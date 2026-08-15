Sociedad
Agregar Infobae enGoogle

Denuncian que el futbolista argentino detenido por el ICE en EEUU “dormía sentado y la comida era mala hasta para perros”

Regina Borges, su abogada, relató las condiciones de detención de Matías Pourrain en Fort Lauderdale. “Está muy asustado”, dijo la letrada sobre el joven que tenía permiso de trabajo y trámite migratorio vigente

Regina Borges, abogada del jugador argentino detenido por el ICE en los Estados Unidos
Guardar

La abogada Regina Borges relató la situación de Matías Pourrain, el futbolista argentino de 34 años detenido el jueves 6 de agosto por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos en el aeropuerto de Fort Lauderdale.

El jugador profesional del Miami United FC, contratado también como entrenador para las divisiones formativas de la Academia del club, iba a disputar una final cuando fue arrestado pese a tener permiso de trabajo y un trámite migratorio vigente.

PUBLICIDAD

La esposa del futbolista inició una campaña en GoFundMe para afrontar el pago de la fianza, cuyo monto mínimo es de USD 1.500, aunque la abogada estima que podría llegar hasta USD 5.000.

Matías Pourrain fue detenido en el aeropuerto estadounidense de Fort Lauderdale cuando se dirigía a disputar una final con el Miami United FC
Matías Pourrain fue detenido en el aeropuerto estadounidense de Fort Lauderdale cuando se dirigía a disputar una final con el Miami United FC

Borges dijo, durante una entrevista en TN, que tendrá una audiencia de fianza que, según estimó, se realizará el próximo miércoles a las 9.

El paso a paso de su detención

Borges advirtió, durante una entrevista en TN, sobre el trato recibido por su defendido y las condiciones en las que permanece en reclusión, mientras avanzan las gestiones para lograr su liberación bajo fianza.

PUBLICIDAD

Describió que los primeros días de detención fueron especialmente duros para Pourrain. El jueves 6 de agosto, tras ser separado del resto del plantel del Miami United FC en el aeropuerto, fue trasladado a un centro de procesamiento de ICE.

El pedido del club de Matías Pourrain, futbolista argentino que fue detenido en Miami
El pedido del club de Matías Pourrain, futbolista argentino que fue detenido en Miami

Allí permaneció tres días junto a 68 hombres en una celda de apenas cinco por 10 metros, sin posibilidad de recostarse ni de recibir visitas. La abogada explicó que, en ese lugar, Pourrain debió “dormir sentado” y soportó una alimentación que él mismo describió como “comida tampoco buena para perros”. Borges aclaró que la frase fue malinterpretada por algunos medios, pero subrayó el mal estado de los alimentos recibidos durante ese período.

En su relato, la letrada continuó diciendo que el domingo (9 de agosto), Pourrain fue trasladado a una cárcel estatal, donde las condiciones mejoraron. Borges pudo visitarlo y conversar con él durante varias horas. Según la abogada, aunque su defendido se encuentra más contenido, sigue “muy asustado” por el entorno y el trato, ya que comparte celda con personas detenidas por delitos comunes, pese a no contar con antecedentes penales.

La esposa del futbolista inició una campaña en GoFundMe para afrontar el pago de la fianza, cuyo monto mínimo es de USD 1.500, aunque la abogada estima que podría llegar hasta USD 5.000.
La esposa del futbolista inició una campaña en GoFundMe para afrontar el pago de la fianza, cuyo monto mínimo es de USD 1.500, aunque la abogada estima que podría llegar hasta USD 5.000.

El procedimiento incluyó el uso de cadenas en brazos y piernas, una práctica habitual de ICE que, según Borges, se aplica a todos los detenidos sin evaluar su historial, mientras la familia y el entorno de Pourrain sostienen que el jugador ingresó legalmente a Estados Unidos y dispone de un permiso de trabajo vigente.

El trámite migratorio de Pourrain se encuentra en curso ante las autoridades de inmigración. Y la abogada subrayó que el caso no tiene resolución definitiva: “No está aprobada, pero tampoco está negada”.

La defensa ya presentó la moción correspondiente y probó los vínculos de Pourrain con el estado de Florida como parte de la estrategia para obtener su liberación provisional.

Borges además relató que, según conversaciones con agentes y allegados al organismo, existe una presión institucional por cumplir una cuota diaria de detenciones, en línea con directivas de la administración Trump, que aspira a deportar un millón de personas en 2026.

