Sociedad

Mendoza: buscan a dos personas en situación de calle que fueron arrastradas en un canal tras fuertes lluvias

Bomberos y personal policial rastrean el cauce del canal Cacique Guaymallén luego del intenso temporal que afectó distintas áreas urbanas

Guardar
Equipos de Bomberos y la Policía de Mendoza trabajan en el operativo de búsqueda a lo largo del canal Cacique Guaymallén

La intensa crecida de los canales en la zona oeste de la ciudad de Mendoza generó una emergencia este martes, cuando dos personas en situación de calle fueron arrastradas por el caudal del zanjón de Los Ciruelos, en medio de fuertes lluvias que afectaron a diversos sectores de la provincia.

De acuerdo con información publicada por Los Andes, la situación se desencadenó alrededor de las 15, después de que las precipitaciones provocaran un aumento significativo en el nivel de los zanjones y arroyos que atraviesan tanto el pedemonte como áreas urbanas.

Según explicó un movilero de la señal TN, el agua acumulada en la zona es retenida con el propósito de evitar que se precipite de manera repentina sobre la ciudad y cause daños, por lo que es distribuida a través de canales como el Zanjón de los Ciruelos, que divide Las Heras de la ciudad capital.

La emergencia se desató tras
La emergencia se desató tras el aumento del caudal en el zanjón de Los Ciruelos, donde dos personas fueron arrastradas

No obstante, la magnitud de la tormenta sorprendió a quienes se encontraban en las inmediaciones de estos cauces. Vecinos de la zona dieron aviso a las autoridades tras observar a las dos personas siendo arrastradas a la altura del puente de las calles Alpatacal y Houssay, en la capital mendocina.

El operativo de rescate se activó de inmediato, y en el lugar trabajan dotaciones de Bomberos de Las Heras, Guaymallén y la Policía de Mendoza, enfocados en localizar a las víctimas a lo largo del cauce del canal Cacique Guaymallén. La corriente sorprendió a las personas que se encontraban dentro del zanjón y las arrastró aguas abajo.

Según confirmó Roberto Peña, jefe de bomberos Voluntarios de Las Heras, en diálogo con TN, en primera instancia la alerta al 911 fue por una mujer. Cuando estaban llegando a la zona en la que se realiza el operativo, se sumó a las tareas la búsqueda del hombre.

“Se está trabajando en conjunto con Bomberos de Guaymallén, que da acá colindante con Las Heras. Están los expertos en rescate de aguas rápidas, si se da la situación de que vemos algún cuerpo, ellos ya rápidamente se tiran al agua porque son profesionales en el tema”, explicó.

Tenemos la esperanza de que hayan quedado enganchados con alguna rama y que estén con vida. La esperanza de vida siempre la tenemos”, agregó Peña.

Por otro lado, El Sol informó que el aumento del caudal no solo se registró en el zanjón de Los Ciruelos, sino también en otros canales como el Cacique Guaymallén, donde la cantidad de agua superó los niveles habituales.

Testigos registran en videos la
Testigos registran en videos la fuerza de la corriente durante el temporal que afectó varios sectores de la ciudad de Mendoza

Testigos aportaron videos que evidencian la fuerza de la corriente en distintos puntos de la ciudad. En Potrerillos, la situación obligó a interrumpir el tránsito en varias calles debido a que el agua cubría el asfalto, lo que impidió la circulación vehicular.

La serie de tormentas generó un notable impacto en la zona de alta montaña durante las primeras horas de la tarde, repercutiendo en el sistema de canales artificiales que descienden hacia la ciudad.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la situación de tormentas en la ciudad de Mendoza seguirá. Según los datos del organismo, las chances de precipitaciones durante la tarde y hasta la noche oscilan entre un 40% y 70%.

Mientras tanto, el despliegue de las fuerzas de seguridad y equipos de rescate continúa en la búsqueda de las dos personas desaparecidas.

En Neuquén buscan una mujer desde Navidad

La fuerza policial de Neuquén puso en marcha el protocolo para la búsqueda de personas con el objetivo de dar con el paradero de María Soledad Constancia Marty, de 37 años, quien permanece desaparecida desde el 24 de diciembre. Hasta el momento no se ha determinado el horario en que la mujer abandonó su domicilio.

En Neuquén buscan a María
En Neuquén buscan a María Soledad Constancia Marty, desaparecida desde el 24 de diciembre, con alerta digital y protocolo activado

Las autoridades difundieron la alerta en plataformas digitales, donde indicaron que la última localización conocida de Marty corresponde a la calle Yapú, manzana 40-B, en el sector Valentina Norte Rural, situado en el oeste de la ciudad.

