Mendoza: buscan a dos personas en situación de calle que fueron arrastradas en un canal tras fuertes lluvias

Equipos de Bomberos y la Policía de Mendoza trabajan en el operativo de búsqueda a lo largo del canal Cacique Guaymallén

La intensa crecida de los canales en la zona oeste de la ciudad de Mendoza generó una emergencia este martes, cuando dos personas en situación de calle fueron arrastradas por el caudal del zanjón de Los Ciruelos, en medio de fuertes lluvias que afectaron a diversos sectores de la provincia.

De acuerdo con información publicada por Los Andes, la situación se desencadenó alrededor de las 15, después de que las precipitaciones provocaran un aumento significativo en el nivel de los zanjones y arroyos que atraviesan tanto el pedemonte como áreas urbanas.

Según explicó un movilero de la señal TN, el agua acumulada en la zona es retenida con el propósito de evitar que se precipite de manera repentina sobre la ciudad y cause daños, por lo que es distribuida a través de canales como el Zanjón de los Ciruelos, que divide Las Heras de la ciudad capital.

La emergencia se desató tras el aumento del caudal en el zanjón de Los Ciruelos, donde dos personas fueron arrastradas

No obstante, la magnitud de la tormenta sorprendió a quienes se encontraban en las inmediaciones de estos cauces. Vecinos de la zona dieron aviso a las autoridades tras observar a las dos personas siendo arrastradas a la altura del puente de las calles Alpatacal y Houssay, en la capital mendocina.

El operativo de rescate se activó de inmediato, y en el lugar trabajan dotaciones de Bomberos de Las Heras, Guaymallén y la Policía de Mendoza, enfocados en localizar a las víctimas a lo largo del cauce del canal Cacique Guaymallén. La corriente sorprendió a las personas que se encontraban dentro del zanjón y las arrastró aguas abajo.

Según confirmó Roberto Peña, jefe de bomberos Voluntarios de Las Heras, en diálogo con TN, en primera instancia la alerta al 911 fue por una mujer. Cuando estaban llegando a la zona en la que se realiza el operativo, se sumó a las tareas la búsqueda del hombre.

“Se está trabajando en conjunto con Bomberos de Guaymallén, que da acá colindante con Las Heras. Están los expertos en rescate de aguas rápidas, si se da la situación de que vemos algún cuerpo, ellos ya rápidamente se tiran al agua porque son profesionales en el tema”, explicó.

“Tenemos la esperanza de que hayan quedado enganchados con alguna rama y que estén con vida. La esperanza de vida siempre la tenemos”, agregó Peña.

Por otro lado, El Sol informó que el aumento del caudal no solo se registró en el zanjón de Los Ciruelos, sino también en otros canales como el Cacique Guaymallén, donde la cantidad de agua superó los niveles habituales.

Testigos registran en videos la fuerza de la corriente durante el temporal que afectó varios sectores de la ciudad de Mendoza

Testigos aportaron videos que evidencian la fuerza de la corriente en distintos puntos de la ciudad. En Potrerillos, la situación obligó a interrumpir el tránsito en varias calles debido a que el agua cubría el asfalto, lo que impidió la circulación vehicular.

La serie de tormentas generó un notable impacto en la zona de alta montaña durante las primeras horas de la tarde, repercutiendo en el sistema de canales artificiales que descienden hacia la ciudad.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la situación de tormentas en la ciudad de Mendoza seguirá. Según los datos del organismo, las chances de precipitaciones durante la tarde y hasta la noche oscilan entre un 40% y 70%.

Mientras tanto, el despliegue de las fuerzas de seguridad y equipos de rescate continúa en la búsqueda de las dos personas desaparecidas.

En Neuquén buscan una mujer desde Navidad

La fuerza policial de Neuquén puso en marcha el protocolo para la búsqueda de personas con el objetivo de dar con el paradero de María Soledad Constancia Marty, de 37 años, quien permanece desaparecida desde el 24 de diciembre. Hasta el momento no se ha determinado el horario en que la mujer abandonó su domicilio.

En Neuquén buscan a María Soledad Constancia Marty, desaparecida desde el 24 de diciembre, con alerta digital y protocolo activado

Las autoridades difundieron la alerta en plataformas digitales, donde indicaron que la última localización conocida de Marty corresponde a la calle Yapú, manzana 40-B, en el sector Valentina Norte Rural, situado en el oeste de la ciudad.

Las operaciones de rastreo están a cargo de la Oficina de Violencia y Desaparición de Personas, con la intervención del Juzgado de Familia. Además, la unidad policial BAP – DCAeYM participa de manera activa en las acciones desplegadas.

De acuerdo con datos del Departamento Centro de Operaciones Policiales, Marty presenta una altura estimada de 1,65 metros, cabello oscuro y largo, ojos color marrón y contextura delgada. No se cuenta con detalles sobre la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición.

La mujer posee un teléfono móvil, aunque no se ha podido confirmar si permanece operativo. Las autoridades solicitaron que cualquier persona que tenga información útil para su localización se comunique al 2994-56-9787 o se presente en la comisaría más cercana.