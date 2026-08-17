Crimen y Justicia
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Disparos, incendios y ataques con granadas: cayó una banda que amenazaba y agredía a comerciantes chinos en el AMBA

Al cabo de un total de 13 allanamientos, personal de la Policía de la Ciudad detuvo a cinco extranjeros que integraban una organización dedicada a atacar e intimidar a vendedores oriundos de China. El caso que originó la investigación y el modus operandi de los sospechosos

Desbarataron a una organización que atacaba a comerciantes chinos
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Tras más de un año de investigación, personal de la Policía de la Ciudad concretó un duro golpe a la mafia china al capturar cinco presuntos integrantes de una banda que se dedicaba a atacar y amenazar a comerciantes oriundos del país asiático en distintos puntos del AMBA. La causa se inició en julio del año pasado, cuando un hombre oriundo de la República Popular China fue baleado en una de sus piernas por un hombre cuando salía de su negocio, en el barrio porteño de Balvanera.

Según confiaron fuentes policiales a Infobae, la investigación se inició a partir del ataque registrado el 21 de julio de 2025, cuando la víctima antes mencionada recibió un disparo en la parte posterior de su pierna derecha.

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Después de este violento episodio, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N. º 48, a cargo de Javier Sánchez Sarmiento, ordenó que detectives de la División Investigaciones Comunales 3 (DIC 3) de la Policía porteña se abocaran a la realización de una serie de medidas para dar los con los sospechosos, entre ellas el análisis de cámaras públicas y privadas, bases de datos oficiales, registros y otras medidas investigativas.

Así, los investigadores lograron establecer la participación de un joven de nacionalidad paraguaya como presunto autor material del disparo. También identificaron a un hombre y una mujer, también oriundos del país guaraní, y a una mujer venezolana (prófuga) vinculados con el hecho. En ese sentido, se reconstruyeron sus desplazamientos previos al hecho, su permanencia en las inmediaciones del comercio y las acciones desplegadas antes, durante y después del ataque.

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Desbarataron a una organización que atacaba a comerciantes chinos
Cinco sospechosos fueron detenidos al cabo de un total de 13 allanamientos.

En el marco de la investigación también se analizaron dispositivos electrónicos secuestrados en una causa por un ataque ocurrido el 17 de mayo de 2025 contra un comercio de origen chino, donde se había arrojado una granada de gas lacrimógeno en el interior del local.

Así se pudieron detectar mensajes vinculados a ataques contra comercios chinos, imágenes y videos de distintos hechos delictivos, entre ellos disparos, incendios y el lanzamiento de una granada de gas lacrimógeno, amenazas en idioma chino e imágenes de armas de fuego, comercios y posibles víctimas.

Desbarataron a una organización que atacaba a comerciantes chinos
Personal policial secuestró teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Al mismo tiempo, se identificaron registros audiovisuales de ataques cometidos contra negocios en distintos puntos de CABA, como así también en las localidades bonaerenses de Zárate y Paso del Rey, y reuniones entre personas vinculadas a la organización que, según la pesquisa, estaría liderada por un hombre chino que permanece prófugo y que también integra una mutual que nuclea a comerciantes.

Según pudieron reconstruir los investigadores, dicha entidad habría sido utilizada como pantalla para desarrollar las amenazas y los ataques contra las víctimas apuntadas.

Desbarataron a una organización que atacaba a comerciantes chinos
El presunto líder de la organización continúa prófugo.

En cuanto al modus operandi, los agentes de la DIC3 de la Policía de la Ciudad lograron determinar que la banda seleccionaba los objetivos y, luego de esta instancia inicial, encomendaba los ataques a ciudadanos paraguayos y venezolanos, quienes a su vez dividían las tareas a realizar siendo unos reclutadores de los ejecutadores materiales y otros que participaban activamente en los ataques como apoyo logístico, al oficiar de “campanas”, y tomaban registros fílmicos de los ataques.

El análisis de información aportada por entidades bancarias y financieras permitió detectar múltiples transferencias entre personas investigadas, algunas por montos similares y en fechas cercanas a los hechos, lo que reforzó la hipótesis de una estructura organizada con una marcada distribución de roles y financiamiento.

Además, durante la investigación se tomó conocimiento de otro ataque ocurrido el 31 de julio pasado en Carapachay, donde un hombre chino recibió un disparo en la cabeza. Por ese hecho fue detenido un exintegrante de Gendarmería Nacional que había sido identificado previamente como integrante de la organización investigada.

El crimen del supermercadista en la calle Cajaraville

Con todas las pruebas recabadas durante la investigación, el juez Sánchez Sarmiento aprobó la realización de un total de 13 allanamientos, de los cuales 11 se llevaron a cabo en domicilios de distintos barrios de CABA -Balvanera (3), Constitución (3), Villa Urquiza (2), uno en Barrio 31 -Retiro- y otro en Monserrat-. Asimismo, los agentes allanaron dos propiedades ubicadas en las localidades bonaerenses de Virrey del Pino y General Rodríguez.

Como resultado de los procedimientos, los agentes concretaron las detenciones de cinco sospechosos: dos hombres y una mujer de nacionalidad paraguaya, y dos mujeres chinas.

Además, se secuestraron municiones de distintos calibres, 13 pasaportes de la República Popular China, teléfonos celulares, computadoras, tablets, dispositivos de almacenamiento, documentación y otros elementos de interés para la causa.

Finalizados los procedimientos, el magistrado interviniente avaló lo actuado y validó las capturas de los cinco imputados.

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