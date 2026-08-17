En Iguazú incautaron más de $40 millones en anabólicos y fármacos para adelgazar ocultos en un vehículo

Imágenes del operativo, en Iguazú

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El personal de la Dirección General de Aduanas detectó un cargamento de anabólicos y medicamentos para adelgazar ocultos en el doble fondo de una camioneta que intentaba ingresar a la Argentina desde Brasil. El operativo ocurrió en el paso fronterizo internacional Tancredo Neves, ubicado en Puerto Iguazú, y permitió el decomiso de productos valuados en $40.772.150.

Los productos encontrados están valuados en más de 40 millones de pesos

Según informó la Dirección General de Aduanas, el hallazgo se produjo durante un control de rutina a una camioneta Fiat Strada con patente brasileña, en la que viajaban dos personas. Los agentes aduaneros, al notar irregularidades en el panel de instrumentos, realizaron una inspección exhaustiva y, en presencia de testigos, localizaron un compartimiento oculto donde se almacenaba una importante cantidad de mercadería de origen extranjero.

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Entre lo incautado había anabólicos y drogas para adelgazar

Entre los productos incautados figuraron anabólicos esteroides, medicamentos utilizados para el tratamiento de la diabetes y la pérdida de peso, así como productos que carecen de autorización sanitaria en la Argentina. De acuerdo con el reporte oficial, se encontraron ampollas de tirzepatida, frascos de retatrutide—un compuesto experimental no aprobado en ningún país—, aceite de cannabis y otros insumos médicos.

La Aduana detalló que el procedimiento también permitió secuestrar perfumes, suplementos deportivos como proteínas en polvo y creatina, cubiertas para motocicletas, un estéreo para automóvil, un contador de billetes y tres triciclos eléctricos, entre otros elementos. La totalidad de la mercadería y el vehículo quedaron bajo custodia por orden de la Fiscalía y el Juzgado Federal de Puerto Iguazú.

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ninguno de los medicamentos secuestrados contaba con habilitación de la ANMAT

De acuerdo con la información difundida por la Dirección General de Aduanas, el valor estimado de los bienes retenidos supera los $40 millones. Fuentes del organismo subrayaron que ninguno de los medicamentos secuestrados contaba con habilitación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), lo que implica un riesgo sanitario.

Imágenes del operativo en Misiones

El operativo se enmarca en las acciones de control fronterizo que buscan frenar el ingreso irregular de sustancias prohibidas y productos sin registro sanitario. La causa judicial continúa en trámite bajo la intervención de la Justicia Federal de Puerto Iguazú.

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Hace dos días, en la misma provincia de Misiones, la Prefectura Naval Argentina incautó más de 400 kilogramos de marihuana y detuvo al conductor de una camioneta que trasladaba la droga. El operativo, realizado en la zona de Puerto Carolina, se apoyó en tareas de inteligencia y el uso de cámaras térmicas que permitieron detectar el cruce de un bote desde Paraguay al territorio argentino.

La mercadería provenía desde Brasil

La embarcación descargó los paquetes en la costa argentina antes de regresar al país vecino. Los efectivos identificaron una camioneta que transportaba 13 bultos de grandes dimensiones. Al interceptar el vehículo en el acceso a Colonia Wanda, hallaron 535 panes de cannabis sativa con un peso total de 404 kilogramos, cuyo valor de mercado supera los 1.400 millones de pesos.

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La causa quedó a disposición del Juzgado Federal de Puerto Iguazú, a cargo de Marcelo Alejandro Cardozo, con intervención del fiscal Marcelo José Bernachea. Días antes en Posadas la Prefectura había secuestrado otra tonelada de marihuana en circunstancias similares, lo que evidencia el uso recurrente del río Paraná para el tráfico de estupefacientes entre Paraguay y Argentina.