Inestabilidad, chaparrones aislados y fuertes ráfagas de viento: el pronóstico del tiempo para el AMBA y el resto del país

El SMN indicó chaparrones para el día de hoy (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó este domingo que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) enfrentará una semana con lluvias intermitentes, descenso de temperaturas y ráfagas de viento. El parte oficial anticipa una sucesión de jornadas inestables, alternancia de precipitaciones y vientos sostenidos, lo que impactará en la rutina diaria de quienes residen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y alrededores.

Según el reporte del SMN, el domingo se presenta con bancos de niebla durante la mañana, seguidos por lluvias entre la tarde y la noche, con una temperatura máxima de 18 °C y mínima de 12 °C. Las probabilidades de precipitación oscilan entre 10% y 40% en los distintos tramos del día. El viento, de intensidad moderada, sopló desde el este y el noreste.

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Para el lunes, el organismo prevé condiciones más estables, aunque con cielo mayormente nublado y temperaturas que oscilarán entre 10 °C de mínima y 14 °C de máxima. Se esperan ráfagas de viento que pueden alcanzar los 50 km/h, según detalló el Servicio Meteorológico Nacional, especialmente durante la tarde y la noche.

El martes se reanudarían las precipitaciones. El SMN estima una probabilidad de lluvias entre el 10% y el 70%, con un marcado descenso térmico: la mínima será de 9 °C y la máxima de 12 °C. Las ráfagas de viento, provenientes del sur y el sudeste, podrían superar los 59 km/h en algunos sectores del AMBA.

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El pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA, muestra las temperaturas, vientos y probabilidades de precipitación para una semana.

A mitad de semana, el miércoles, el pronóstico marca el punto más frío, con una mínima de 9 °C y máxima de 13 °C, sin lluvias pero con cielo parcialmente nublado. El viento se mantendrá intenso, favoreciendo la sensación térmica baja.

El jueves regresan las condiciones algo más templadas, con temperaturas entre 8 °C y 15 °C y escasa probabilidad de lluvias. El viento persistirá del sector sur, aunque con menor intensidad.

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Hacia el viernes y sábado, el Servicio Meteorológico Nacional prevé estabilidad en el cielo, bajas temperaturas —máximas de 14 °C y 12 °C respectivamente—, y ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 59 km/h. No se anuncia la llegada de nuevos frentes lluviosos para el cierre de la semana.

Entre los datos destacados del parte oficial, el SMN advierte sobre la importancia de tomar precauciones ante la persistencia de ráfagas intensas y cambios bruscos de temperatura, factores que pueden incidir en la salud y la movilidad urbana durante los próximos días.

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En la provincia de Buenos Aires, se registran grandes bancos de niebla en el norte y centro, por lo que se pide extremar las precauciones a la hora de conducir. En tanto, en el resto de las localidades hay lloviznas. Sin embargo, hacia la tarde el pronóstico mejorará, ya que no se prevé precipitaciones y el cielo estará entre parcial a mayormente nublado.

Para mañana, las condiciones se replicarán, con algunas lluvias aisladas en el norte. Desde el martes y hasta el jueves a la noche, el cielo se irá despejando de a poco, sobre todo en el suroeste. En tanto, para el viernes se anticipan lluvias en gran parte de la Costa Atlántica (desde Bahía Blanca hasta San Clemente del Tuyú). La inestabilidad aumentará con la transformación de dichas lluvias aisladas en tormentas para el próximo sábado.

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Las alertas en el resto del país

Las alertas por tormentas en el este y por vientos fuertes y nevadas al oeste

El SMN señaló que rige una alerta amarilla por tormentas en el Litoral argentino. Específicamente, las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes tendrán grandes precipitaciones con actividad eléctrica. Por lo cual, se recomienda:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Por fuertes vientos, las provincias afectadas son San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy y Tucumán. Para estos casos, lo recomendable es mantenerse a resguardo, asegurar cualquier elemento que pueda volarse, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, tener precaución a la hora de conducir y no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes. A su vez, y por nevadas, las provincias afectadas son Mendoza y San Juan. Ante este panorama, las acciones oficiales son:

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Evitá salir.

Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. Llevá siempre una pala.

Revisá el estado de los techos, canaletas y desagües para asegurarte de que estén en buen estado y puedan soportar la acumulación de nieve.

Ventilá para evitar acumulación de monóxido de carbono.

Asegurate de tener suficientes alimentos no perecederos y agua potable para al menos tres días. Incluí alimentos fáciles de preparar en caso de que haya cortes de energía.

Prepará un kit de emergencia que incluya linternas, pilas adicionales, velas, fósforos, mantas térmicas, un botiquín de primeros auxilios y cualquier medicamento necesario.

Frío extremo en Santa Cruz

Por último, el Servicio Meteorológico Nacional puntualizó que en la provincia de Santa Cruz se mantiene una alerta amarilla por temperaturas frías extremas. Estas tienen un efecto leve a moderado en la salud y “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”. Por lo que se solicita:

Evitá exponerte por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigate con muchas capas de ropa liviana.

Generá más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).

Mantené la casa calefaccionada de forma segura.

Evitá los cambios bruscos de temperatura.

Tomá mucho líquido y evitá el consumo de bebidas alcohólicas.

Si estás afectado por el frío, no te automediques, y consultá con un médico o dirigite al centro de salud más cercano.

Si tenés medicación recetada mantené el plan de acción actualizado.

No fumes en ambientes cerrados.

Prestá especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.