectacular accidente

El herido de mayor gravedad fue un hombre de 36 años, quien sufrió una fractura expuesta de tobillo derecho. Una ambulancia lo trasladó al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde quedó internado en estado reservado. Además, un adolescente de 17 años recibió atención por lesiones que no revestían riesgo de vida. Completaron el parte médico dos hombres de 21 y 38 años, ambos con politraumatismos y sin peligro informado para sus vidas, según consignaron 0223 y mi8.

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Tras el choque se desplegó un operativo de envergadura en el cruce. Trabajaron en el lugar efectivos del Comando de Patrullas de Mar del Plata, personal de la Comisaría Tercera, Policía Científica, Bomberos y agentes de Tránsito Municipal. Los dos conductores fueron sometidos a controles de alcoholemia, y ambos arrojaron resultado negativo.

Captura de cámara de seguridad con logo EZVIZ y fecha. Hay dos motocicletas, un automóvil y varias personas en una calle de noche
El momento en el que la camioneta perdió el control y salió despedida contra los cuatro atropellados

El área de Policía Científica realizó las pericias correspondientes para establecer con precisión cómo se produjo el impacto inicial y de qué manera la camioneta terminó contra el comercio. También se tomaron declaraciones testimoniales y se incorporaron otras diligencias para reconstruir la secuencia completa del hecho. La causa quedó sujeta a las actuaciones judiciales correspondientes, mientras continúan las medidas orientadas a determinar las responsabilidades por el siniestro.

Hubo dos choques fatales en la Ruta 19 con nueve horas de diferencia: uno de los fallecidos volvía del velorio de su hermana

Automóvil Citroën gris oscuro con el parabrisas destrozado y la carrocería deformada, detenido en un campo de pasto bajo un cielo nublado
Una familia que venía del velorio de una de sus hijas chocó contra un camión que transportaba garrafas de gas: murió un hombre que viajaba como acompañante (Policía de Santa Fe)

Trágicas coincidencias tiñeron de sangre la Ruta 19 entre los kilómetros 118 y 122, donde se produjeron dos accidentes fatales en la provincia de Santa Fe entre la noche del jueves y la madrugada del viernes.

Con nueve horas de diferencia, murieron dos cordobeses que, en ambos casos, viajaban como acompañantes y los conductores chocaron contra camiones de carga.

El primer accidente ocurrió sobre la autovía el jueves después de las 17, en el kilómetro 118, en sentido Santa Fe-San Francisco. Allí chocaron un automóvil Citroën y un camión que transportaba garrafas de gas.

En el auto viajaban Luis Gómez y sus hijos Diego y Francisco. Francisco Gómez, de 29 años, murió por el impacto, mientras que los otros dos ocupantes sufrieron heridas y recibieron asistencia médica.

La familia regresaba de un velorio correspondiente a una hija de Luis. Diego conducía el automóvil, Francisco iba como acompañante. El padre fue derivado al Hospital de San Francisco ,donde quedó internado en observación y fuera de peligro.

Camioneta pickup blanca con capó frontal dañado y cubierto con tela verde. Luces artificiales iluminan la escena nocturna con restos en el suelo
Así quedó la camioneta que impactó contra el camión que transportaba cereales y falleció la acompañante (Policía de Santa Fe)

El segundo accidente ocurrió en el kilómetro 122, también en la jurisdicción santafesina, cerca de San Francisco, en el límite entre Córdoba y Santa Fe. Allí, una mujer murió en la madrugada de este viernes tras un choque a la altura de Josefina, en Santa Fe.

La camioneta en la que viajaba impactó contra la parte trasera de un camión que transportaba cereales. El camión y la camioneta circulaban en sentido oeste-este cuando, por causas que se investigan, el vehículo menor chocó contra el sector trasero izquierdo del acoplado.

Según informó UP San Francisco a partir de datos de los Bomberos Voluntarios de Frontera, el aviso a los rescatistas llegó pasadas las 2. La camioneta era una Chevrolet S10 con cuatro ocupantes y la víctima fatal viajaba en el asiento delantero del acompañante.

Tras el choque de la madrugada trabajaron en la zona efectivos de la Guardia Provincial, Bomberos Voluntarios, Policía Científica, personal de medicina policial y agentes de Corredores Viales. Ocho bomberos de Frontera participaron durante varias horas del operativo.

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