Temas Relacionados

ICEFloridaInmigraciónRegina BorgesMiami United FCMatías Pourraindetenciónúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Buscan a una joven de Concordia que salió del trabajo hace cuatro días y no volvió a su casa

Se trata de Florencia Belén Pérez, una mujer de 26 años cuyo paradero se desconoce desde el martes. No es la primera vez que desaparece de su hogar

Buscan a una joven de Concordia que salió del trabajo hace cuatro días y no volvió a su casa

Tragedia en San Juan: una beba de un año y medio murió ahogada en la pileta de su casa

La menor y su hermana melliza salieron de la vivienda sin ser vistas y habrían atravesado una puerta que un jardinero dejó abierta, aunque las circunstancias del incidente siguen bajo investigación

Tragedia en San Juan: una beba de un año y medio murió ahogada en la pileta de su casa

Una mujer alcoholizada chocó con su auto a cuatro vehículos estacionados en el barrio porteño de Flores

El incidente se produjo en Remedios y Portela. La alcoholemia de la conductora arrojó un resultado de 1,15 g/l de alcohol en sangre

Una mujer alcoholizada chocó con su auto a cuatro vehículos estacionados en el barrio porteño de Flores

Hubo dos choques fatales en la Ruta 19 con nueve horas de diferencia: uno de los fallecidos volvía del velorio de su hermana

Los siniestros se produjeron en Santa Fe entre la tarde del jueves y la madrugada del viernes entre el km 118 y 122. Una mujer murió al impactar con su camioneta contra un transporte de cereales. Y un joven, que venía de despedir a su hermana, perdió la vida luego de colisionar contra otro que llevaba garrafas de gas

Hubo dos choques fatales en la Ruta 19 con nueve horas de diferencia: uno de los fallecidos volvía del velorio de su hermana

La niñera argentina que estuvo detenida en EEUU contó las duras condiciones en las que la encerraron: “Me ataron unas cadenas”

Iliana Noeli Lick había sido aprehendida por el ICE el pasado 11 de julio, cuando se encontraba en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia. Pagó una fianza de 10 mil dólares y ahora debe usar una tobillera electrónica

La niñera argentina que estuvo detenida en EEUU contó las duras condiciones en las que la encerraron: “Me ataron unas cadenas”

DEPORTES

Estudiantes recibe a Gimnasia en una nueva edición del clásico de La Plata por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Estudiantes recibe a Gimnasia en una nueva edición del clásico de La Plata por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Tensión con Enzo Fernández en Chelsea tras su gol a Inglaterra en el Mundial y el coqueteo con el City: el cruce de los fanáticos en pleno partido

Sorpresa en Independiente: el brasileño Jadson Viera se convertirá en el nuevo entrenador tras la salida de Quinteros

Decidió jugar días después de la muerte de su hija y el público lo cobijó con un homenaje emocionante: “El cielo tiene una estrellita más”

La reveladora entrevista de un ex futbolista brasileño: sus problemas con el alcohol, la cárcel, el 1-7 con Alemania y las fiestas de Ronaldinho

TELESHOW

Wanda Nara celebró el cumpleaños de Zaira con 18 fotos a pura complicidad: “Mi persona favorita”

Wanda Nara celebró el cumpleaños de Zaira con 18 fotos a pura complicidad: “Mi persona favorita”

La carta de una pequeña fan que emocionó a Joaquín Levinton: “Sos inspiración para muchas personas”

Clara Ulrich, la artista que dejó todo por amor y construyó una carrera en Miami: “Siempre soñé con actuar en Argentina”

Mati Napp se anima a mostrar su lado más visceral: “Animal”, la experiencia inmersiva con la que debuta como director

De España a la Argentina: el viaje íntimo de Blanca Oteyza en la piel de Margarita Xirgu

INFOBAE AMÉRICA

República Dominicana: La misión Amistad 2026 brindó atención médica gratuita a cerca de 1,900 personas en La Vega

República Dominicana: La misión Amistad 2026 brindó atención médica gratuita a cerca de 1,900 personas en La Vega

Irán anunció que tres de sus pilotos de combate fueron capturados por Qatar durante el inicio del conflicto en marzo

El FBI revela una histórica caída de los homicidios en Estados Unidos: la tasa regresó a niveles de hace siete décadas

Nuestra Señora de la Asunción de Panamá, un asentamiento convertido 507 años después en una moderna y gran ciudad

La estatua de la Virgen María más alta de Europa fue inaugurada en un pequeño pueblo de Polonia