Las operaciones de rastreo están a cargo de la Oficina de Violencia y Desaparición de Personas, con la intervención del Juzgado de Familia. Además, la unidad policial BAP – DCAeYM participa de manera activa en las acciones desplegadas.

De acuerdo con datos del Departamento Centro de Operaciones Policiales, Marty presenta una altura estimada de 1,65 metros, cabello oscuro y largo, ojos color marrón y contextura delgada. No se cuenta con detalles sobre la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición.

La mujer posee un teléfono móvil, aunque no se ha podido confirmar si permanece operativo. Las autoridades solicitaron que cualquier persona que tenga información útil para su localización se comunique al 2994-56-9787 o se presente en la comisaría más cercana.

Temas Relacionados

MendozaBúsqueda de personasZanjón de los CiruelosLluviaTormentaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Video: un grupo de amigas volvía de cenar en Villa Lugano y el auto en el que viajaban se prendió fuego

Dentro del vehículo se encontraban cuatro mujeres de 31 años y ninguna resultó herida. El coche sufrió destrucción total

Video: un grupo de amigas

Cuáles fueron las ciudades argentinas con más calor, según el Servicio Meteorológico Nacional

Localidades como Victorica, Trenque Lauquen, General Pico y Benito Juárez registraron marcas superiores a los 37° y CABA se mantuvo en el podio de las diez ciudades con mayor temperatura, con 36,9° y un 28% de humedad

Cuáles fueron las ciudades argentinas

Un hombre murió ahogado mientras se bañaba con amigos y familiares en un canal de riego de Río Negro

Ocurrió en la zona conocida como El Treinta, en Cipolletti. Los presentes lograron sacar del agua a la víctima y hacerle RCP, pero llegó sin vida al hospital

Un hombre murió ahogado mientras

¿Por qué tres chicos mataron a Jeremías Monzón? El misterio detrás del crimen de las 23 puñaladas

Los investigadores tienen en claro quiénes participaron del asesinato, incluso hay una adolescente de 16 años imputada y detenida, y un menor de 15 identificado, pero es inimputable. Los detalles

¿Por qué tres chicos mataron

Cómo es San Luis del Palmar, la localidad que quedó bajo el agua en Corrientes

Situada a 24 kilómetros de la capital correntina, esta localidad enfrenta una emergencia hídrica que moviliza a autoridades, equipos de rescate y a toda la comunidad para asistir a los evacuados

Cómo es San Luis del
DEPORTES
“Espectaculares” maniobras y una peculiar

“Espectaculares” maniobras y una peculiar respuesta tras lograr el trofeo: el detrás de escena de la carrera de kartings que ganó Scaloni

Revelaron nuevos detalles del trágico accidente que involucró al boxeador Anthony Joshua: “Fue realmente impactante”

La sorprendente decisión que tomó el Liverpool con su cuerpo técnico: “Es una gran frustración”

Independiente renovó el contrato de Tomás Parmo, una de sus máximas promesas: la impactante cláusula y el mensaje del DT

“¡Qué maniobra!”: Scaloni ganó una carrera de karting y sorprendió con un sobrepaso

TELESHOW
El álbum de Jimena Barón

El álbum de Jimena Barón de vacaciones y en familia en Quequén: “Gracias a Dios por este equipo que tanto soñé”

Chano recordó su amistad con Jorge Lanata a un año de su muerte: “Estuvo en mis momentos más difíciles”

David Kavlin habló desde su internación tras sobrevivir a tres infartos: “Estoy con muchas ganas de vivir”

El provocativo video que subió Valeria Aquino luego de que le inhabilitaran la licencia de conducir

Evangelina Anderson llegó a Punta del Este para terminar el año con sus hijos

INFOBAE AMÉRICA

Infobae

Tensión en Yemen: la fractura entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos redefine el equilibrio de poder en el Golfo de Adén

Cuándo ver la lluvia de meteoros Cuadrántidas y la superluna de enero

Mineros de Bolivia se enfrentaron a la Policía con dinamita y petardos en protesta por el fin del subsidio al combustible

Guacamayos y loros, ¿protagonistas inesperados en la historia sagrada del mayor complejo prehispánico del suroeste de Estados Unidos?

La Bienal de San Pablo celebra el arte y “la obstinada belleza del mundo”