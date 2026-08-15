Continúan las lluvias en el AMBA, mientras alertaron por la llegada de un fin de semana largo inestable

Automóviles circulan por la Avenida 9 de Julio en Buenos Aires bajo una lluvia fina, mientras el Obelisco se eleva al fondo y las luces del tráfico se reflejan en el asfalto mojado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Durante el fin de semana largo del 17 de agosto, fecha en la que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, la Ciudad de Buenos Aires tendrá un escenario de tiempo inestable, con nubosidad y lluvias. El panorama también coincide con el Día del Niño, que este año se celebrará el domingo 16.

El feriado nacional recuerda la muerte de José de San Martín, una de las figuras centrales de la historia argentina y pieza clave en las campañas de independencia de Argentina, Chile y Perú. Cada año, la fecha genera un fin de semana largo que suele mover actividades turísticas, reuniones familiares y propuestas recreativas en distintos puntos del país. En esta ocasión, el clima en el área metropolitana no acompañará de forma pareja durante las tres jornadas, mientras que el lunes ofrecerá condiciones algo más favorables.

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De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sábado 15, el pronóstico para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentará una temperatura mínima de 12°C y una máxima de 16°C. También anticipan una probabilidad de precipitación que irá de 0% a 40%. La mañana aparece con nubosidad y llovizna, aunque las condiciones desmejorarán entre la tarde y la noche, con registros de viento entre 23 y 31 km/h.

Buenos Aires estará marcado por nubosidad, lluvias aisladas y temperaturas frescas durante el feriado nacional

El Día del Niño llegará a la ciudad con un leve ascenso térmico. El pronóstico marca una mínima de 13°C y una máxima de 18°C, lo que convertirá a esa jornada en la más templada del fin de semana largo. Durante la mañana, habrá entre 10% y 40% de probabilidad de lluvias y en el transcurso del día irá bajando. Se advierte presencia de neblina o bancos de niebla en una de las franjas centrales del día.

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El lunes 17 aparece como el día más estable del tramo analizado. Para el feriado nacional, el pronóstico indica una mínima de 10°C y una máxima de 15°C, con baja probabilidad de lluvia. El cielo se mantendra parcialmente nublado y el viento volverá a ubicarse entre 23 y 31 km/h.

El sábado se perfila como uno de los días más inestables del fin de semana largo en la Ciudad (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cara al resto de la semana, el pronóstico anticipa una continuidad de condiciones variables en la Ciudad de Buenos Aires, con temperaturas frescas a templadas y baja amplitud térmica. Se espera un martes con nueva chance de lluvias y marcas que oscilarán entre 9°C y 12°C, mientras que el miércoles seguirá inestable, con valores de 10°C a 13°C. Para el jueves, en tanto, el panorama mostraría una mejora relativa, con nubosidad todavía presente y temperaturas de 8°C a 16°C.

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Alerta meteorológica

El panorama del fin de semana largo también estará atravesado por varias alertas meteorológicas. En la cordillereana de las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja, rige una alerta amarilla por viento. La zona será afectada por fuertes ráfagas “del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 km/h”, que pueden superar los 120 km/h.

Las alertas meteorológicas por viento y nevadas que emitió el SMN para el sábado

Partes de las regiones también se podrían verse afectadas por viento zonda. Este fenómeno no solo refiere a las ráfagas sino también al aumento repentino de la temperatura, muy baja humedad y reducción de la visibilidad por polvo, por lo que se recomienda especial atención en rutas y actividades al aire libre.

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A la vez, también se mantiene una alerta naranja por nevadas en la zona de la cordillera de San Juan y Mendoza. “El área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. Se prevén valores de nieve acumulada entre 60 y 100 centímetros en todo el periodo bajo alerta, que pueden ser superados de forma puntual”, informó el SMN.

El ente aclaró que “la situación estará acompañada por vientos que pueden provocar reducción de visibilidad y nieve en suspensión”. Además notificaron que en la provincia de Neuquén “se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 30 cm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta que, por momentos, la precipitación se presente en forma de lluvia y nieve mezclada”.

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