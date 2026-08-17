Crimen y Justicia
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“Vieja de mierda, ¿no era que no tenías nada?”: una banda torturó a una jubilada durante un robo en La Matanza

Los ladrones eran tres y sorprendieron a la mujer mientras dormía. La mantuvieron retenida durante más de una hora, le pegaron con una Biblia y le arrojaron agua. Todavía permanecen prófugos

Una de las cámaras de seguridad de la zona registró el momento en el que los ladrones ingresaron a la vivienda
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Tres delincuentes irrumpieron en la casa de una jubilada de 65 años, la golpearon y la mantuvieron retenida durante más de una hora mientras se llevaron dinero y objetos de valor. Aunque su ingreso a la vivienda fue registrado por una cámara de seguridad de la zona, por el momento permanecen prófugos.

Según pusoa saber Infobae de fuentes policiales, el hecho ocurrió el domingo 16 de agosto alrededor de las 4.45 de la madrugada, en un domicilio ubicado en la calle Reaño al 2800, en Rafael Castillo, partido de La Matanza.

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En el video que encabeza esta nota se observa cómo los delincuentes treparon, uno por uno, la reja de la propiedad. Una vez en el patio, forzaron una ventana y consiguieron entrar a la vivienda, donde sorprendieron a la víctima mientras dormía.

Según relató la jubilada, los asaltantes le exigieron dinero en efectivo, dólares y oro. “Yo les dije que no tenía nada”, manifestó Juana en diálogo con A24. Ante esa respuesta, los sospechosos comenzaron a golpearla y torturarla. El medio local El Nacional de La Matanza detalló que le pegaron con una Biblia y le arrojaron agua mientras la mantenían reducida.

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Robo La Matanza jubilda
Los delincuentes revolvieron todos los ambientes del domicilio en busca de objetos de valor

Mientras uno de los delincuentes permanecía junto a la mujer, los demás revolvieron los ambientes de la casa en busca de objetos de valor. Juana explicó que una de las pocas pertenencias valiosas que conservaba era una cadena que le había dejado su marido.

Durante la requisa, los ladrones encontraron el dinero que tenía guardado para afrontar los gastos de la semana. al descubrirlo, uno de ellos la increpó: “Vieja de mierda, ¿no era que no tenías nada?”.

La víctima indicó que, además del efectivo, le robaron el celular. “Mientras se llevaban las cosas se burlaban”, contó. También señaló que uno de los asaltantes, a quien describió como “petiso” y “malo”, era quien daba las órdenes al resto.

Cerca de las 6.25, después de permanecer más de una hora dentro de la propiedad, los tres delincuentes escaparon. Otra secuencia registrada por las cámaras de seguridad los muestra saliendo por el patio y trepando nuevamente la reja.

Tras el robo, personal de la Comisaría Sur Segunda de González Catán llegó al domicilio. También arribó una ambulancia y un médico asistió a la víctima en el lugar, que se encontraba en estado de shock. “Me dijo que tengo que conseguir un psicólogo”, contó.

“Hacés lo que podés. Así vivís acá”, lamentó la víctima que fue abordada mientras estaba durmiendo

“Dentro mío hay un gran dolor. Se llevaron todo, no tengo nada”, expresó Juana. Y agregó: “Nosotros somos gente de trabajo. Todo lo que tenemos, lo obtuvimos con esfuerzo”.

La mujer también reclamó mayor seguridad en el barrio Da Vinci. Si bien aseguró que nunca había sufrido un episodio de semejante violencia, sostuvo que los hechos de inseguridad son frecuentes en la zona. “Yo no me merecía esto”, reclamó.

Además, apuntó contra la Municipalidad porque, según afirmó, nadie se comunicó con ella después del asalto. También contó que desde hace ocho años reclama por el alumbrado público de la calle donde vive sin obtener una respuesta. “Hacés lo que podés. Así vivís acá”, lamentó.

Juana permanece acompañada por su hija, su nieta y sus vecinos. Sus familiares difundieron el alias CAMIALMIIRON para quienes quieran colaborar con ella. “Con la plata que donen me voy a comprar el celular y voy a hacer que me pongan el cerco de seguridad en la reja por donde ellos entraron”, explicó.

El Grupo Táctico de Operaciones de la Comisaría Sur Segunda trabaja para identificar y localizar a los tres sospechosos.

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