Sociedad
Agregar Infobae enGoogle

Continúan las lluvias en el AMBA, mientras alertaron por la llegada de un fin de semana largo inestable

La Ciudad de Buenos Aires tendrá jornadas frescas e inestables durante el fin de semana. El sábado y buena parte del domingo estarán marcados por la nubosidad y la probabilidad de precipitaciones

Vista de la Avenida 9 de Julio en Buenos Aires bajo lluvia, con el Obelisco, coches en movimiento, árboles, edificios y charcos que reflejan las luces del tráfico.
Automóviles circulan por la Avenida 9 de Julio en Buenos Aires bajo una lluvia fina, mientras el Obelisco se eleva al fondo y las luces del tráfico se reflejan en el asfalto mojado. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Durante el fin de semana largo del 17 de agosto, fecha en la que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, la Ciudad de Buenos Aires tendrá un escenario de tiempo inestable, con nubosidad y lluvias. El panorama también coincide con el Día del Niño, que este año se celebrará el domingo 16.

El feriado nacional recuerda la muerte de José de San Martín, una de las figuras centrales de la historia argentina y pieza clave en las campañas de independencia de Argentina, Chile y Perú. Cada año, la fecha genera un fin de semana largo que suele mover actividades turísticas, reuniones familiares y propuestas recreativas en distintos puntos del país. En esta ocasión, el clima en el área metropolitana no acompañará de forma pareja durante las tres jornadas, mientras que el lunes ofrecerá condiciones algo más favorables.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sábado 15, el pronóstico para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentará una temperatura mínima de 12°C y una máxima de 16°C. También anticipan una probabilidad de precipitación que irá de 0% a 40%. La mañana aparece con nubosidad y llovizna, aunque las condiciones desmejorarán entre la tarde y la noche, con registros de viento entre 23 y 31 km/h.

Buenos Aires estará marcado por nubosidad, lluvias aisladas y temperaturas frescas durante el feriado nacional
Buenos Aires estará marcado por nubosidad, lluvias aisladas y temperaturas frescas durante el feriado nacional

El Día del Niño llegará a la ciudad con un leve ascenso térmico. El pronóstico marca una mínima de 13°C y una máxima de 18°C, lo que convertirá a esa jornada en la más templada del fin de semana largo. Durante la mañana, habrá entre 10% y 40% de probabilidad de lluvias y en el transcurso del día irá bajando. Se advierte presencia de neblina o bancos de niebla en una de las franjas centrales del día.

PUBLICIDAD

El lunes 17 aparece como el día más estable del tramo analizado. Para el feriado nacional, el pronóstico indica una mínima de 10°C y una máxima de 15°C, con baja probabilidad de lluvia. El cielo se mantendra parcialmente nublado y el viento volverá a ubicarse entre 23 y 31 km/h.

Una persona vista de espaldas camina por una calle mojada con un paraguas negro bajo la lluvia, con luces de ciudad difuminadas al fondo.
El sábado se perfila como uno de los días más inestables del fin de semana largo en la Ciudad (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cara al resto de la semana, el pronóstico anticipa una continuidad de condiciones variables en la Ciudad de Buenos Aires, con temperaturas frescas a templadas y baja amplitud térmica. Se espera un martes con nueva chance de lluvias y marcas que oscilarán entre 9°C y 12°C, mientras que el miércoles seguirá inestable, con valores de 10°C a 13°C. Para el jueves, en tanto, el panorama mostraría una mejora relativa, con nubosidad todavía presente y temperaturas de 8°C a 16°C.

Alerta meteorológica

El panorama del fin de semana largo también estará atravesado por varias alertas meteorológicas. En la cordillereana de las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja, rige una alerta amarilla por viento. La zona será afectada por fuertes ráfagas “del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 km/h”, que pueden superar los 120 km/h.

Las alertas meteorológicas por viento y nevadas que emitió el SMN para el sábado
Las alertas meteorológicas por viento y nevadas que emitió el SMN para el sábado

Partes de las regiones también se podrían verse afectadas por viento zonda. Este fenómeno no solo refiere a las ráfagas sino también al aumento repentino de la temperatura, muy baja humedad y reducción de la visibilidad por polvo, por lo que se recomienda especial atención en rutas y actividades al aire libre.

A la vez, también se mantiene una alerta naranja por nevadas en la zona de la cordillera de San Juan y Mendoza. “El área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. Se prevén valores de nieve acumulada entre 60 y 100 centímetros en todo el periodo bajo alerta, que pueden ser superados de forma puntual”, informó el SMN.

