El vínculo del acusado del crimen de su madrastra en un country de Mendoza y la brasileña desaparecida en un río

El asesinato de Silvia ocurrió en una casa del barrio privado Cerro de la Capilla, en la localidad mendocina de Las Heras (Google Maps)

Rita es una mujer de nacionalidad brasileña que vivía en situación de calle y que el 30 de diciembre pasado desapareció en el Zanjón de Los Ciruelos, en el medio de una crecida del cauce del río, a la altura del Gran Mendoza y que, pese a los rastrillajes, aún no fue encontrada.

De Silvia Susana Rodríguez, de 74 años, hace un mes que su vecina del barrio privado Cerro de la Capilla, situado en la zona de El Challao, en el departamento de Las Heras; no sabía nada. Por eso, la mujer dio aviso a la Policía de Mendoza. La hallaron muerta en una habitación de su casa, desnuda y tapada con una sábana. Por el crimen detuvieron en la misma propiedad al hijo de quien fuera la pareja de la víctima y a la joven que lo acompañaba, acusados de homicidio.

¿Qué tienen en común Rita y Silvia? A Juan Manuel Ramírez, de 35 años. El hombre detenido por el crimen de su madrastra en el country Cerro de la Capilla era el novio de la mujer desaparecida en el Zanjón de Los Ciruelos.

Así lo confirmaron fuentes judiciales. Ramírez, incluso, declaró como testigo en la causa en la que se investiga la desaparición de Rita y expresó haber mantenido un vínculo con ella. Hoy, ese mismo hombre está preso y próximo a ser imputado por el homicidio criminis causa (NdeR: matar para ocultar otro delito) de Silvia.

Los operativos de rastrillajes para hallar a Rita

Hay que recordar que, al verificar los antecedentes de Ramírez, los investigadores descubrieron que contaba con un historial conflictivo: sobre él pesaban dos pedidos de captura vigentes, además de un prontuario que incluía investigaciones previas por la comisión de diversos delitos.

El crimen de Silvia

Pero Ramírez no es el único detenido por el crimen del country mendocino. La fiscal de Homicidios de Mendoza Claudia Ríos también dejó presa a Noelia Valeria Estrella (37) y ambos son los principales sospechosos del homicidio de Silvia, cuya causa de muerte no ha podido ser determinada por la autopsia por lo que se espera que los resultados de los estudios complementarios aporten claridad.

La hipótesis fiscal es que Ramírez y Estrella se alojaban en el domicilio de la víctima y están sindicados por haberle robado y, en ese contexto, haberla asesinado.

Todo se precipitó este domingo, cuando la Policía de Mendoza fue hasta la casa de Silvia tras recibir una denuncia de una vecina del country. La testigo manifestó su preocupación tras notar la ausencia de Rodríguez por aproximadamente un mes, una situación que le resultó atípica.

Según reconstruyeron fuentes del caso, la vecina golpeó la puerta y fue atendida por Ramírez, quien le dio respuestas evasivas y le dijo que Silvia no estaba en el lugar, aunque su auto sí se veía estacionado en la puerta.

Cuando los agentes de la Policía de Mendoza arribaron a la casa de Silvia también fueron atendidos por Ramírez, quien presentó como hijo de la propietaria. En realidad, su padre fallecido había sido pareja de la mujer,

Ramírez intentó disuadir a los oficiales con una explicación sobre la ausencia de su madrastra, pero la actitud del hombre y la inconsistencia de su relato generaron desconfianza entre los policías, quienes ingresaron a la propiedad para realizar una inspección ocular.

Al acceder al interior de la vivienda, el personal policial se encontró con un escenario que contradecía la coartada. Sobre una mesa del comedor encontraron un polvo blanco (que resultó ser bicarbonato de sodio) y botellas de bebidas alcohólicas.

La inspección continuó por las distintas habitaciones hasta llegar a un cuarto que estaba cerrado con llave. Tras lograr la apertura de esa puerta, los investigadores descubrieron el cadáver de la víctima: yacía sobre la cama, totalmente desnuda y cubierta apenas por una sábana.

Al verse acorralado por la evidencia, Ramírez les confesó que Silvia había muerto el viernes. Según esta segunda versión aportada por el ahora detenido, la dueña de casa se opuso a la realización del festejo en su propiedad y uno de los asistentes a la reunión la atacó y terminó asfixiándola.

Las contradicciones en las que incurrió el sospechoso, sumadas a los elementos probatorios recolectados en el lugar, llevaron a los policías a desestimar sus dichos como un intento de evadir su responsabilidad. Tanto él como su novia fueron detenidos de inmediato y puestos a disposición de la Justicia para determinar su grado de participación.

La desaparición de Rita

Desde el 30 de diciembre, equipos de la Policía de Mendoza, Bomberos, Defensa Civil y otras fuerzas realizan rastrillajes en distintos puntos del Gran Mendoza y Lavalle para dar con Rita, la mujer que cayó al zanjón de los Ciruelos. Los resultados fueron negativos.

El hecho ocurrió cerca de las 14.30 del pasado 30 de diciembre, en medio de una importante crecida del cauce provocada por las lluvias, cuando la mujer fue arrastrada por la fuerza del agua.

Desde entonces, distintas unidades de emergencia trabajan de manera ininterrumpida para dar con su paradero. Desde el inicio de la búsqueda, los equipos recorrieron más de 30 kilómetros a pie utilizando ganchos de rastreo, inspecciones oculares y tareas específicas en el interior del cauce, tanto en el zanjón de Los Ciruelos como en el canal Cacique Guaymallén y otros cursos de agua vinculados de zonas de Las Heras, Guaymallén y Lavalle.