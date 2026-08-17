Un mini estadio, apuestas clandestinas y más de 100 gallos: desbarataron un torneo de riñas y detuvieron a 27 personas en Brandsen

Allanamiento en Brandsen: desarticularon un torneo de riña de gallos y detuvieron a 30 personas

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Un torneo clandestino de riña de gallos, con apuestas y premios de hasta 30 millones de pesos, fue desbaratado por la Policía Federal Argentina en la localidad bonaerense de Brandsen. El procedimiento terminó con 27 detenidos y 111 animales rescatados.

El operativo estuvo a cargo del Departamento Delitos Ambientales de la PFA y se realizó en el local bailable Ibiza, ubicado sobre la Ruta Provincial 215, a la altura del kilómetro 44.

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Según explicó a Infobae una fuente policial que participó de la investigación, el caso se destapó a partir de una denuncia radicada por ambientalistas ante la Unidad Fiscal de Investigaciones y Juicio Descentralizada de Brandsen. Debido a la magnitud del evento, la fiscal Mariana Albizu dio intervención al Departamento Delitos Ambientales de la PFA.

Con el total de las pruebas aportadas, el Juzgado de Garantías N°1 del Departamento Judicial de La Plata a cargo del Federico Guillermo Atencio, ordenó la realización del correspondiente allanamiento.

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De acuerdo con la misma fuente, cuando los agentes irrumpieron en el lugar, la competencia estaba en pleno desarrollo y había cerca de 200 personas dentro de un “mini estadio” especialmente montado para las peleas. Las imágenes obtenidas durante el procedimiento y que figuran a continuación muestran un espacio rectangular delimitado en el centro del salón y, a ambos lados, tribunas ocupadas por los asistentes.

El "mini estadio" montado para las riñas

La irrupción de los efectivos provocó que varios de los presentes intentaran abandonar el establecimiento. “Hubo gente que intentó escapar. Se armó un cerrojo y pudimos atrapar a todos los que se estaban fugando del lugar”, contó la fuente.

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En total, los investigadores aprehendieron alrededor de 200 personas, que fueron identificadas y sometidas a las consultas correspondientes para determinar si registraban algún impedimento legal.

Tras esas actuaciones, 27 personas quedaron detenidas, entre ellas el presunto organizador del evento, que aún permanecen alojadas en dependencias de la fuerza federal.

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Los investigadores también encontraron más de 100 gallos de riña, muchos de ellos dentro de cajas utilizadas para su traslado. Algunas de esas estructuras estaban personalizadas con nombres e identificaciones de diferentes procedencias.

Se recataron 111 gallos que fueron trasladados a una granja especialmente acondicionada

Los animales fueron rescatados y posteriormente trasladados a una granja especialmente acondicionada, donde comenzaron a ser examinados para determinar su estado.

Según relató la fuente consultada, algunos presentaban lesiones, como consecuencia de las peleas y de las condiciones a las que habían sido sometidos. “Estaban lastimados y débiles por las peleas y todos los maltratos a los que los someten”, señaló. “Los primeros premios alcanzaban los 30 millones de pesos”, sumó.

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Las cajas usadas para trasladar a los gallos

Durante el allanamiento, además, fueron secuestrados dos teléfonos celulares, 9 millones de pesos, cuatro trofeos de competencia de riñas de gallos y documentación, que serán peritados para intentar reconstruir la organización del torneo y determinar el grado de responsabilidad de los involucrados.

Las riñas de animales están expresamente contempladas por la Ley 14.346 de Protección de los Animales como actos de crueldad. La normativa incluye la realización de riñas públicas o privadas en las que se mate, hiera u hostilice a los animales y establece penas de 15 días a un año de prisión para quienes cometan actos de maltrato o crueldad.

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En el operativo se aprehendieron cerca de 30 peronas

La investigación continúa bajo la órbita de la fiscal Mariana Albizu, con el objetivo de determinar la participación de cada uno de los involucrados y reconstruir cómo se organizó el evento clandestino.