El ente aclaró que “la situación estará acompañada por vientos que pueden provocar reducción de visibilidad y nieve en suspensión”. Además notificaron que en la provincia de Neuquén “se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 30 cm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta que, por momentos, la precipitación se presente en forma de lluvia y nieve mezclada”.

Temas Relacionados

Servicio Meteorológico NacionalCiudad de Buenos AiresAlerta meteorológicapronósticoclimalluviaferiado nacionalSan Martínúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Luego de estar cinco años prófugo, detuvieron al principal sospechoso de haber matado de un tiro a un joven en Ensenada

Se trata de un hombre de 27 años, quien está sospechado de presuntamente haber efectuado el disparo que asesinó a Brian Nahuel Georges en 2021

Luego de estar cinco años prófugo, detuvieron al principal sospechoso de haber matado de un tiro a un joven en Ensenada

Alerta por nevadas en Mendoza y Neuquén: crece la preocupación por el ganado y ya hay más de tres mil camiones varados

El SMN activó una alerta naranja para la zona de alta montaña mendocina, mientras que la cordillera neuquina estará afectada por una alerta amarilla

Alerta por nevadas en Mendoza y Neuquén: crece la preocupación por el ganado y ya hay más de tres mil camiones varados

Así funcionará el transporte y los servicios públicos durante el feriado por el 17 de agosto en el AMBA

Este lunes se conmemorará otro aniversario por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, por lo que hubo cambios en el cronograma habitual

Así funcionará el transporte y los servicios públicos durante el feriado por el 17 de agosto en el AMBA

Le robaron la camioneta a un intendente de Salta y sospechan que habría sido trasladada a Bolivia

Mientras la Gendarmería Nacional y la Policía de Bolivia trabajan en la zona fronteriza para recuperar la camioneta y dar con los responsables, las autoridades judiciales evalúan la posibilidad de que la causa pase al fuero federal

Le robaron la camioneta a un intendente de Salta y sospechan que habría sido trasladada a Bolivia

Liderazgo multigeneracional en el trabajo: las habilidades que cambian la forma de conducir equipos

Adaptabilidad, comunicación clara y visión de conjunto aparecen como parte de un rol menos centrado en el protagonismo y más orientado a conectar experiencias sin borrar diferencias

Liderazgo multigeneracional en el trabajo: las habilidades que cambian la forma de conducir equipos

DEPORTES

Cómo será la cancha que se utilizará en Neuquén para enfrentar a Turquía por la Copa Davis: las razones y los detalles de construcción

Cómo será la cancha que se utilizará en Neuquén para enfrentar a Turquía por la Copa Davis: las razones y los detalles de construcción

A 45 años de una jornada histórica: Boca campeón con Maradona, el descenso de San Lorenzo y el último partido de Labruna en River

Un luchador argentino reveló el detrás de escena de pelear en UFC: “Si les da la gana, te pueden cortar cuando quieran”

El comunicado de Rosario Central tras la grave denuncia que hizo el arquero de Corinthians en el partido de Copa Libertadores

Banfield le dio otro golpe a Racing: lo venció 1-0 en Avellaneda y le provocó su tercera derrota seguida en el Torneo Clausura

TELESHOW

Clara Ulrich, la artista que dejó todo por amor y construyó una carrera en Miami: “Siempre soñé con actuar en Argentina”

Clara Ulrich, la artista que dejó todo por amor y construyó una carrera en Miami: “Siempre soñé con actuar en Argentina”

Mati Napp se anima a mostrar su lado más visceral: “Animal”, la experiencia inmersiva con la que debuta como director

De España a la Argentina: el viaje íntimo de Blanca Oteyza en la piel de Margarita Xirgu

Olivia Nuss y el desafío de ser Sofía Gala en la serie de Moria Casán: “Me pasó algo místico con ella”

Cecilia Roth habló de su relación con Fito Páez y contó cómo se siente al ser su musa: "Nos amamos mucho"

INFOBAE AMÉRICA

Dos sospechosos por el triple crimen en una boca de drogas de Uruguay fueron extraditados por Argentina y quedaron detenidos

Dos sospechosos por el triple crimen en una boca de drogas de Uruguay fueron extraditados por Argentina y quedaron detenidos

Crimen organizado y crisis democrática

100 años de Fidel Catro, promotor de guerrillas, torturas y terrorismo

El tráfico marítimo en Ormuz se paralizó casi por completo mientras EEUU e Irán discuten por el control del estrecho

Taiwán aprobó el presupuesto de 2026 centrado en las capacidades defensivas frente a la presión militar del régimen chino