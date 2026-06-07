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Vuelven las lluvias en CABA y anticiparon alerta amarilla por fuertes tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla para el inicio de la semana por condiciones inestables. El área metropolitana espera el mayor impacto entre la tarde del domingo y el lunes

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Persona con paraguas negro y bolso marrón caminando por una calle adoquinada mojada bajo la lluvia, con taxis, buses, edificios y el Obelisco de Buenos Aires al fondo.
Vuelven las lluvias, el lunes rige alerta amarilla para la Ciudad de Buenos Aires (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó una semana marcada por lluvias y un descenso en las temperaturas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según los datos del ente nacional, las precipitaciones comenzaran el domingo. mientras que el resto de la semana mostrará condiciones más estables, aunque con temperaturas bajas.

De acuerdo con el pronóstico del SMN, el 7 de junio se prevé una probabilidad de lluvias entre el 10% y el 40%, con una temperatura máxima de 16°C y mínima de 13°C. El viento soplará del sudeste y sur, con intensidades de 7 a 31 km/h.

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El comienzo de la semana continuará con lluvias durante la mañana y la tarde, con probabilidades que alcanzan el 70%. La temperatura oscilará entre 15°C y 12°C durante el lunes 8 de junio. El viento provendrá del sur, con velocidades de 13 a 22 km/h. El lunes podría ser la jornada más inestable, con lluvias frecuentes, períodos ventosos y temperaturas que descenderán notablemente tras el pasaje del sistema de baja presión.

El pronóstico para la semana del 7 de junio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
El pronóstico para la semana del 7 de junio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Para el martes 9, el SMN informó que habrá una mejora en las condiciones, sin lluvias y con marcas térmicas de entre 11°C a 15°C. La tendencia para el miércoles 10 y el jueves 11 mantiene la estabilidad, con cielos mayormente nublados y temperaturas que se ubicarán entre mínimas de 10°C y máximas de 16°C. Recién para el viernes 12 y el sábado 13 se esperan jornadas parcialmente soleadas, aunque la térmica será baja con una mínimas de 9°C y máximas de 17°C.

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Según Meteored, el cambio en las condiciones climáticas del fin de semana está impulsado por la llegada de una ciclogénesis en la región del Litoral y Uruguay, lo que generará lluvias más organizadas, ráfagas intensas y una mayor extensión de áreas afectadas. Aunque la mayor inestabilidad se prevé entre la tarde del domingo y el lunes, no se descartan precipitaciones aisladas desde el domingo, especialmente en el área metropolitana de Buenos Aires.

Alerta meteorológica por fuertes tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional también publicó una alerta amarilla por tormenta para distintas regiones del país durante el domingo 7 de junio: “El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y ráfagas”.

Alerta amarilla por tormentas el domingo 7 de junio segpun el SMN
Alerta amarilla por tormentas el domingo 7 de junio segpun el SMN

Además, comunicaron que “se esperan valores de precipitación acumulada entre los 30 y 70 mm, pudiendo ser superados de forma puntual”. Este tipo de fenómeno puede afectar la vida cotidiana por la peligrosidad asociada al viento fuerte, además del riesgo de acumulación rápida de agua y la baja visibilidad.

Las provincias que se verán afectadas por la alerta amarilla por tormenta son: Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, el norte de La Pampa y el este de Santiago del Estero. Además, la advertencia incluye a algunos sectores de Buenos Aires: General Villegas, Rivadavia, Pellegrini, Trenque Lauquen, Tres Lomas, Salliqueló, Adolfo Alsina y Guamini.

Para el lunes 8, el área más comprometida se traslada y se prevé alerta amarilla por tormenta solamente en la provincia de Formosa. Por otro lado, en el norte de Buenos Aires, el sur de Entre Ríos y el área metropolitana de La Plata y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) rige una alerta amarilla por lluvia.

Alerta amarilla para el lunes 8 de junio
Alerta amarilla para el lunes 8 de junio

“El área será afectada por lluvias persistentes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre los 30 y 60 mm, que pueden ser superados de forma puntual”, informó el ente. Ambas alertas requieren precaución:

  • Evitá salir
  • No saques la basura
  • Limpiá desagües y sumideros
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas. Alejate de zonas inundables
  • Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado

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